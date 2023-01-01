Создание или замена триггера в PostgreSQL: решение

Быстрый ответ

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION your_trigger_func() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN -- Вставьте код триггера здесь (и не забудьте оставить пару забавных комментариев!) END; $$ LANGUAGE plpgsql; -- Прощай, старый триггер! Тебе здесь уже не место! DROP TRIGGER IF EXISTS your_trigger ON your_table; CREATE TRIGGER your_trigger AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON your_table FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION your_trigger_func();

Для пересоздания триггера в Postgres, обновите функцию триггера с помощью команды CREATE OR REPLACE FUNCTION , удалите старый триггер командой DROP TRIGGER IF EXISTS и создайте его снова через CREATE TRIGGER . Это гарантирует, что ваш триггер будет работать как часы.

Управление триггерами в PostgreSQL: Ваш ход в безопасность

Применяйте безопасное обновление в рамках транзакций

Управление триггерами в PostgreSQL должно быть безопасным для данных. Встроенный в PostgreSQL транзакционный DDL упрощает обновление структур БД, гарантируя, что изменения будут введены полностью или вовсе не будут введены. Используйте BEGIN ... COMMIT для того, чтобы ваши изменения были выполнены полностью или никак.

SQL Скопировать код -- Ощутите безопасность транзакционных блоков BEGIN; DROP TRIGGER IF EXISTS your_trigger ON your_table; -- Здесь создается ваш новый, совершенный триггер! COMMIT;

Проверка на отсутствие триггера перед созданием

Проверьте существование триггера перед его созданием, используя information_schema.triggers . Это поможет обезопасить ваши действия и создавать или обновлять триггеры только при реальной необходимости.

Версионный контроль – ваше всё

Системы контроля версий представляют собой незаменимый инструмент при работе с триггерами. Следите за историей изменений для каждого из ваших триггеров, чтобы не пропустить важные изменения. В командной работе это поможет вам быстро пересматривать, обсуждать и при необходимости отменять изменения.

Будьте актуальны, используя новые методы и инновации PostgreSQL

Интересуйтесь будущими обновлениями

Следите за новшествами и обновлениями. Например, в будущих версиях может появиться функция "create or replace" для триггеров. Следите за релизными заметками, чтобы быть в курсе и использовать новые способы управления триггерами на полную катушку.

Триггеры ограничений

В PostgreSQL 14 пока еще не существует команды "CREATE OR REPLACE TRIGGER" для триггеров-ограничений, поэтому используйте проверенный метод DROP TRIGGER IF EXISTS и последующего CREATE TRIGGER .

Визуализация

Следующие примеры помогут вам представить себе концепцию "Создания или Замены Триггера в PostgreSQL":

🏠 До: [Старое окно] – (Ваш старый триггер)

CREATE OR REPLACE TRIGGER работает как замена старого окна новым:

👷‍♂️ Действие: ЗАМЕНИТЕ старое окно новым – Обновите ваш триггер

После установки нового окна ваш дом выглядит так:

🏠 После: [Новое окно] – (Ваш обновленный триггер)

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ:

Актуальность 🔄 = Ваша база данных (дом) всегда должна быть актуальной с последними обновлениями триггеров (это ваши новые окна, блестящие на солнышке)

Понимание разниц в работе СУБД

Понимание работы транзакционного DDL в PostgreSQL поможет вам понять отличия работы разных СУБД, так как в каждой из них свои особенности обновления объектов.

