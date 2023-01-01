Создание скриптов для всех триггеров в SQL через SSMS#Основы SQL #Триггеры #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Чтобы сгенерировать скрипты всех триггеров, можно воспользоваться следующим T-SQL запросом. Этот код извлекает их из системных таблиц и сохраняет их исходное форматирование.
-- Раскрываем секреты наших триггеров (только пользовательских)
SELECT
'CREATE TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
' AS ' + sm.definition + ' GO '
FROM
sys.triggers t
JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE
t.is_ms_shipped = 0;
Запустив этот код в SSMS, вы получите команды CREATE TRIGGER для каждого пользовательского триггера в вашей базе данных.
Организуйтесь: Управление скриптами триггеров
Чтобы регулировать ваши скрипты аккуратно и удобно, рекомендуется следовать общепринятым правилам именования. Умело используйте комментарии и организуйте свои скрипты по схемам или назначению триггера. Также можно использовать проверки наличия объекта, такие как IF EXISTS.
В крупных базах данных рассмотрите возможность использования команд ALTER TRIGGER для прямого внесения изменений, не грозящего удалением и пересозданием триггеров:
-- Пересоздание триггеров уже не актуально
SELECT
'ALTER TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
' AS ' + sm.definition + ' GO '
FROM
sys.triggers t
JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE
t.is_ms_shipped = 0;
Работа со специфическими ситуациями: Зашифрованные триггеры
Столкнувшись с зашифрованными триггерами, можно воспользоваться хранимой процедурой для безопасного создания скриптов. Этот инструмент работает с системными представлениями, обеспечивая правильное использование синтаксиса
CREATE TRIGGER или
ALTER TRIGGER. Никаких сложных навыков для этого не потребуется.
Автоматизация: Динамический SQL и запланированные задания
Для автоматизации процесса написания скриптов рекомендуется инкапсулировать логику T-SQL в хранимую процедуру динамического SQL. Это позволит настроить параметры скриптов, определить различные режимы («create», «alter», «drop»).
-- Установите и забудьте, повторив вчерашние успехи
CREATE PROCEDURE GenerateTriggerScripts
AS
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
SET @sql = N'
SELECT
''ALTER TRIGGER '' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + ''.'' + t.name + '' ON '' + '''' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
'' AS '' + sm.definition + '' GO''
FROM
sys.triggers t
JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE
t.is_ms_shipped = 0';
EXEC (@sql);
Обернув эту процедуру в задание SQL Server Agent, вы получите автоматизированное обновление скриптов для триггеров.
Визуализация
Представьте себе задачу генерации скриптов для всех триггеров как подготовку к путешествию: каждый предмет (триггер) из вашего шкафа (базы данных) требуется проверить и упаковать.
🏠 База данных: Элегантное соседство таблиц и триггеров.
🕵️♂️ Задача написания скриптов: Рассмотреть и упаковать каждый элемент (триггер).
С помощью SSMS вы – администратор.
1. Откройте шкаф (базу данных).
2. Найдите функцию 'Упаковать всё' (сгенерировать скрипты).
3. Выберите 'Триггеры'.
4. Выполните 'Упаковать' (сгенерировать скрипты).
Результат:
👕- Готово! 📝
👖- Готово! 📝
...
🧦- Готово! 📝
В итоге, решающую роль играет организованность процесса извлечения и упаковки всех триггеров, где поможет SSMS.
SSMS: Генерация скриптов без кодирования
Также есть возможность выполнить генерацию скриптов всех триггеров посредством графического интерфейса SSMS:
- Кликните правой кнопкой мыши на базе данных.
- Откройте пункт Задачи > Генерация Скриптов.
- Выберите специфические объекты базы данных для скриптов.
- В разделе Настройки скриптинга перейдите в Расширенные.
- Вкладке Основные укажите для Скриптинг Триггеров значение True.
- Закончите работу с мастером и выберите тип вывода, который вам требуется.
SSMS сгенерирует ясный и comprehensible скрипт, готовый к выполнению с использованием команды 'GO'.
Оптимизация вывода: Читаемая последовательность скриптов
Чтобы более наглядно организовать вывод скриптов, используйте сортировку с
ORDER BY:
-- Порядок необходим каждому
SELECT
'CREATE TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
' AS ' + sm.definition + ' GO '
FROM
sys.triggers t
JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE
t.is_ms_shipped = 0
ORDER BY SCHEMA_NAME(t.schema_id), t.name;
Полезные материалы
- Вдохновляющий T-SQL — живые обсуждения и ответы на Stack Overflow.
- Не паникуйте и используйте PowerShell — руководство по автоматизации при помощи PowerShell.
- DDL-триггеры: Что за ширмой? — погружение в тематику DDL-триггеров и их аудита.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик