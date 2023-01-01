Создание роли в PostgreSQL если она не существует

#Основы SQL  #PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для безопасного создания роли, которая может отсутствовать в PostgreSQL, применяйте блок DO:

DO $$
BEGIN
   IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_catalog.pg_roles WHERE rolname = 'your_new_role') THEN
      CREATE ROLE your_new_role;
   END IF;
END$$;

Вместо 'your_new_role' следует указать требуемое имя роли. Методика IF NOT EXISTS применяется для игнорирования ошибок, которые могут появиться при попытке создать уже существующую роль.

Обработка действий с помощью PL/pgSQL

PL/pgSQL позволяет предотвратить проблемы с дополнительными операциями создания роли, известные как "race condition". Обработайте это следующим образом:

DO $$
BEGIN
   BEGIN
      CREATE ROLE your_new_role;
   EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN
      RAISE NOTICE 'Роль % уже существует. Пропускаем!', 'your_new_role';
   END;
END$$;

Не забудьте заменить 'your_new_role' на требуемое имя роли. Ошибки создания дубликатов будут перехвачены и заменены уведомлением, позволяя продолжить выполнение операции.

Расширенное управление ролями

Для тонкой настройки ролей в PostgreSQL используйте функцию format() в сочетании со стандартным ключевым словом EXECUTE:

DO $$
BEGIN
   IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_catalog.pg_roles WHERE rolname = format('your_new_role')) THEN
      EXECUTE format('CREATE ROLE %I', 'your_new_role');
   END IF;
END$$;

Обязательно учтите, что при работе с ролями необходимо контролировать права доступа. Это поможет предотвратить проблемы с безопасностью и недопустимо высоким уровнем привилегий.

Ускорение процесса с помощью shell-скриптов

Shell-скрипты полезны для работы с системой ролей при использовании утилит psql и grep:

if psql -tAc "SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname='your_new_role'" | grep -q 1; then
  echo "Роль уже существует. Создание не требуется."
else
  psql -c "CREATE ROLE your_new_role"
fi

Такой подход облегчает интеграцию управления ролями в процессы конфигурации системы на основе bash-скриптов.

Визуализация

Можно представить процесс создания ролей в PostgreSQL как добавление новых уникальных участников к круглому столу:

Круглый стол (🏰): [Рыцарь Запрос, Леди Транзакция, Д'Артаньян Данные, Маркиз Ограничений]
Потенциальный новый участник (🛡️): Рыцарь Запрос

Уже есть ли Рыцарь Запрос за круглым столом?

Необходимо избежать создания дубликатов рыцарей:

DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT FROM pg_catalog.pg_roles
        WHERE rolname = 'sir_query') THEN
        CREATE ROLE sir_query;
    END IF;
END$$;

В итоге состав Совета остается неизменным:

Совет: [Рыцарь Запрос, Леди Транзакция, Д'Артаньян Данные, Маркиз Ограничений]
// Занимаемые позиции сохранены.

Проблемы, которые могут возникнуть при создании роли

Перед использованием команды CREATE ROLE следует учесть следующие возможные последствия:

  • Разрешения доступа: Создавать роли могут только пользователи с соответствующими правами.
  • Владение объектами базы данных: Не следует удалять роли, отвечающие за объекты базы данных, поскольку это может привести к сложностям.
  • Уникальность имени роли: Гарантируйте уникальность имён ролей для поддержания порядка и обеспечения безопасности в базе данных.

Функция, которую можно переиспользовать для создания роли

Создайте функцию для регулярного создания ролей:

CREATE OR REPLACE FUNCTION create_role_if_not_exists(role_name TEXT) RETURNS void AS $$
BEGIN
   IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = role_name) THEN
      EXECUTE format('CREATE ROLE %I', role_name);
   END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

Вызвать функцию можно следующим образом: SELECT create_role_if_not_exists('your_new_role');

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: CREATE ROLE — Полное руководство по команде CREATE ROLE.
  2. postgresql – Как проверить существует ли пользователь в postgres? – Stack Overflow — Обсуждение условного создания ролей.
  3. Управление пользователями – PostgreSQL wiki — Руководство с примерами по управлению пользователями.
  4. PostgreSQL: Документация: DO — Документация по использованию команды DO.
  5. Управление ролями и разрешениями в PostgreSQL — Руководство по управлению ролями.
  6. Получение идентификатора роли – PostgreSQL wiki — Функция для проверки наличия роли в базе данных.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

