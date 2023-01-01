Создание и заполнение временной таблицы в Oracle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Процесс создания временной таблицы в Oracle является простым и выполняется с использованием команды CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE:

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_table_name (
    column1 datatype,
    column2 datatype
) ON COMMIT DELETE ROWS;

Данные в temp_table_name существуют временно и удаляются по завершении транзакции. Если нужно сохранить данные до окончания сессии, используйте ON COMMIT PRESERVE ROWS.

Пошаговый план для смены профессии

Тонкости работы с временными таблицами в Oracle

Чтобы эффективно использовать временные таблицы в Oracle, важно освоить не только способ их создания, но и особенности их применения.

Как правильно выбрать тип таблицы

Выбор между Глобальной временной таблицей и Частной временной таблицей в Oracle (введено с версии 18c) зависит от требований к хранению данных: сохранить данные для нескольких транзакций в рамках одной сессии или данные требуются только для текущей транзакции или сессии.

Объем кода и оптимизация использования временных таблиц

Постарайтесь минимизировать количество операций создания и удаления временных таблиц. Оптимальной практикой считается создание структуры таблицы один раз и её дальнейшее использование в разных сессиях.

Использование инлайн-представлений и материализованных CTE

Преимущества использования инлайн-вью или материализованных Common Table Expressions (CTE) могут повысить производительность. Оператор /+ MATERIALIZE/+ временно сохраняет результаты запроса, даже если физическая таблица не создана.

Визуализация

Создание временной таблицы в Oracle можно сравнить с процессом установки батута:

Временная таблица (🤸): Установил, попрыгал, убрал.
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE my_temp_table (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  ...
) ON COMMIT DELETE ROWS; -- Батут исчезает, как только кончается игра (транзакция). "Теперь, место для барбекю свободно!".

По завершении сессии или транзакции, временная таблица исчезает без следа:

После веселья:
🤸 ➡️ 🎪 (Батут убран, всё готово к новому событию.)

Сеть SQL-выражений для управления логикой работы с данными

Иногда эффективнее создать единый набор SQL-выражений, который будет управлять процессом работы с данными. Это может уменьшить необходимость в создании временных таблиц.

Разбирательство в правах и ограничениях

Не все пользователи, имеющие право на CREATE TABLE, могут создать временную таблицу. В таком случае используйте подзапросы и представления.

Приобретение опыта работы с адвансед-фичами Oracle

Овладейте такими продвинутыми возможностями Oracle, как факторизация подзапросов (с использованием клаузы WITH) и оконные функции. Это может значительно упростить работу с запросами.

Полезные материалы

  1. CREATE TABLE – Документация Oracle — Официальная информация о создании таблиц в Oracle, включая временные.
  2. Глобальная временная таблица – FAQ Oracle — Ответы на часто задаваемые вопросы о глобальных временных таблицах Oracle.
  3. Управление объектами схемы – Документы Oracle — Руководство по управлению временными таблицами.
  4. Вопросы – Ask TOM — Платформа, где эксперты Oracle делятся своими знаниями.
  5. YouTube — Обучающее видео о временных таблицах в Oracle.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Каковы основные варианты управления данными в временных таблицах Oracle?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

