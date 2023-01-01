Создание схемы в конкретной базе данных PostgreSQL 9.0

Быстрый ответ

Чтобы создать схему в PostgreSQL, необходимо изменить контекст работы с помощью команды \c your_db и затем выполнить команду создания схемы CREATE SCHEMA your_schema; .

SQL Скопировать код \c your_db -- Меняем контекст на нужную базу данных CREATE SCHEMA your_schema; -- Создаём новую схему

Начало работы с новой базой данных

Если вы начинаете работать с новой базой данных, сначала необходимо её создать. Затем переключитесь на неё и создайте нужную схему:

SQL Скопировать код CREATE DATABASE foo; -- Создаем новую базу данных \c foo -- Переходим в созданную базу данных CREATE SCHEMA yourschema; -- Создаём схему

Перед созданием схемы проверьте, нет ли такой уже существующей, чтобы избежать конфликта имен.

SQL Скопировать код CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS yourschema; -- Если схема не существует, она будет создана

Если положить все команды в скрипт с использованием \connect , он будет выглядеть аккуратно и удобно для выполнения:

SQL Скопировать код CREATE DATABASE foo; \connect foo CREATE SCHEMA yourschema;

Эти шаги будут полезны независимо от того, выполняете ли вы действия вручную или используете автоматизированные скрипты.

Повторение действий с использованием скриптов

Для автоматизации повторяющихся действий можно использовать .sql-скрипт. В нём не забудьте указать контекст базы данных с помощью команды \connect :

SQL Скопировать код CREATE DATABASE projectdb; -- Создание новой базы данных \connect projectdb -- Переключение на неё CREATE SCHEMA project_schema AUTHORIZATION db_user; -- Создание схемы с указанием выбранного пользователя в качестве владельца

Для запуска скрипта используйте командную строку:

sh Скопировать код psql -f setup_script.sql -- Запуск скрипта

Визуализация

Схема организации данных в PostgreSQL похожа на библиотеку с различными залами (базами данных), каждый из которых посвящён отдельной теме:

Markdown Скопировать код Библиотека (🏛️): [Зал 1 (db_1), Зал 2 (db_2), Зал 3 (db_3)]

Вы решили создать новый раздел (схему) в Зале 2 (db_2) :

SQL Скопировать код -- Переходим в Зал 2 \c db_2 -- Создаем в нем новый раздел CREATE SCHEMA new_section;

Теперь посетители Зала 2 обнаружат следующие изменения:

Markdown Скопировать код Зал 2 (db_2): До – [📚, 🗞️] Зал 2 (db_2): После – [📚, 🗞️, 🔖 (new_section)]

Управление схемами

В процессе работы база данных может разрастаться, и появится потребность в изменении существующей схемы или создании новых. Вот несколько команд для работы со схемами:

Для просмотра текущих схем отправьте запрос к information_schema.schemata : SQL Скопировать код SELECT schema_name FROM information_schema.schemata; -- Получаем список всех схем Если необходимо переименовать существующую схему, используйте ALTER SCHEMA : SQL Скопировать код ALTER SCHEMA old_schema RENAME TO new_schema; -- Переименовываем схему Когда решите, что схема вам уже не нужна, вы можете её удалить: SQL Скопировать код DROP SCHEMA if_exists_schema CASCADE; -- Удаляем схему Опция CASCADE удаляет все входящие объекты, поэтому будьте аккуратны с этой командой!

Создание схемы с ориентацией на роли

Привлечение пользователей к управлению схемами помогает осуществлять контроль доступа. При создании схемы вы можете указать владельца и назначить права:

Чтобы создать схему и назначить права доступа : SQL Скопировать код CREATE SCHEMA user_schema; GRANT ALL ON SCHEMA user_schema TO some_user; -- Назначаем права доступа пользователю

Или создайте схему сразу с указанием пользователя владельца: SQL Скопировать код CREATE SCHEMA user_schema AUTHORIZATION some_user; -- Создаем схему и указываем владельца

Устанавливая правила, вы обеспечиваете порядок и безопасность в вашей базе данных.

