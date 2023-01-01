Создание простого скрипта пагинации на PHP: шаг за шагом

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для настройки пагинации мы используем конструкцию LIMIT :perPage OFFSET :offset в SQL. Это позволяет ограничить количество данных на одной странице:

php Скопировать код // Определяем номер текущей страницы из URL, а если его нет, то считаем, что это первая страница. $page = max(1, (int) ($_GET['page'])); $perPage = 10; $offset = ($page – 1) * $perPage; // $pdo = new PDO('mysql:host=your_host;dbname=your_db', 'username', 'password'); $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM table_name LIMIT :perPage OFFSET :offset"); $stmt->execute([':perPage' => $perPage, ':offset' => $offset]); $results = $stmt->fetchAll(); // Далее идут ссылки для навигации по страницам...

Не забудьте заменить имя таблицы table_name и параметры подключения в объекте PDO на свои. Данный код поможет вам быстро настроить пагинацию с заданным количеством записей на одной странице perPage .

Создание карты пагинации

Расчёт и проверка: Подготовка

Прежде всего, определите общее количество страниц. Для этого подсчитайте все записи в таблице, а затем вычислите количество страниц с помощью функции ceil() :

php Скопировать код $stmt = $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM table_name"); $rowsCount = $stmt->fetchColumn(); $totalPages = ceil($rowsCount / $perPage);

Чтобы избежать ошибок связанных с номером текущей страницы, используйте функцию min() . Это будет защитой от запросов, количество которых превышает общее количество страниц:

php Скопировать код $page = min($totalPages, filter_input(INPUT_GET, 'page', FILTER_VALIDATE_INT, array( 'options' => array( 'default' => 1, 'min_range' => 1, ), )));

Создание ссылок пагинации

Зная текущую страницу и общее количество страниц, вы можете сформировать навигационные ссылки. Желательно ограничить их количество, чтобы не перегружать интерфейс пользователя:

php Скопировать код $start = max(1, $page – 5); $end = min($totalPages, $page + 5); for ($i = $start; $i <= $end; $i++) { // Всё лучше с интерактивною ссылкой! echo "<a href='script.php?page=" . $i . "'" . ($page == $i ? " class='active'" : "") . ">" . $i . "</a> "; }

Добавьте контекстные ссылки «Предыдущая» и «Следующая», чтобы пользователь не воспринимал ссылку на текущую страницу как активную:

php Скопировать код if ($page > 1) { echo "<a href='script.php?page=" . ($page – 1) . "'>Предыдущая</a> "; } // Текущая страница становится неактивной меткой. if ($page < $totalPages) { echo "<a href='script.php?page=" . ($page + 1) . "'>Следующая</a> "; }

Увеличение эффективности запросов и повышение производительности: Действия по ускорению

Когда вы формируете запросы, помните: безопасность является вашим приоритетом. Используйте подготовленные выражения PDO и параметр PDO::PARAM_INT для гарантированной работы с SQL.

В случае возникновения исключений и ошибок используйте их как возможность дать пользователю полезную информацию.

Не забывайте указывать соответствующие параметры LIMIT в SQL-запросах, чтобы не перегружать систему, как это может произойти при наличии бесконечного количества пиццы... Хотя, в вопросах пиццы это субъективно 🍕

Вывод данных

Отобразите данные из вашего постраничного запроса, используя циклы while или foreach :

php Скопировать код foreach ($results as $row) { // Данные текут, как река! echo "<p>" . htmlspecialchars($row['column_name']) . "</p>"; }

Подумайте о размещении панели управления пагинацией сверху и снизу страницы, чтобы упростить навигацию пользователям.

Обратитесь к онлайн-материалам и документации, они помогут усовершенствовать базовую пагинацию и превратить её в мощный инструмент.

Визуализация

Пагинацию на PHP можно представить как книжную полку, где каждый том имеет свой порядковый номер:

Markdown Скопировать код 📚📚📚📚 | 📚📚📚📚 | 📚📚📚📚 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 📖 | 📖 | 📖 < Предыдущая | Страница 2 из 4 | Следующая >

Текущая страница — это Страница 2 .

Книги на полке — это строки в базе данных.

Markdown Скопировать код **Навигация**: - [Предыдущая] Возврат на предыдущую страницу. - [Следующая] Переход на следующую страницу.

Каждое обращение к полке открывает сегмент полной коллекции данных, предоставляя возможность просмотра её постранично.

Усиление пагинации

Балансировка нагрузки: дело баланса

Для улучшения производительности ограничьте количество строк до разумного предела. Создайте индексы в столбцах, по которым часто производится сортировка или фильтрация данных.

Улучшение пагинации: UX на уровне стероидов

Для улучшения пользовательского взаимодействия добавьте ссылки на «Первую» и «Последнюю» страницу. Это особенно удобно, когда пользователь находится на большом расстоянии от начала или конца списка страниц.

php Скопировать код // Элементы "Первая" и "Последняя" страницы выполняют важную роль в пагинации. echo "<a href='script.php?page=1'>Первая</a> "; echo "..."; echo "<a href='script.php?page=" . $totalPages . "'>Последняя</a> ";

Не стесняйтесь использовать CSS, чтобы элементы пагинации вписывались в общий стиль сайта.

Учтите, что некоторым может быть неудобно использовать мышь, предоставьте возможность навигации по страницам с клавиатуры и используйте метки ARIA.

