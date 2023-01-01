Создание и сохранение новой схемы в Oracle Database 11g

#Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для создания нового пользователя в Oracle Database 11g следуйте следующему примеру:

SQL
Скопировать код
-- Вот и появился новый пользователь
CREATE USER new_schema IDENTIFIED BY password;
-- Обеспечиваем доступ к системе.
GRANT CREATE SESSION TO new_schema;

В этом примере new_schema – имя нового пользователя, а password – пароль, выбранный вами. Укажите имя и пароль, соответствующие вашим требованиям безопасности.

Пошаговое руководство: Возвращаемся к основам

Предоставляем привилегии

Пользователь с единственной привилегией CREATE SESSION ни к чему не пригодится, как книга без букв. Давайте расширим его возможности:

SQL
Скопировать код
-- Не стесняйтесь поделиться привилегиями, но сперва взвесьте
GRANT RESOURCE, CONNECT, CREATE VIEW TO new_schema;

Эти привилегии позволят пользователю создавать таблицы, представления и выполнять множество других действий.

Табличные пространства: Строим жилье для схемы!

Табличные пространства в Oracle – это надежная основа для объектов схемы. Убедитесь, что ваша схема находится в подходящем табличном пространстве:

SQL
Скопировать код
-- Построим надежное "жилье" для всех объектов схемы.
ALTER USER new_schema DEFAULT TABLESPACE users QUOTA UNLIMITED ON users;

Если же вы хотите создать новое табличное пространство, воспользуйтесь командой:

SQL
Скопировать код
-- И, как по волшебству, появляется новое пространство для хранения данных.
CREATE TABLESPACE new_tablespace DATAFILE 'new_tablespace.dat' SIZE 50M AUTOEXTEND ON;

Визуализация

Представьте процесс настройки новой схемы в Oracle следующим образом:

Markdown
Скопировать код
Установка новой схемы/пользователя в Oracle 11g:

🏢 <- Ваш новый рабочий участок (Схема)
🔑 <- Получение ключей (Имя пользователя и Пароль)
📦 -> Переезд (Таблицы, Представления, Процедуры)
🔐 -> Настройка безопасности (Привилегии и Роли)

Это как переезд в новый офис: получаем ключи (имя пользователя и пароль), переносим ресурсы (объекты базы данных) и устанавливаем защиту (привилегии и роли).

Искусство создания схемы: Погружаемся в детали

Обеспечение безопасности

Самое важное – это безопасность! Используйте надежные пароли для своих пользователей, указывая их через IDENTIFIED BY:

SQL
Скопировать код
-- Надеюсь, вы не будете использовать пароль вроде "password123", верно? 🙄
CREATE USER new_schema IDENTIFIED BY "S3cure$1";

Управление табличными пространствами

Для эффективного управления табличными пространствами, распределения объектов и использования пространства без ограничений предоставьте привилегии RESOURCE и UNLIMITED TABLESPACE:

SQL
Скопировать код
-- Теперь путь для создания открыт. Вперёд, становитесь художником своей базы данных!
GRANT RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO new_schema;

Не забывайте оберегать баланс и ресурсы.

Интуиция Oracle: DBMS_METADATA

Используйте пакет DBMS_METADATA для извлечения DDL объектов схемы. Это незаменимый инструмент для клонирования схем и проведения аудита:

SQL
Скопировать код
-- Собираем информацию о таблицах – наше преимущество!
SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('TABLE', 'table_name', 'user_name') FROM DUAL;

SQL Plus или SQL Developer: Выбор за вами

SQL Plus и SQL Developer оба представляются надежными помощниками. Если SQL Plus – это проверенная временем классика, то SQL Developer порадует вас интуитивно понятным интерфейсом, подсказками и графическим окружением.

Проверка пользователя

После создания пользователя, важно проверить его способность проходить авторизацию в системе:

SQL
Скопировать код
-- Проверим, может ли пользователь "открыть дверь"
CONNECT new_schema/S3cure$1;

Это поможет убедиться в том, что новая схема доступна и работает должным образом.

Удаление пользователя

Для удаления пользователя и связанной с ним схемы используйте команду DROP USER:

SQL
Скопировать код
-- Прощай, мой пользователь. Ты не будешь забыт 😭
DROP USER new_schema CASCADE;

Будьте внимательны, случайное нажатие клавиши Enter может привести к нежелательным последствиям!

Полезные материалы

  1. Управление пространством для объектов схемы — официальное руководство Oracle, которое предоставит вам информацию "из первых рук".
  2. Oracle / PLSQL: CREATE USER statement — основы создания нового пользователя в Oracle, изложенные ясно и понятно.
  3. Ask TOM — мнения и опыт реальных пользователей, которые обращались с вопросами о создании пользователей и схем к ТОМу, метафорически говоря, вашему виртуальному помощнику.
  4. Учебник для Oracle DBA – Создание пользователя Oracle и предоставление привилегий — для тех, кто предпочитает визуальное обучение, это хорошо подготовленное обучающее видео на YouTube.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024

Загрузка...