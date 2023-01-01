logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Создание хранимых процедур в базе данных: проверка существования
Перейти

#Основы SQL  #Хранимые процедуры  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL
SQL
IF OBJECT_ID('dbo.YourProcedureName', 'P') IS NULL
BEGIN
    EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedureName AS BEGIN /* Вставьте сюда код хранимой процедуры */ END')
END

Для проверки существования хранимой процедуры в базе данных используйте функцию OBJECT_ID. Если процедура не обнаружена, можно создать её с помощью команды EXEC. Замените 'dbo.YourProcedureName' на имя требуемой процедуры, а также подставьте актуальный SQL-код вместо /* Вставьте сюда код хранимой процедуры */.

Пошаговый план для смены профессии

Советы и рекомендации на уровне профессионала

Подготовьтесь к возможным ошибкам

Блоки TRY...CATCH позволяют изящно обрабатывать возможные ошибки при создании процедур и, при необходимости, оперативно откатить изменения для обеспечения стабильности базы данных.

SQL
SQL
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    
    IF OBJECT_ID('dbo.YourProcedureName', 'P') IS NULL
    BEGIN
        EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedureName AS BEGIN /* Код хранимой процедуры */ END');
    END

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH

Берегите свои права доступа

Команда CREATE OR ALTER позволяет сохранять существующие процедуры и изменять их без риска потери информации или доступа. Эта возможность была добавлена в SQL Server 2016 SP1.

SQL
SQL
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.YourProcedureName
AS
BEGIN
    /* Вставьте сюда ваш код */
END

Используйте динамический SQL для ещё большей гибкости

Динамический SQL позволяет создавать гибкие масштабируемые запросы и избегать синтаксических ошибок.

SQL
SQL
EXEC sp_executesql N'
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = ''P'' AND name = ''YourProcedureName'')
BEGIN
    EXEC(''CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedureName AS BEGIN /* Код вашей хранимой процедуры */ END'');
END
'

Работайте как SQL Мститель

При внесении изменений в базу данных, особенно в рабочем окружении, следуйте проверенным подходам, таким как предварительная проверка существования объектов перед их изменением, использование транзакций с BEGIN, COMMIT и ROLLBACK, и применение правил доступа в скриптах.

Визуализация

Представьте схему базы данных как комплект супергероя:

Markdown
Markdown
🦸‍♂️ Текущий комплект: [Бумеранг, Крюк-кошка, Дымовая шашка]

Если вам нужно добавить в набор новый инструмент, такой как Лазерный Резак (хранимая процедура), убедитесь, что его ещё нет в вашем арсенале.

SQL
SQL
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'Laser Cutter')
BEGIN
    -- CREATE PROCEDURE Laser Cutter
    PRINT 'Лазерный Резак добавлен в комплект инструментов! ✨'
END
ELSE
    PRINT 'Упс, Лазерный Резак уже есть в комплекте! 🦹‍♂️'

Важно исключить дублирование инструментов в вашем супергеройском арсенале.

Markdown
Markdown
🦸‍♂️ Обновлённый комплект инструментов: [Бумеранг, Крюк-кошка, Дымовая шашка, Лазерный Резак]

Укомплектованный набор супергероя: Поддерживайте порядок в своих процедурах, избегая дублирования.

Глубокие погружения и предотвращение ошибок

Используйте заглушки

Если хранимая процедура ещё не готова, но вы хотите зарезервировать за ней место в базе, воспользуйтесь командой SET NOEXEC ON/OFF.

SQL
SQL
IF OBJECT_ID('dbo.PartialProcedure', 'P') IS NULL
BEGIN
    SET NOEXEC ON;
    EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.PartialProcedure AS BEGIN /* СКОРО БУДЕТ: В процессе разработки! */ END');
    SET NOEXEC OFF;
END

Не удаляйте процедуры без необходимости

Команда DROP PROCEDURE IF EXISTS обеспечивает безопасное удаление устаревших процедур, которые больше не требуются.

SQL
SQL
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.OldProcedure;
/* Прощай, старый друг, ты больше не нужен */

Достигните точности с помощью OBJECT_ID

OBJECT_ID используется для проверки существования процедур в базе данных, что обеспечивает точность и позволяет избегать ошибок.

SQL
SQL
IF OBJECT_ID('dbo.ProcedureToCheck', 'P') IS NOT NULL
    PRINT 'Процедура существует!';
/* Теперь мы точно знаем, что она есть */

Используйте динамический SQL и идемпотентность

Динамический SQL и методы идемпотентности помогают создавать скрипты, которые можно безопасно запускать несколько раз, получая ожидаемый результат без дублирования действий.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как проверить существование хранимой процедуры в базе данных?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

