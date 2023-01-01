Создание и заполнение временной таблицы в Oracle
Быстрый ответ
Процесс создания временной таблицы в Oracle является простым и выполняется с использованием команды
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE:
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_table_name (
column1 datatype,
column2 datatype
) ON COMMIT DELETE ROWS;
Данные в
temp_table_name существуют временно и удаляются по завершении транзакции. Если нужно сохранить данные до окончания сессии, используйте
ON COMMIT PRESERVE ROWS.
Тонкости работы с временными таблицами в Oracle
Чтобы эффективно использовать временные таблицы в Oracle, важно освоить не только способ их создания, но и особенности их применения.
Как правильно выбрать тип таблицы
Выбор между Глобальной временной таблицей и Частной временной таблицей в Oracle (введено с версии 18c) зависит от требований к хранению данных: сохранить данные для нескольких транзакций в рамках одной сессии или данные требуются только для текущей транзакции или сессии.
Объем кода и оптимизация использования временных таблиц
Постарайтесь минимизировать количество операций создания и удаления временных таблиц. Оптимальной практикой считается создание структуры таблицы один раз и её дальнейшее использование в разных сессиях.
Использование инлайн-представлений и материализованных CTE
Преимущества использования инлайн-вью или материализованных Common Table Expressions (CTE) могут повысить производительность. Оператор
/+ MATERIALIZE/+ временно сохраняет результаты запроса, даже если физическая таблица не создана.
Визуализация
Создание временной таблицы в Oracle можно сравнить с процессом установки батута:
Временная таблица (🤸): Установил, попрыгал, убрал.
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE my_temp_table (
column1 datatype,
column2 datatype,
...
) ON COMMIT DELETE ROWS; -- Батут исчезает, как только кончается игра (транзакция). "Теперь, место для барбекю свободно!".
По завершении сессии или транзакции, временная таблица исчезает без следа:
После веселья:
🤸 ➡️ 🎪 (Батут убран, всё готово к новому событию.)
Сеть SQL-выражений для управления логикой работы с данными
Иногда эффективнее создать единый набор SQL-выражений, который будет управлять процессом работы с данными. Это может уменьшить необходимость в создании временных таблиц.
Разбирательство в правах и ограничениях
Не все пользователи, имеющие право на
CREATE TABLE, могут создать временную таблицу. В таком случае используйте подзапросы и представления.
Приобретение опыта работы с адвансед-фичами Oracle
Овладейте такими продвинутыми возможностями Oracle, как факторизация подзапросов (с использованием клаузы WITH) и оконные функции. Это может значительно упростить работу с запросами.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы