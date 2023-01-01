Создание JSON формата с помощью group-concat в MySQL

Быстрый ответ

Чтобы создать вложенный JSON в MySQL, следует воспользоваться функцией JSON_OBJECT в комбинации с GROUP_CONCAT . Преобразуйте каждую строку данных в элемент JSON с помощью JSON_OBJECT , а затем объедините эти элементы за счёт GROUP_CONCAT для формирования JSON-массива.

Возьмём в качестве примера таблицу users , которая содержит поля id , name и role_id :

SQL Скопировать код SELECT role_id, CONCAT('[', GROUP_CONCAT(JSON_OBJECT('id', id, 'name', name)), ']') AS json_format FROM users GROUP BY role_id;

В результате выполнения запроса получаем JSON-массив с данными о пользователях, упорядоченными по role_id , где каждый пользователь представлен в формате JSON в виде пары полей id и name .

Ограничения GROUP_CONCAT и способы их обхода

Учтите, что результат выполнения SQL-запроса может превысить установленное по умолчанию ограничение для функции GROUP_CONCAT . Чтобы избежать усечения данных, рекомендуется задать большее значение параметру group_concat_max_len :

SQL Скопировать код # Вверх и вперёд! SET SESSION group_concat_max_len = 1000000;

В версиях MySQL 5.7.22 и выше, можно вместо GROUP_CONCAT использовать функцию JSON_ARRAYAGG , которая не ограничивает размер конкатенированных строк и возвращает готовый JSON-массив:

SQL Скопировать код SELECT role_id, JSON_ARRAYAGG(JSON_OBJECT('id', id, 'name', name)) AS json_format FROM users GROUP BY role_id;

Альтернативное решение с COALESCE для обработки пустых значений

Если предусмотрена вероятность НЕ-заполнения некоторых полей (значения null), можно задействовать функцию COALESCE . Эта функция заменяет null-значения указанным альтернативным значением, обеспечивая единообразие результата выборки:

SQL Скопировать код SELECT role_id, CONCAT( '[', GROUP_CONCAT(JSON_OBJECT('id', COALESCE(id, 'N/A'), 'name', COALESCE(name, 'Неизвестно'))), ']' ) AS json_format FROM users GROUP BY role_id;

Визуализация

Представьте себе шоколадную коробку, где каждый кусок – это часть данных, а его вкус, пусть, символизирует определённую категорию:

Markdown Скопировать код До группировки (🍫🧁🍬): [Молочный, Горький, Молочный, Белый, Горький, Трюфель]

GROUP_CONCAT в SQL позволяет каждый из этих кусочков упорядочить в разделённые по вкусу подсобрания:

SQL Скопировать код SELECT Flavor, GROUP_CONCAT(Type) FROM Chocolates GROUP BY Flavor;

Теперь мы видим:

Markdown Скопировать код | Вкус | Подсобрание | | -------- | ------------ | | Молочный | 🍫🍫 | | Горький | 🍬🍬 | | Белый | 🧁 | | Трюфель | 🍫 |

Теперь всё на палке-выручалке! 🍫🧁

Настройка структуры JSON под свои потребности

Структура данных может быть весьма сложной. Возможно, вам понадобится сгруппировать объекты JSON в массивы или создать более глубокую вложенность. Используйте комбинацию функций CONCAT , GROUP_CONCAT и JSON_OBJECT , чтобы формировать JSON согласно вашим требованиям.

Группировка контактов по email адресам

Скажем, в таблице contacts есть поля email , phone и name . Для группировки имен и номеров телефонов по email-адресам в JSON-формате отправьте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT email, CONCAT( '{', '"', email, '":', CONCAT( '[', GROUP_CONCAT(JSON_OBJECT('name', name, 'phone', phone) ORDER BY name SEPARATOR ','), ']' ), '}' ) AS json_format FROM contacts GROUP BY email;

Данный SQL-запрос возвращает вложенные JSON-массивы, соответствующие каждому email адресу. Каждый из массивов включает в себя объекты, содержащие имя и номер телефона, отсортированные по имени.

Возможные затруднения и способы их устранения

При формировании JSON напрямую в MySQL следует учесть следующие моменты:

Типы данных : Убедитесь, что типы данных совместимы с JSON-функциями.

: Убедитесь, что типы данных совместимы с JSON-функциями. Кодировка строк : В случае необходимости кодируйте спецсимволы с помощью функции HEX() .

: В случае необходимости кодируйте спецсимволы с помощью функции . Рациональность запросов: Работа с функцией GROUP_CONCAT может быть неэффективной на больших датасетах. Постарайтесь оптимизировать запросы для увеличения производительности.

