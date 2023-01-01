Создание и удаление временных функций в PostgreSQL#PostgreSQL #Хранимые процедуры #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
В PostgreSQL можно элегантно создать временную функцию, связав её с временной схемой, которую впоследствии можно удалить. Хотя PostgreSQL не предоставляет специальной команды для создания временных функций, можно эмулировать такое поведение, используя схемы.
-- Создаём временную схему
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS temp_schema;
-- Определяем временную функцию
CREATE FUNCTION temp_schema.my_temp_function() RETURNS text AS $$
BEGIN
RETURN 'Временное приветствие';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- Вызываем функцию
SELECT temp_schema.my_temp_function();
-- Удаляем схему и все связанные с ней объекты
DROP SCHEMA temp_schema CASCADE;
Таким образом, создавая функцию во временной схеме и удаляя её после использования, мы имитируем поведение временной функции.
Путь к временным функциям
Используйте схему pg_temp
Для создания временной функции удобно использовать схему
pg_temp. Это уникальная временная схема, создаваемая для каждой сессии отдельно и удаляемая автоматически после её завершения.
-- Создаём функцию во временной схеме pg_temp
CREATE FUNCTION pg_temp.my_temp_function() RETURNS text AS $$
BEGIN
RETURN 'Временное содержимое';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- Выполняем созданную функцию
SELECT pg_temp.my_temp_function();
Этот подход поможет вам избежать ручной очистки, так как PostgreSQL автоматически удалит схему
pg_temp после завершения сессии.
Используйте блоки DO
Для разовых операций анонимные блоки
DO позволяют выполнить процедурный код без создания функции.
DO $$
BEGIN
-- Здесь выполняется ваш код
END $$;
Блоки
DO удобно использовать для выполнения кода, который не требуется сохранять в виде функции.
Оценивайте влияние на производительность
Будьте внимательны при использовании временных решений в производственной среде. Использование функциональных индексов или курсоров требует понимания их влияния на производительность.
Рассмотрите подготовленные выражения
Подготовленные выражения могут быть удобны, если вам требуется многократно выполнять однотипные SQL-запросы с различными параметрами.
-- Готовим выражение
PREPARE temp_statement (int, int) AS
SELECT $1 + $2;
-- Выполняем подготовленное выражение
EXECUTE temp_statement(5, 10);
-- Освобождаем ресурсы
DEALLOCATE temp_statement;
Преобразуйте временные структуры
Если вам регулярно требуются временные функции, вполне возможно, стоит рассмотреть использование хранимых процедур или определённых пользователем функций в качестве постоянного решения.
Визуализация
Создание временной функции в PostgreSQL можно сравнить с работой временно открытого магазина:
Представьте себе **временный киоск** (🎪) на ярмарке, где вы продаете свои товары.
Временная Функция: это ваш временный бизнес.
CREATE FUNCTION temp_function() RETURNS void AS $$
BEGIN
-- Здесь происходит вся магия
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
🎪: Сегодня он здесь, завтра его уже нет. Функция удаляется вместе с вашей сессией.
Подведение итогов
🚚: Упаковываемся и уходим
DROP FUNCTION temp_function(); // Функция исчезает без следа
Точно так же как вы не оставляете мусор после своей работы, временная функция также не оставляет следов после закрытия сеанса или удаления схемы, обеспечивая порядок в среде базы данных.
Алина Карпова
инженер по данным