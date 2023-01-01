Создание скриптов для всех триггеров в SQL через SSMS

Быстрый ответ

Чтобы сгенерировать скрипты всех триггеров, можно воспользоваться следующим T-SQL запросом. Этот код извлекает их из системных таблиц и сохраняет их исходное форматирование.

SQL Скопировать код -- Раскрываем секреты наших триггеров (только пользовательских) SELECT 'CREATE TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) + ' AS ' + sm.definition + ' GO ' FROM sys.triggers t JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id WHERE t.is_ms_shipped = 0;

Запустив этот код в SSMS, вы получите команды CREATE TRIGGER для каждого пользовательского триггера в вашей базе данных.

Организуйтесь: Управление скриптами триггеров

Чтобы регулировать ваши скрипты аккуратно и удобно, рекомендуется следовать общепринятым правилам именования. Умело используйте комментарии и организуйте свои скрипты по схемам или назначению триггера. Также можно использовать проверки наличия объекта, такие как IF EXISTS.

В крупных базах данных рассмотрите возможность использования команд ALTER TRIGGER для прямого внесения изменений, не грозящего удалением и пересозданием триггеров:

SQL Скопировать код -- Пересоздание триггеров уже не актуально SELECT 'ALTER TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) + ' AS ' + sm.definition + ' GO ' FROM sys.triggers t JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id WHERE t.is_ms_shipped = 0;

Работа со специфическими ситуациями: Зашифрованные триггеры

Столкнувшись с зашифрованными триггерами, можно воспользоваться хранимой процедурой для безопасного создания скриптов. Этот инструмент работает с системными представлениями, обеспечивая правильное использование синтаксиса CREATE TRIGGER или ALTER TRIGGER . Никаких сложных навыков для этого не потребуется.

Автоматизация: Динамический SQL и запланированные задания

Для автоматизации процесса написания скриптов рекомендуется инкапсулировать логику T-SQL в хранимую процедуру динамического SQL. Это позволит настроить параметры скриптов, определить различные режимы («create», «alter», «drop»).

SQL Скопировать код -- Установите и забудьте, повторив вчерашние успехи CREATE PROCEDURE GenerateTriggerScripts AS DECLARE @sql NVARCHAR(MAX); SET @sql = N' SELECT ''ALTER TRIGGER '' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + ''.'' + t.name + '' ON '' + '''' + OBJECT_NAME(t.parent_id) + '' AS '' + sm.definition + '' GO'' FROM sys.triggers t JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id WHERE t.is_ms_shipped = 0'; EXEC (@sql);

Обернув эту процедуру в задание SQL Server Agent, вы получите автоматизированное обновление скриптов для триггеров.

Визуализация

Представьте себе задачу генерации скриптов для всех триггеров как подготовку к путешествию: каждый предмет (триггер) из вашего шкафа (базы данных) требуется проверить и упаковать.

Markdown Скопировать код 🏠 База данных: Элегантное соседство таблиц и триггеров. 🕵️‍♂️ Задача написания скриптов: Рассмотреть и упаковать каждый элемент (триггер). С помощью SSMS вы – администратор. 1. Откройте шкаф (базу данных). 2. Найдите функцию 'Упаковать всё' (сгенерировать скрипты). 3. Выберите 'Триггеры'. 4. Выполните 'Упаковать' (сгенерировать скрипты). Результат: 👕- Готово! 📝 👖- Готово! 📝 ... 🧦- Готово! 📝

В итоге, решающую роль играет организованность процесса извлечения и упаковки всех триггеров, где поможет SSMS.

SSMS: Генерация скриптов без кодирования

Также есть возможность выполнить генерацию скриптов всех триггеров посредством графического интерфейса SSMS:

Кликните правой кнопкой мыши на базе данных. Откройте пункт Задачи > Генерация Скриптов. Выберите специфические объекты базы данных для скриптов. В разделе Настройки скриптинга перейдите в Расширенные. Вкладке Основные укажите для Скриптинг Триггеров значение True. Закончите работу с мастером и выберите тип вывода, который вам требуется.

SSMS сгенерирует ясный и comprehensible скрипт, готовый к выполнению с использованием команды 'GO'.

Оптимизация вывода: Читаемая последовательность скриптов

Чтобы более наглядно организовать вывод скриптов, используйте сортировку с ORDER BY :

SQL Скопировать код -- Порядок необходим каждому SELECT 'CREATE TRIGGER ' + SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name + ' ON ' + OBJECT_NAME(t.parent_id) + ' AS ' + sm.definition + ' GO ' FROM sys.triggers t JOIN sys.sql_modules sm ON t.object_id = sm.object_id WHERE t.is_ms_shipped = 0 ORDER BY SCHEMA_NAME(t.schema_id), t.name;

