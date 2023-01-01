"Создание MySQL триггера для блокировки вставки даты"#MySQL / MariaDB #Триггеры #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для обеспечения блокировки операции
INSERT в MySQL при наступлении определенных условий применяется набор триггеров
BEFORE INSERT в сочетании с функцией
SIGNAL SQLSTATE, которая позволяет генерировать исключения. Вот краткий обзор принципа действия этого подхода:
DELIMITER //
CREATE TRIGGER block_insert
BEFORE INSERT ON tbl
FOR EACH ROW
BEGIN
IF NEW.col = 'forbidden_value' THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Вставка отменена – доступ запрещён!';
END IF;
END;
//
DELIMITER ;
Необходимо учесть, что вместо
tbl,
col и
'forbidden_value' следует вставить название вашей таблицы, столбца и значение, которые служат данными для блокировки операции вставки. В случае, когда столбец содержит запрещённое значение, триггер препятствует выполнению
INSERT, вызывая ошибку.
Возможности триггеров и известные подводные камни
Триггеры в MySQL — это мощные инструменты для обеспечения целостности данных и соблюдения бизнес-правил. По сути, их роль можно сравнить со сторожевыми постами, которые пропускают данные, соответствующие установленным критериям.
Запрет выбора даты рождения, приходящейся на будущее
Для этого можно использовать следующую конструкцию:
-- "В будущем ещё никто не родился," – утверждает таймлайн.
IF NEW.birthdate > CURRENT_DATE THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Запрещено выбирать дату рождения, приходящуюся на будущее.';
END IF;
Использование ограничения
NOT NULL
Для генерации исключения можно присвоить полю
NOT NULL значение
NULL:
-- "Машины времени ещё не изобрели, приятель."
IF NEW.birthdate > CURRENT_DATE THEN
SET NEW.not_null_column = NULL; -- Приведёт к ошибке, если у `not_null_column` установлено ограничение NOT NULL
END IF;
Однако стоит быть осмотрительным, поскольку полученное сообщение об ошибке может оказаться непонятным.
Пользовательские сообщения об ошибках
Безусловно, данные функции мы желаем использовать с пользой, назначая
MESSAGE_TEXT в
SIGNAL для передачи информативных исключений:
-- "Ошибки провоцируют нас на новые поступки."
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Извините, но данная операция недоступна в соответствии с правилами XYZ.';
Правильное применение разделителей
В сложных триггерах правильное использование разделителей является ключом к избеганию ошибок в синтаксисе:
DELIMITER //
CREATE TRIGGER before_insert_demo ...
-- Ваш благожелательный код-сосед
END;
//
DELIMITER ;
Обработка каждой строки
Для проверки каждого нового элемента добавьте в триггер указание
FOR EACH ROW.
Предотвращение неосознанного дублирования
Если нужно предотвратить дублирование записей по некоторым полю, обратитесь к следующей конструкции:
-- "Клоны остаются за пределами этой вечеринки!"
IF EXISTS(SELECT * FROM tbl WHERE tbl.unique_column = NEW.unique_column) THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Дублирование записей по unique_column невозможно.';
END IF;
Отражение типов ошибок через пользовательский SQLSTATE
Несмотря на то что '45000' часто используется для определения пользовательских исключений, вы можете выбрать своё значение SQLSTATE для отображения конкретных типов ошибок.
Визуализация
Верно говорят, что увидеть – всегда лучше, чем услышать. Вот как визуализируется работа триггера MySQL:
BEFORE INSERT на наши данные (💾):
[Любые данные] ➡️ [🔒]
[Корректные данные] ➡️ [🔓⚠️]
Триггер служит надёжной гарантией, блокируя нежелательные
INSERT:
-- "Страж сохранивший бдительность."
IF NOT (Correct Combination) THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Доступ ограничен! Вход запрещён!';
END IF;
Итого…
Попытка вставить запрещённые данные (☠️) ➡️ [🔒] – INSERT отменён!
Попытка вставить разрешённые данные (👑) ➡️ [🔓] – INSERT разрешён!
Ваша база данных – это настоящее сокровище, а триггер – его великолепный страж.
Продвинутые механизмы и решения неполадок
Работа с NULL столбцами
При создании триггеров с возможностью приема
NULL важно явно проверять на
NULL, поскольку сравнение с
NULL не приводит ни к true, ни к false значению — оно все равно будет неопределенным.
-- "Я вижу людей с NULL," – бросила база данных.
IF NEW.nullable_col IS NULL OR NEW.nullable_col = 'unwanted_value' THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000' ...;
END IF;
Подготовка к неожиданным ситуациям
Триггеры, которые генерируют исключения, могут привести к невероятно сложным ситуациям. Для их предотвращения советуется обеспечить надежное логирование и мониторинг триггеров в корпоративных инфраструктурах для точного отслеживания всех возникающих событий и понимания причин их появления.
Избегайте сложного кода
Триггеры — это средство, требующее весьма обдуманного применения для избегания сложной и порой непонятной логики в базе данных. Бизнес-логика внутри блоков триггеров должна быть ясной и простой, чтобы избежать лишних взаимозависимостей и множественных условных проверок.
Мария Шереметьева
DBA-консультант