Создание и понимание кластеров в PostgreSQL: шаг за шагом

Быстрый ответ

«Кластер» PostgreSQL — это совокупность серверных процессов и баз данных, которыми они управляют. Для инициализации нужной структуры каталогов используйте команду initdb , затем pg_ctl для запуска кластера:

Bash Скопировать код # Указываем новое место хранения данных initdb -D /путь/к/данным # Запускаем сервер pg_ctl -D /путь/к/данным start

Обратите внимание, что /путь/к/данным должен указывать на каталог, в котором будут размещены файлы данных PostgreSQL.

Понимание понятия «кластер» в PostgreSQL

Термин «кластер» в PostgreSQL означает не то же самое, что в понятии «вычислительный кластер». В данном контексте под «кластером» понимается postmaster — серверный процесс, а также набор баз данных под его управлением. Это отличие от вычислительного кластера, объединяющего группу компьютеров для выполнения общих задач.

Каждый кластер PostgreSQL имеет свою специальную директорию данных и файлы конфигурации, что обеспечивает изоляцию данных и удобство управления различными версиями и конфигурациями на одном сервере.

Визуализация

Давайте представим, что строим мини-город для хранения данных (🏙️):

Markdown Скопировать код 🏙️ Кластер PostgreSQL

Кластер — это наш город баз данных, состоящий из:

Markdown Скопировать код 🚧 Создание кластера 🚧 - INITDB: Возводим основание города (`initdb`) - PG_CTL: Запускаем жизнь внутри города (`pg_ctl start`)

Markdown Скопировать код Каждый город 🏙️ = несколько баз данных, сосуществующих под защитой одной установки PostgreSQL.

Таким образом, образуется урбанизация ваших данных!

Основы создания кластера PostgreSQL

Теперь изучим подробнее процесс создания и управления кластерами:

Создание нескольких кластеров

Хотите создать свою «Матрицу»? Вам потребуются права пользователя для работы с директорией данных. Чтобы создать дополнительные кластеры на Debian/Ubuntu, используйте команду pg_createcluster :

Bash Скопировать код # Матрица снова зовет... pg_createcluster <версия> <имя_кластера>

Для просмотра всех существующих кластеров воспользуйтесь командой pg_lsclusters .

Назначение уникальных портов

Каждый кластер должен использовать свой порт. Укажите порт во время инициализации или в файле postgresql.conf:

Bash Скопировать код # Мы выбрали 5433 initdb -D /путь/к/данным -p 5433

Таким образом, вы запустите новый кластер на порту 5433. 🚀

Обеспечение высокой доступности (High Availability, HA)

Для гарантирования высокой доступности потребуются дополнительные настройки, такие как репликация и балансировка нагрузки.

Местоположение директории данных

По умолчанию управлением данными занимается каталог /var/lib/postgresql/<версия>/<имяКластера> . Однако вы имеете право выбирать местоположение данных самостоятельно. Главное — правильно настроить права доступа.

Продвинутое управление кластерами

Увеличение количества кластеров усложняет их управление. В помощь при этом могут прийти:

pg_ctlcluster для основных операций, включая запуск , остановку и перезагрузку .

для основных операций, включая , и . pg_rewind позволит восстановить данные после сбоев.

позволит восстановить данные после сбоев. repmgr упростит работу с репликацией и переключением в случае ошибок.

Управление базами данных в рамках кластера

Для добавления новой базы данных в кластер достаточно выполнить следующую команду:

SQL Скопировать код # Расширяем наш город новым "районом" CREATE DATABASE newdb;

Каждая база данных может иметь свои расширения и схемы, позволяющие индивидуализировать настройки и избегать конфликтов с другими базами.

