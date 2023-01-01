Создание JSON формата с помощью group-concat в MySQL#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #JSON в SQL
Быстрый ответ
Чтобы создать вложенный JSON в MySQL, следует воспользоваться функцией
JSON_OBJECT в комбинации с
GROUP_CONCAT. Преобразуйте каждую строку данных в элемент JSON с помощью
JSON_OBJECT, а затем объедините эти элементы за счёт
GROUP_CONCAT для формирования JSON-массива.
Возьмём в качестве примера таблицу
users, которая содержит поля
id,
name и
role_id:
SELECT role_id,
CONCAT('[', GROUP_CONCAT(JSON_OBJECT('id', id, 'name', name)), ']') AS json_format
FROM users
GROUP BY role_id;
В результате выполнения запроса получаем JSON-массив с данными о пользователях, упорядоченными по
role_id, где каждый пользователь представлен в формате JSON в виде пары полей
id и
name.
Ограничения GROUP_CONCAT и способы их обхода
Учтите, что результат выполнения SQL-запроса может превысить установленное по умолчанию ограничение для функции
GROUP_CONCAT. Чтобы избежать усечения данных, рекомендуется задать большее значение параметру
group_concat_max_len:
# Вверх и вперёд!
SET SESSION group_concat_max_len = 1000000;
В версиях MySQL 5.7.22 и выше, можно вместо
GROUP_CONCAT использовать функцию
JSON_ARRAYAGG, которая не ограничивает размер конкатенированных строк и возвращает готовый JSON-массив:
SELECT role_id,
JSON_ARRAYAGG(JSON_OBJECT('id', id, 'name', name)) AS json_format
FROM users
GROUP BY role_id;
Альтернативное решение с COALESCE для обработки пустых значений
Если предусмотрена вероятность НЕ-заполнения некоторых полей (значения null), можно задействовать функцию
COALESCE. Эта функция заменяет null-значения указанным альтернативным значением, обеспечивая единообразие результата выборки:
SELECT role_id,
CONCAT(
'[',
GROUP_CONCAT(JSON_OBJECT('id', COALESCE(id, 'N/A'), 'name', COALESCE(name, 'Неизвестно'))),
']'
) AS json_format
FROM users
GROUP BY role_id;
Визуализация
Представьте себе шоколадную коробку, где каждый кусок – это часть данных, а его вкус, пусть, символизирует определённую категорию:
До группировки (🍫🧁🍬): [Молочный, Горький, Молочный, Белый, Горький, Трюфель]
GROUP_CONCAT в SQL позволяет каждый из этих кусочков упорядочить в разделённые по вкусу подсобрания:
SELECT Flavor, GROUP_CONCAT(Type)
FROM Chocolates
GROUP BY Flavor;
Теперь мы видим:
| Вкус | Подсобрание |
| -------- | ------------ |
| Молочный | 🍫🍫 |
| Горький | 🍬🍬 |
| Белый | 🧁 |
| Трюфель | 🍫 |
Теперь всё на палке-выручалке! 🍫🧁
Настройка структуры JSON под свои потребности
Структура данных может быть весьма сложной. Возможно, вам понадобится сгруппировать объекты JSON в массивы или создать более глубокую вложенность. Используйте комбинацию функций
CONCAT,
GROUP_CONCAT и
JSON_OBJECT, чтобы формировать JSON согласно вашим требованиям.
Группировка контактов по email адресам
Скажем, в таблице
contacts есть поля
phone и
name. Для группировки имен и номеров телефонов по email-адресам в JSON-формате отправьте следующий запрос:
SELECT email,
CONCAT(
'{',
'"', email, '":',
CONCAT(
'[',
GROUP_CONCAT(JSON_OBJECT('name', name, 'phone', phone) ORDER BY name SEPARATOR ','),
']'
),
'}'
) AS json_format
FROM contacts
GROUP BY email;
Данный SQL-запрос возвращает вложенные JSON-массивы, соответствующие каждому email адресу. Каждый из массивов включает в себя объекты, содержащие имя и номер телефона, отсортированные по имени.
Возможные затруднения и способы их устранения
При формировании JSON напрямую в MySQL следует учесть следующие моменты:
- Типы данных: Убедитесь, что типы данных совместимы с JSON-функциями.
- Кодировка строк: В случае необходимости кодируйте спецсимволы с помощью функции
HEX().
- Рациональность запросов: Работа с функцией
GROUP_CONCATможет быть неэффективной на больших датасетах. Постарайтесь оптимизировать запросы для увеличения производительности.
Екатерина Громова
аналитик данных