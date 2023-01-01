Создание и заполнение временной таблицы в Oracle

Быстрый ответ

Процесс создания временной таблицы в Oracle является простым и выполняется с использованием команды CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE :

SQL Скопировать код CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_table_name ( column1 datatype, column2 datatype ) ON COMMIT DELETE ROWS;

Данные в temp_table_name существуют временно и удаляются по завершении транзакции. Если нужно сохранить данные до окончания сессии, используйте ON COMMIT PRESERVE ROWS .

Тонкости работы с временными таблицами в Oracle

Чтобы эффективно использовать временные таблицы в Oracle, важно освоить не только способ их создания, но и особенности их применения.

Как правильно выбрать тип таблицы

Выбор между Глобальной временной таблицей и Частной временной таблицей в Oracle (введено с версии 18c) зависит от требований к хранению данных: сохранить данные для нескольких транзакций в рамках одной сессии или данные требуются только для текущей транзакции или сессии.

Объем кода и оптимизация использования временных таблиц

Постарайтесь минимизировать количество операций создания и удаления временных таблиц. Оптимальной практикой считается создание структуры таблицы один раз и её дальнейшее использование в разных сессиях.

Использование инлайн-представлений и материализованных CTE

Преимущества использования инлайн-вью или материализованных Common Table Expressions (CTE) могут повысить производительность. Оператор /+ MATERIALIZE/+ временно сохраняет результаты запроса, даже если физическая таблица не создана.

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE my_temp_table ( column1 datatype, column2 datatype, ... ) ON COMMIT DELETE ROWS;

Сеть SQL-выражений для управления логикой работы с данными

Иногда эффективнее создать единый набор SQL-выражений, который будет управлять процессом работы с данными. Это может уменьшить необходимость в создании временных таблиц.

Разбирательство в правах и ограничениях

Не все пользователи, имеющие право на CREATE TABLE , могут создать временную таблицу. В таком случае используйте подзапросы и представления.

Приобретение опыта работы с адвансед-фичами Oracle

Овладейте такими продвинутыми возможностями Oracle, как факторизация подзапросов (с использованием клаузы WITH) и оконные функции. Это может значительно упростить работу с запросами.

