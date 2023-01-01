Создание и вычисление кумулятивной суммы в MySQL

Быстрый ответ

Чтобы создать колонку с накопительной суммой в MySQL версии 8.0 и более поздних, используйте функции SUM() и OVER() , которые вычисляют накопительную сумму:

SQL Скопировать код SELECT id, SUM(value) OVER (ORDER BY id) AS cumulative_sum FROM sales;

В старых версиях MySQL (ранее версии 8.0), используйте пользовательские переменные для последовательного вычисления накопительной суммы:

SQL Скопировать код SET @cumulative := 0; SELECT id, (@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum FROM sales ORDER BY id;

В запросе замените id , value и sales на свои поля и таблицы.

Вычисление с использованием коррелированного подзапроса

Накопительную сумму можно расчитать с использованием коррелированного подзапроса, хотя это решение может быть менее эффективным с точки зрения производительности:

SQL Скопировать код SELECT sales_primary.id, (SELECT SUM(value) FROM sales AS sales_secondary WHERE sales_secondary.id <= sales_primary.id) AS cumulative_sum FROM sales AS sales_primary ORDER BY sales_primary.id;

Как пользовательские переменные могут помочь (до MySQL 8.0)

До внедрения оконных функций в MySQL 8.0 для расчета накопительной суммы активно применялись пользовательские переменные:

SQL Скопировать код SET @total := 0; SELECT id, (@total := @total + value) AS cumulative_sum FROM sales ORDER BY id;

Необходимо инициализировать переменную с помощью SET и следить за порядком строк, используя ORDER BY .

Введение MySQL 8.0 и более поздних версий

С выходом MySQL 8.0 появились новые оконные функции, которые предоставляют удобный и эффективный способ расчета накопительной суммы:

SQL Скопировать код SELECT id, SUM(value) OVER (ORDER BY id) as cumulative_sum FROM sales;

Обновление до новых версий MySQL позволяет воспользоваться этими улучшениями.

Расчет накопительной суммы на лету

Не требуется изменять структуру базы данных для расчета накопительной суммы – делайте это прямо в запросе SELECT:

SQL Скопировать код SELECT id, value, (@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum FROM (SELECT @cumulative := 0) AS variable_init, sales ORDER BY id;

Важность

Правильная сортировка данных с использованием ORDER BY имеет решающее значение при расчете накопительной суммы. Не забудьте это проверить.

Обновление с использованием подзапросов

Если требуется сохранить накопительную сумму в таблице, используйте подзапрос в команде UPDATE:

SQL Скопировать код UPDATE sales s1 JOIN ( SELECT id, (@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum FROM (SELECT @cumulative := 0) AS var_init, sales ORDER BY id ) AS s2 ON s1.id = s2.id SET s1.cumulative_sum = s2.cumulative_sum;

Визуализация

Представьте накопительную сумму как копилку, которую ежедневно пополняют монетами:

День 1: Вклад 🪙 | Общая сумма = 🪙 День 2: Вклад 🪙🪙 | Общая сумма = 🪙🪙🪙 День 3: Вклад 🪙 | Общая сумма = 🪙🪙🪙🪙

Каждый новый вклад увеличивает общую сумму монет.

В SQL это может выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT date, deposit, SUM(deposit) OVER (ORDER BY date) as cumulative_sum FROM savings_table;

Так же, как и монета в копилке, каждый следующий вклад добавляется к предыдущей накопленной сумме.

Тестирование: незаменимый этап

Важно проверить корректность работы запроса на накопление сумм, проведя тестирование на примере тестовых данных:

SQL Скопировать код SET @total = 0; INSERT INTO sales VALUES (1, 10), (2, 20), (3, 30), (4, 40); SELECT id, (@total := @total + value) AS cumulative_sum FROM sales ORDER BY id;

Настройка запроса

Подгоните запрос под свои потребности: измените начальные значения переменных и порядок сортировки данных:

SQL Скопировать код SET @cumulative := 100; SELECT id, (@cumulative := @cumulative + value) AS cumulative_sum FROM sales ORDER BY id DESC;

Полезные материалы