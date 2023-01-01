Создание хранимых процедур в базе данных: проверка существования#Основы SQL #Хранимые процедуры #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
IF OBJECT_ID('dbo.YourProcedureName', 'P') IS NULL
BEGIN
EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedureName AS BEGIN /* Вставьте сюда код хранимой процедуры */ END')
END
Для проверки существования хранимой процедуры в базе данных используйте функцию
OBJECT_ID. Если процедура не обнаружена, можно создать её с помощью команды
EXEC. Замените
'dbo.YourProcedureName' на имя требуемой процедуры, а также подставьте актуальный SQL-код вместо
/* Вставьте сюда код хранимой процедуры */.
Советы и рекомендации на уровне профессионала
Подготовьтесь к возможным ошибкам
Блоки
TRY...CATCH позволяют изящно обрабатывать возможные ошибки при создании процедур и, при необходимости, оперативно откатить изменения для обеспечения стабильности базы данных.
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
IF OBJECT_ID('dbo.YourProcedureName', 'P') IS NULL
BEGIN
EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedureName AS BEGIN /* Код хранимой процедуры */ END');
END
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH
Берегите свои права доступа
Команда
CREATE OR ALTER позволяет сохранять существующие процедуры и изменять их без риска потери информации или доступа. Эта возможность была добавлена в SQL Server 2016 SP1.
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.YourProcedureName
AS
BEGIN
/* Вставьте сюда ваш код */
END
Используйте динамический SQL для ещё большей гибкости
Динамический SQL позволяет создавать гибкие масштабируемые запросы и избегать синтаксических ошибок.
EXEC sp_executesql N'
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = ''P'' AND name = ''YourProcedureName'')
BEGIN
EXEC(''CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedureName AS BEGIN /* Код вашей хранимой процедуры */ END'');
END
'
Работайте как SQL Мститель
При внесении изменений в базу данных, особенно в рабочем окружении, следуйте проверенным подходам, таким как предварительная проверка существования объектов перед их изменением, использование транзакций с
BEGIN,
COMMIT и
ROLLBACK, и применение правил доступа в скриптах.
Визуализация
Представьте схему базы данных как комплект супергероя:
🦸♂️ Текущий комплект: [Бумеранг, Крюк-кошка, Дымовая шашка]
Если вам нужно добавить в набор новый инструмент, такой как Лазерный Резак (хранимая процедура), убедитесь, что его ещё нет в вашем арсенале.
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'Laser Cutter')
BEGIN
-- CREATE PROCEDURE Laser Cutter
PRINT 'Лазерный Резак добавлен в комплект инструментов! ✨'
END
ELSE
PRINT 'Упс, Лазерный Резак уже есть в комплекте! 🦹♂️'
Важно исключить дублирование инструментов в вашем супергеройском арсенале.
🦸♂️ Обновлённый комплект инструментов: [Бумеранг, Крюк-кошка, Дымовая шашка, Лазерный Резак]
Укомплектованный набор супергероя: Поддерживайте порядок в своих процедурах, избегая дублирования.
Глубокие погружения и предотвращение ошибок
Используйте заглушки
Если хранимая процедура ещё не готова, но вы хотите зарезервировать за ней место в базе, воспользуйтесь командой
SET NOEXEC ON/OFF.
IF OBJECT_ID('dbo.PartialProcedure', 'P') IS NULL
BEGIN
SET NOEXEC ON;
EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.PartialProcedure AS BEGIN /* СКОРО БУДЕТ: В процессе разработки! */ END');
SET NOEXEC OFF;
END
Не удаляйте процедуры без необходимости
Команда
DROP PROCEDURE IF EXISTS обеспечивает безопасное удаление устаревших процедур, которые больше не требуются.
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.OldProcedure;
/* Прощай, старый друг, ты больше не нужен */
Достигните точности с помощью
OBJECT_ID
OBJECT_ID используется для проверки существования процедур в базе данных, что обеспечивает точность и позволяет избегать ошибок.
IF OBJECT_ID('dbo.ProcedureToCheck', 'P') IS NOT NULL
PRINT 'Процедура существует!';
/* Теперь мы точно знаем, что она есть */
Используйте динамический SQL и идемпотентность
Динамический SQL и методы идемпотентности помогают создавать скрипты, которые можно безопасно запускать несколько раз, получая ожидаемый результат без дублирования действий.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик