Создание скриптов для всех триггеров в SQL через SSMS

#Основы SQL  #Триггеры  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Чтобы сгенерировать скрипты всех триггеров, можно воспользоваться следующим T-SQL запросом. Этот код извлекает их из системных таблиц и сохраняет их исходное форматирование.

-- Раскрываем секреты наших триггеров (только пользовательских)
SELECT 
    'CREATE TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
    ' AS ' + sm.definition + ' GO ' 
FROM 
    sys.triggers t
    JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE 
    t.is_ms_shipped = 0;

Запустив этот код в SSMS, вы получите команды CREATE TRIGGER для каждого пользовательского триггера в вашей базе данных.

Организуйтесь: Управление скриптами триггеров

Чтобы регулировать ваши скрипты аккуратно и удобно, рекомендуется следовать общепринятым правилам именования. Умело используйте комментарии и организуйте свои скрипты по схемам или назначению триггера. Также можно использовать проверки наличия объекта, такие как IF EXISTS.

В крупных базах данных рассмотрите возможность использования команд ALTER TRIGGER для прямого внесения изменений, не грозящего удалением и пересозданием триггеров:

-- Пересоздание триггеров уже не актуально
SELECT 
    'ALTER TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
    ' AS ' + sm.definition + ' GO ' 
FROM 
    sys.triggers t
    JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE 
    t.is_ms_shipped = 0;

Работа со специфическими ситуациями: Зашифрованные триггеры

Столкнувшись с зашифрованными триггерами, можно воспользоваться хранимой процедурой для безопасного создания скриптов. Этот инструмент работает с системными представлениями, обеспечивая правильное использование синтаксиса CREATE TRIGGER или ALTER TRIGGER. Никаких сложных навыков для этого не потребуется.

Автоматизация: Динамический SQL и запланированные задания

Для автоматизации процесса написания скриптов рекомендуется инкапсулировать логику T-SQL в хранимую процедуру динамического SQL. Это позволит настроить параметры скриптов, определить различные режимы («create», «alter», «drop»).

-- Установите и забудьте, повторив вчерашние успехи
CREATE PROCEDURE GenerateTriggerScripts
AS
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
SET @sql = N'
SELECT 
    ''ALTER TRIGGER '' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + ''.'' + t.name + '' ON '' + '''' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
    '' AS '' + sm.definition + '' GO'' 
FROM 
    sys.triggers t
    JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE 
    t.is_ms_shipped = 0';
EXEC (@sql);

Обернув эту процедуру в задание SQL Server Agent, вы получите автоматизированное обновление скриптов для триггеров.

Визуализация

Представьте себе задачу генерации скриптов для всех триггеров как подготовку к путешествию: каждый предмет (триггер) из вашего шкафа (базы данных) требуется проверить и упаковать.

🏠 База данных: Элегантное соседство таблиц и триггеров.

🕵️‍♂️ Задача написания скриптов: Рассмотреть и упаковать каждый элемент (триггер).

С помощью SSMS вы – администратор.
1. Откройте шкаф (базу данных).
2. Найдите функцию 'Упаковать всё' (сгенерировать скрипты).
3. Выберите 'Триггеры'.
4. Выполните 'Упаковать' (сгенерировать скрипты).

Результат:
👕- Готово! 📝
👖- Готово! 📝
...
🧦- Готово! 📝

В итоге, решающую роль играет организованность процесса извлечения и упаковки всех триггеров, где поможет SSMS.

SSMS: Генерация скриптов без кодирования

Также есть возможность выполнить генерацию скриптов всех триггеров посредством графического интерфейса SSMS:

  1. Кликните правой кнопкой мыши на базе данных.
  2. Откройте пункт Задачи > Генерация Скриптов.
  3. Выберите специфические объекты базы данных для скриптов.
  4. В разделе Настройки скриптинга перейдите в Расширенные.
  5. Вкладке Основные укажите для Скриптинг Триггеров значение True.
  6. Закончите работу с мастером и выберите тип вывода, который вам требуется.

SSMS сгенерирует ясный и comprehensible скрипт, готовый к выполнению с использованием команды 'GO'.

Оптимизация вывода: Читаемая последовательность скриптов

Чтобы более наглядно организовать вывод скриптов, используйте сортировку с ORDER BY:

-- Порядок необходим каждому
SELECT 
    'CREATE TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) +
    ' AS ' + sm.definition + ' GO ' 
FROM 
    sys.triggers t
    JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id
WHERE 
    t.is_ms_shipped = 0
ORDER BY SCHEMA_NAME(t.schema_id), t.name;

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

