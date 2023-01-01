Создание или изменение хранимой процедуры в SQL

Быстрый ответ

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('dbo.YourProcedure', 'P') IS NULL EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedure AS BEGIN SET NOCOUNT ON; END')

Выше указанный фрагмент кода с использованием функции OBJECT_ID позволяет проверить существует ли объект и, в случае его отсутствия, создать хранимую процедуру с помощью EXEC . Замените ' dbo.YourProcedure' на имя вашей процедуры.

Подробное обсуждение безопасного создания хранимых процедур

Введем порядок в работу с SQL-запросами. Познакомимся ниже с надежными стратегиями и профессиональными подходами к написанию кода.

Управление правами доступа и взаимосвязями между объектами

Применяйте команду ALTER PROCEDURE при изменении процедур с целью сохранения прав доступа и для предотвращения нарушения связей между объектами.

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('dbo.YourProcedure', 'P') IS NOT NULL -- Вносим изменения, избегая полной перезаписи процедуры. ALTER PROCEDURE dbo.YourProcedure AS -- Определение процедуры ELSE -- Строим что-то совершенно новое! CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedure AS -- Определение процедуры

Обозначение схемы для точного определения объектов

Всегда указывайте наименование схемы вместе с именем процедуры, например [dbo].[YourProcedureName] , чтобы точно идентифицировать объект.

Применение идемпотентности через условные операторы

Используйте команду CREATE OR ALTER PROCEDURE для гарантирования повторяемости и простоты развертывания.

SQL Скопировать код CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.YourProcedure AS -- Здесь начинается определение процедуры

Освобождение пространства для создания новых объектов

Для версий SQL Server 2016 и более новых используйте команду DROP PROCEDURE IF EXISTS для безопасного удаления и последующего создания процедур.

SQL Скопировать код DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.YourProcedure; -- Убедившись в отсутствии процедуры, можем создавать новую! CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedure AS -- Определение обновленной и улучшенной версии процедуры

Дополнительная проверка перед внесением изменений

Для добавления уверенности можно воспользоваться сочетанием функций OBJECTPROPERTY и OBJECT_ID , чтобы удостовериться, что объект является конкретно процедурой.

SQL Скопировать код IF OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID('dbo.YourProcedure', 'P'), 'IsProcedure') = 1 BEGIN -- Это точно процедура, можем приступать к изменениям. END

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[YourProcedureName]') AND type in (N'P', N'PC')) BEGIN -- Территория свободна, можем приступать к строительству! EXEC('CREATE PROCEDURE [dbo].[YourProcedureName] AS BEGIN SET NOCOUNT ON; END') END

Подтверждение типа объекта

Для верификации объекта используйте информацию о его типе из sys.objects или функцию OBJECT_ID с указанием типа ('P' для хранимых процедур).

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'dbo.YourProcedure') AND type = 'P') BEGIN -- Убедились, что это именно тот объект, над которым мы будем работать, начинаем! END

Использование команды "GO" для четкого разграничения пакетов

Применяйте GO как разделитель пакетов, чтобы исключить возможные ошибки при выполнении команд CREATE или ALTER .

Создание заглушек для свободных территорий

Если территория пуста, используйте EXEC для создания заглушки, которая облегчит проверки в дальнейшем.

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('dbo.YourProcedure', 'P') IS NULL -- Отмечаем свободную территорию для последующих работ. EXEC('CREATE PROCEDURE dbo.YourProcedure AS BEGIN SET NOCOUNT ON; END'); GO -- Теперь, независимо от исходного состояния, можно приступать к работе. ALTER PROCEDURE dbo.YourProcedure AS -- Здесь начинается новое определение процедуры

Инкапсуляция кода для сложных проектов

В случае комплексных проектов, рекомендуется использовать блоки BEGIN...END для эффективного управления условными операторами и потоками выполнения.

Полезные материалы