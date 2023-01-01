Создание и вычисление кумулятивной суммы в MySQL#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Чтобы создать колонку с накопительной суммой в MySQL версии 8.0 и более поздних, используйте функции
SUM() и
OVER(), которые вычисляют накопительную сумму:
SELECT
id,
SUM(value) OVER (ORDER BY id) AS cumulative_sum
FROM
sales;
В старых версиях MySQL (ранее версии 8.0), используйте пользовательские переменные для последовательного вычисления накопительной суммы:
SET @cumulative := 0;
SELECT
id,
(@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum
FROM
sales
ORDER BY
id;
В запросе замените
id,
value и
sales на свои поля и таблицы.
Вычисление с использованием коррелированного подзапроса
Накопительную сумму можно расчитать с использованием коррелированного подзапроса, хотя это решение может быть менее эффективным с точки зрения производительности:
SELECT
sales_primary.id,
(SELECT SUM(value) FROM sales AS sales_secondary WHERE sales_secondary.id <= sales_primary.id) AS cumulative_sum
FROM
sales AS sales_primary
ORDER BY
sales_primary.id;
Как пользовательские переменные могут помочь (до MySQL 8.0)
До внедрения оконных функций в MySQL 8.0 для расчета накопительной суммы активно применялись пользовательские переменные:
SET @total := 0;
SELECT
id,
(@total := @total + value) AS cumulative_sum
FROM
sales
ORDER BY
id;
Необходимо инициализировать переменную с помощью
SET и следить за порядком строк, используя
ORDER BY.
Введение MySQL 8.0 и более поздних версий
С выходом MySQL 8.0 появились новые оконные функции, которые предоставляют удобный и эффективный способ расчета накопительной суммы:
SELECT
id,
SUM(value) OVER (ORDER BY id) as cumulative_sum
FROM
sales;
Обновление до новых версий MySQL позволяет воспользоваться этими улучшениями.
Расчет накопительной суммы на лету
Не требуется изменять структуру базы данных для расчета накопительной суммы – делайте это прямо в запросе SELECT:
SELECT
id,
value,
(@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum
FROM
(SELECT @cumulative := 0) AS variable_init,
sales
ORDER BY
id;
Важность
Правильная сортировка данных с использованием
ORDER BY имеет решающее значение при расчете накопительной суммы. Не забудьте это проверить.
Обновление с использованием подзапросов
Если требуется сохранить накопительную сумму в таблице, используйте подзапрос в команде UPDATE:
UPDATE sales s1
JOIN (
SELECT id, (@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum
FROM (SELECT @cumulative := 0) AS var_init, sales
ORDER BY id
) AS s2
ON s1.id = s2.id
SET s1.cumulative_sum = s2.cumulative_sum;
Визуализация
Представьте накопительную сумму как копилку, которую ежедневно пополняют монетами:
День 1: Вклад 🪙 | Общая сумма = 🪙
День 2: Вклад 🪙🪙 | Общая сумма = 🪙🪙🪙
День 3: Вклад 🪙 | Общая сумма = 🪙🪙🪙🪙
Каждый новый вклад увеличивает общую сумму монет.
В SQL это может выглядеть так:
SELECT date,
deposit,
SUM(deposit) OVER (ORDER BY date) as cumulative_sum
FROM savings_table;
Так же, как и монета в копилке, каждый следующий вклад добавляется к предыдущей накопленной сумме.
Тестирование: незаменимый этап
Важно проверить корректность работы запроса на накопление сумм, проведя тестирование на примере тестовых данных:
SET @total = 0;
INSERT INTO sales VALUES (1, 10), (2, 20), (3, 30), (4, 40);
SELECT id, (@total := @total + value) AS cumulative_sum FROM sales ORDER BY id;
Настройка запроса
Подгоните запрос под свои потребности: измените начальные значения переменных и порядок сортировки данных:
SET @cumulative := 100;
SELECT id, (@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum FROM sales ORDER BY id DESC;
Денис Сурков
архитектор данных