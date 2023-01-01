Создание индекса на переменной таблицы в SQL Server 2000#Индексы #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Производительность и тюнинг
Чтобы создать индекс в табличной переменной, используется
DECLARE в SQL Server 2014 и более новых версиях. Пример кода приведен ниже:
DECLARE @TempTable TABLE (
ID INT,
Data VARCHAR(100),
INDEX IDX_Data NONCLUSTERED (Data)
);
В данном случае для табличной переменной
@TempTable был создан некластерный индекс
IDX_Data на основе колонки
Data. Подобное действие улучшит производительность запросов, производящих фильтрацию или сортировку данных по этому полю.
Индексация в SQL Server 2000 до 2012: уникальные и первичные ключи
В версиях SQL Server 2000-2012 нельзя создавать неуникальные индексы напрямую, но возможно применение первичных ключей или уникальных ограничений, которые автоматически формируют индексы:
DECLARE @TempTable TABLE (
ID INT PRIMARY KEY, -- Создает кластерный индекс
Data VARCHAR(100) UNIQUE -- Создает некластерный индекс
);
PRIMARY KEY создает кластерный индекс, в то время как
UNIQUE — некластерный индекс. Чтобы добавить некластерный индекс без ограничений уникальности, используйте столбец с
IDENTITY, который выступит в роли "уникального элемента".
Как создать некластерный индекс без уникальности? Выход есть
В более ранних версиях SQL Server для создания некластерного индекса без уникальности вы можете применить трюк с добавлением столбца
IDENTITY, который будет использован как артефактный первичный ключ:
DECLARE @TempTable TABLE (
ID INT IDENTITY(1,1),
Data VARCHAR(100),
UNIQUE CLUSTERED(ID, Data) -- Кластерный индекс, обеспечивающий уникальность
);
При создании некластерных индексов в SQL Server автоматически добавляется указатель строк, гарантирующий их уникальность.
Временные таблицы в игре
Табличные переменные не всегда оптимальный выбор из-за отсутствия статистики, что может негативно сказаться на оптимизации запросов. Более предпочтительно применять временные таблицы (
#temp), которые поддерживают полнофункциональное создание индексов и предлагают все преимущества статистики.
CREATE TABLE #Temp (
ID INT PRIMARY KEY,
Data VARCHAR(100)
);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Data ON #Temp (Data); -- Дополнительное индексирование с учетом статистики
Уникальные ограничения и вопрос о NULL
Работа с уникальными ограничениями может столкнуться с проблемами из-за специфики обработки SQL Server значений NULL. В этой системе каждое значение NULL считается уникальным, что противоречит стандарту SQL.
SQL Server 2014+: встроенное создание неуникальных индексов
С выпуском SQL Server 2014 появилась возможность встроенного добавления неуникальных индексов. Однако профессионалы часто предпочитают временные таблицы для комплексной работы с данными.
Визуализация
Для наглядного представления процесса можно воспользоваться следующей аналогией:
Представьте себе библиотеку (📚) полную книг (📖), но без каталога...
Поиск книги о 'SQL' 🧐:
- Без индекса: [🔍📖🕒📖🕓📖🕔]
- С индексом: [🔍🗂️📖⚡]
Создание индекса для табличной переменной аналогично составлению каталога в библиотеке. Это существенно ускоряет поиск данных (книг)!
Продвинутые советы для опытных разработчиков
Динамический SQL для обхода проблем с именами индексов
Сложности с именами индексов в
tempdb можно обойти с помощью использования динамического SQL:
EXEC sp_executesql N'CREATE INDEX IDX_Dynamic ON #TempDynamic (DataColumn)'; -- Создание индекса с помощью динамического запроса
Фильтрованные индексы
В SQL Server 2016 и более новых версиях можно создать фильтрованные индексы, которые охватывают определенный набор данных:
CREATE INDEX IDX_FilteredData ON #Temp (Data) WHERE Data IS NOT NULL; -- Фильтрованный индекс направлен на повышение производительности
Такой подход может существенно улучшить производительность в подходящих для этого контекстах.
Когда следует рассмотреть использование табличных переменных?
Табличные переменные стоит выбирать, если:
- Объем данных невелик и не требуется сложная индексация.
- Существует потребность в быстром, временном хранении данных без нагрузки на
tempdb.
- Видимость ограничивается одним запросом или процедурой, что избавляет от проблем управления жизненным циклом временных таблиц.
Правильная индексация, будь то в табличных переменных или временных таблицах, может кардинально улучшить производительность вашего приложения.
Алина Карпова
инженер по данным