Создание и удаление временных функций в PostgreSQL

#PostgreSQL  #Хранимые процедуры  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

В PostgreSQL можно элегантно создать временную функцию, связав её с временной схемой, которую впоследствии можно удалить. Хотя PostgreSQL не предоставляет специальной команды для создания временных функций, можно эмулировать такое поведение, используя схемы.

SQL
-- Создаём временную схему
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS temp_schema;

-- Определяем временную функцию
CREATE FUNCTION temp_schema.my_temp_function() RETURNS text AS $$
BEGIN
    RETURN 'Временное приветствие';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Вызываем функцию
SELECT temp_schema.my_temp_function();

-- Удаляем схему и все связанные с ней объекты
DROP SCHEMA temp_schema CASCADE;

Таким образом, создавая функцию во временной схеме и удаляя её после использования, мы имитируем поведение временной функции.

Путь к временным функциям

Используйте схему pg_temp

Для создания временной функции удобно использовать схему pg_temp. Это уникальная временная схема, создаваемая для каждой сессии отдельно и удаляемая автоматически после её завершения.

-- Создаём функцию во временной схеме pg_temp
CREATE FUNCTION pg_temp.my_temp_function() RETURNS text AS $$
BEGIN
    RETURN 'Временное содержимое';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Выполняем созданную функцию
SELECT pg_temp.my_temp_function();

Этот подход поможет вам избежать ручной очистки, так как PostgreSQL автоматически удалит схему pg_temp после завершения сессии.

Используйте блоки DO

Для разовых операций анонимные блоки DO позволяют выполнить процедурный код без создания функции.

DO $$
BEGIN 
    -- Здесь выполняется ваш код
END $$;

Блоки DO удобно использовать для выполнения кода, который не требуется сохранять в виде функции.

Оценивайте влияние на производительность

Будьте внимательны при использовании временных решений в производственной среде. Использование функциональных индексов или курсоров требует понимания их влияния на производительность.

Рассмотрите подготовленные выражения

Подготовленные выражения могут быть удобны, если вам требуется многократно выполнять однотипные SQL-запросы с различными параметрами.

-- Готовим выражение
PREPARE temp_statement (int, int) AS
    SELECT $1 + $2;

-- Выполняем подготовленное выражение
EXECUTE temp_statement(5, 10);

-- Освобождаем ресурсы
DEALLOCATE temp_statement;

Преобразуйте временные структуры

Если вам регулярно требуются временные функции, вполне возможно, стоит рассмотреть использование хранимых процедур или определённых пользователем функций в качестве постоянного решения.

Визуализация

Создание временной функции в PostgreSQL можно сравнить с работой временно открытого магазина:

Представьте себе **временный киоск** (🎪) на ярмарке, где вы продаете свои товары.

Временная Функция: это ваш временный бизнес.

CREATE FUNCTION temp_function() RETURNS void AS $$
BEGIN
  -- Здесь происходит вся магия
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
🎪: Сегодня он здесь, завтра его уже нет. Функция удаляется вместе с вашей сессией.

Подведение итогов

🚚: Упаковываемся и уходим
DROP FUNCTION temp_function(); // Функция исчезает без следа

Точно так же как вы не оставляете мусор после своей работы, временная функция также не оставляет следов после закрытия сеанса или удаления схемы, обеспечивая порядок в среде базы данных.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: 16: CREATE FUNCTION – Обновите свои знания синтаксиса PostgreSQL с помощью корректных примеров создания функций.
  2. Temporary Functions – PostgreSQL wiki – Полезные заметки о создании временных функций в PostgreSQL.
  3. Newest 'postgresql+functions' Questions – Database Administrators Stack Exchange – Принимайте участие в обсуждениях о функциях PostgreSQL на одной из лучших площадок для общения профессионалов.
Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...