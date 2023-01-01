Создание и удаление временных функций в PostgreSQL

Быстрый ответ

В PostgreSQL можно элегантно создать временную функцию, связав её с временной схемой, которую впоследствии можно удалить. Хотя PostgreSQL не предоставляет специальной команды для создания временных функций, можно эмулировать такое поведение, используя схемы.

SQL Скопировать код -- Создаём временную схему CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS temp_schema; -- Определяем временную функцию CREATE FUNCTION temp_schema.my_temp_function() RETURNS text AS $$ BEGIN RETURN 'Временное приветствие'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; -- Вызываем функцию SELECT temp_schema.my_temp_function(); -- Удаляем схему и все связанные с ней объекты DROP SCHEMA temp_schema CASCADE;

Таким образом, создавая функцию во временной схеме и удаляя её после использования, мы имитируем поведение временной функции.

Путь к временным функциям

Используйте схему pg_temp

Для создания временной функции удобно использовать схему pg_temp . Это уникальная временная схема, создаваемая для каждой сессии отдельно и удаляемая автоматически после её завершения.

SQL Скопировать код -- Создаём функцию во временной схеме pg_temp CREATE FUNCTION pg_temp.my_temp_function() RETURNS text AS $$ BEGIN RETURN 'Временное содержимое'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; -- Выполняем созданную функцию SELECT pg_temp.my_temp_function();

Этот подход поможет вам избежать ручной очистки, так как PostgreSQL автоматически удалит схему pg_temp после завершения сессии.

Используйте блоки DO

Для разовых операций анонимные блоки DO позволяют выполнить процедурный код без создания функции.

SQL Скопировать код DO $$ BEGIN -- Здесь выполняется ваш код END $$;

Блоки DO удобно использовать для выполнения кода, который не требуется сохранять в виде функции.

Оценивайте влияние на производительность

Будьте внимательны при использовании временных решений в производственной среде. Использование функциональных индексов или курсоров требует понимания их влияния на производительность.

Рассмотрите подготовленные выражения

Подготовленные выражения могут быть удобны, если вам требуется многократно выполнять однотипные SQL-запросы с различными параметрами.

SQL Скопировать код -- Готовим выражение PREPARE temp_statement (int, int) AS SELECT $1 + $2; -- Выполняем подготовленное выражение EXECUTE temp_statement(5, 10); -- Освобождаем ресурсы DEALLOCATE temp_statement;

Преобразуйте временные структуры

Если вам регулярно требуются временные функции, вполне возможно, стоит рассмотреть использование хранимых процедур или определённых пользователем функций в качестве постоянного решения.

Визуализация

Создание временной функции в PostgreSQL можно сравнить с работой временно открытого магазина:

Markdown Скопировать код Представьте себе **временный киоск** (🎪) на ярмарке, где вы продаете свои товары.

Временная Функция: это ваш временный бизнес.

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION temp_function() RETURNS void AS $$ BEGIN -- Здесь происходит вся магия END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Markdown Скопировать код 🎪: Сегодня он здесь, завтра его уже нет. Функция удаляется вместе с вашей сессией.

Подведение итогов

Markdown Скопировать код 🚚: Упаковываемся и уходим DROP FUNCTION temp_function(); // Функция исчезает без следа

Точно так же как вы не оставляете мусор после своей работы, временная функция также не оставляет следов после закрытия сеанса или удаления схемы, обеспечивая порядок в среде базы данных.

