logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Перейти

Создание и использование временных таблиц в SQL запросах

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Создание литеральной таблицы в SQL возможно при помощи ключевого слова VALUES, которое используется для непосредственного ввода данных. Такой подход, известный как конструктор таблицы значений, позволяет мгновенно формировать таблицу прямо в SQL-запросе. Пример создания таблицы с полями id и name выглядит так:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM (VALUES (1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')) AS tbl(id, name);

Таким образом, мы создаём временную таблицу tbl, которая содержит определённые строки.

За поверхностным пользованием литеральными таблицами скрываются различные нюансы и приёмы, способные ускорить и упростить создание SQL-запросов.

Эффективное использование литеральных таблиц

Литеральные таблицы, определённые прямо в SQL-запросе, могут существенно уменьшить время операций с временными таблицами, избегая таких команд как CREATE TEMPORARY TABLE и ввод данных. Этот подход позволяет одновременно формировать структуру и содержимое таблицы, делая выполнение запросов гораздо оперативнее.

MySQL и T-SQL: Похожие, но отличающиеся

  • В MySQL и его форке MariaDB, начиная с версии 8.0.19 и 10.3.3 соответственно, были внесены упрощения в синтаксис для определения литеральных таблиц. Так, с использованием ключевого слова WITH стало возможным создание Общих Табличных Выражений (CTE), которые функционируют как временные таблицы:
SQL
Скопировать код
-- 'WITH' запускает блок,
-- освобождая от лишней рутины.
WITH временная_таблица (id, name) AS (VALUES (1, 'Алиса'), (2, 'Боб'))
SELECT * FROM временная_таблица;
  • В SQL Server (T-SQL), начиная с версии 2008, существует Конструктор Таблиц Значений, соответствующий стандарту SQL 2003. Он позволяет определять литеральные таблицы с помощью VALUES, без необходимости использования keyword TABLE:
SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM (VALUES (1, 'Книга'), (2, 'Ручка'), (3, 'Ноутбук')) AS OrderItems (ItemID, ProductName);

Клауза VALUES в PostgreSQL: Открываем полный потенциал

В PostgreSQL синтаксис VALUES эффективно помогает описать множество строк данных:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM (VALUES (1, 'Один'), (2, 'Два'), (3, 'Три')) AS numbers(id, numeral);

Сила подзапросов и UNION

Использование подзапросов и UNION ALL помогает избежать создания и заполнения временных таблиц традиционным способом:

SQL
Скопировать код
SELECT 'Средние значения', AVG(value)
FROM (
    SELECT 100 AS value UNION ALL
    SELECT 200 UNION ALL
    SELECT 300
) AS temp

Используя этот метод, вы создаёте оптимизированные SQL-запросы, интегрируя данные напрямую, обходя внешние временные таблицы.

Визуализация

Представьте, что вы создаёте временную книжную полку (📚) в SQL для сбора интересных цитат (💬). Литеральные таблицы здесь действуют как мгновенные книги:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM (VALUES ('Будь самим собой; все остальные уже заняты.'), ('Быть или не быть.'), ('Такова жизнь.')) AS Quotes (Phrase);
Markdown
Скопировать код
Создаём:
📚: [💬, 💬, 💬]

Получаем:
| Цитата                                       |
| -------------------------------------------- |
| Будь самим собой; все остальные уже заняты. |
| Быть или не быть.                            |
| Такова жизнь.                                |

Эти временные наборы данных отображаются и уничтожаются, когда их использование завершается.

Особенности и хитрости работы с литеральными таблицами

Совместимость и вычислительная эффективность

Не только MySQL, PostgreSQL и T-SQL поддерживают работы с литеральными таблицами:

  • Стандарт SQL 2003 предложил конструктор TABLE (TABLE(VALUES ...)) для многих современных баз данных.

  • Если поддержка перечисленных методов отсутствует, рекомендуется изучить документацию к используемой базе данных или обратиться к профессиональным сообществам для поиска решений.

Тонкости и сложности при использовании литеральных таблиц

  • Типизация: В MySQL при автоматическом определении типов столбцов, исходя из первой строки данных, может возникнуть непредсказуемое поведение. Для избежания проблем используйте явное приведение типов.

  • Псевдонимы столбцов: В MySQL столбцы по умолчанию получают имена, если вы не указали свои. Для повышения переносимости кода всегда задавайте псевдонимы явно.

  • Производительность: Встроенные таблицы работают быстрее традиционных временных, однако с увеличением объёма данных возможно снижение скорости работы. Определённо стоит провести бенчмаркинг с объёмами данных, соответствующими вашей задаче.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как создаются временные таблицы в SQL запросах?
1 / 5

Загрузка...