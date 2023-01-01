Создание и использование временных таблиц в SQL запросах#SQL для аналитиков #Основы SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Создание литеральной таблицы в SQL возможно при помощи ключевого слова
VALUES, которое используется для непосредственного ввода данных. Такой подход, известный как конструктор таблицы значений, позволяет мгновенно формировать таблицу прямо в SQL-запросе. Пример создания таблицы с полями
id и
name выглядит так:
SELECT * FROM (VALUES (1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')) AS tbl(id, name);
Таким образом, мы создаём временную таблицу
tbl, которая содержит определённые строки.
За поверхностным пользованием литеральными таблицами скрываются различные нюансы и приёмы, способные ускорить и упростить создание SQL-запросов.
Эффективное использование литеральных таблиц
Литеральные таблицы, определённые прямо в SQL-запросе, могут существенно уменьшить время операций с временными таблицами, избегая таких команд как
CREATE TEMPORARY TABLE и ввод данных. Этот подход позволяет одновременно формировать структуру и содержимое таблицы, делая выполнение запросов гораздо оперативнее.
MySQL и T-SQL: Похожие, но отличающиеся
- В MySQL и его форке MariaDB, начиная с версии 8.0.19 и 10.3.3 соответственно, были внесены упрощения в синтаксис для определения литеральных таблиц. Так, с использованием ключевого слова
WITHстало возможным создание Общих Табличных Выражений (CTE), которые функционируют как временные таблицы:
-- 'WITH' запускает блок,
-- освобождая от лишней рутины.
WITH временная_таблица (id, name) AS (VALUES (1, 'Алиса'), (2, 'Боб'))
SELECT * FROM временная_таблица;
- В SQL Server (T-SQL), начиная с версии 2008, существует Конструктор Таблиц Значений, соответствующий стандарту SQL 2003. Он позволяет определять литеральные таблицы с помощью
VALUES, без необходимости использования keyword
TABLE:
SELECT *
FROM (VALUES (1, 'Книга'), (2, 'Ручка'), (3, 'Ноутбук')) AS OrderItems (ItemID, ProductName);
Клауза VALUES в PostgreSQL: Открываем полный потенциал
В PostgreSQL синтаксис
VALUES эффективно помогает описать множество строк данных:
SELECT * FROM (VALUES (1, 'Один'), (2, 'Два'), (3, 'Три')) AS numbers(id, numeral);
Сила подзапросов и UNION
Использование подзапросов и
UNION ALL помогает избежать создания и заполнения временных таблиц традиционным способом:
SELECT 'Средние значения', AVG(value)
FROM (
SELECT 100 AS value UNION ALL
SELECT 200 UNION ALL
SELECT 300
) AS temp
Используя этот метод, вы создаёте оптимизированные SQL-запросы, интегрируя данные напрямую, обходя внешние временные таблицы.
Визуализация
Представьте, что вы создаёте временную книжную полку (📚) в SQL для сбора интересных цитат (💬). Литеральные таблицы здесь действуют как мгновенные книги:
SELECT * FROM (VALUES ('Будь самим собой; все остальные уже заняты.'), ('Быть или не быть.'), ('Такова жизнь.')) AS Quotes (Phrase);
Создаём:
📚: [💬, 💬, 💬]
Получаем:
| Цитата |
| -------------------------------------------- |
| Будь самим собой; все остальные уже заняты. |
| Быть или не быть. |
| Такова жизнь. |
Эти временные наборы данных отображаются и уничтожаются, когда их использование завершается.
Особенности и хитрости работы с литеральными таблицами
Совместимость и вычислительная эффективность
Не только MySQL, PostgreSQL и T-SQL поддерживают работы с литеральными таблицами:
Стандарт SQL 2003 предложил конструктор
TABLE(
TABLE(VALUES ...)) для многих современных баз данных.
Если поддержка перечисленных методов отсутствует, рекомендуется изучить документацию к используемой базе данных или обратиться к профессиональным сообществам для поиска решений.
Тонкости и сложности при использовании литеральных таблиц
Типизация: В MySQL при автоматическом определении типов столбцов, исходя из первой строки данных, может возникнуть непредсказуемое поведение. Для избежания проблем используйте явное приведение типов.
Псевдонимы столбцов: В MySQL столбцы по умолчанию получают имена, если вы не указали свои. Для повышения переносимости кода всегда задавайте псевдонимы явно.
Производительность: Встроенные таблицы работают быстрее традиционных временных, однако с увеличением объёма данных возможно снижение скорости работы. Определённо стоит провести бенчмаркинг с объёмами данных, соответствующими вашей задаче.
Полезные материалы
- Конструктор Таблицы Значений (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Обширное руководство по использованию Конструкторов Таблиц Значений в SQL Server.
- Временные таблицы в SQL Server – Simple Talk — Обзорные статьи о временных таблицах и их сравнение с литеральными.
- Оператор SQL CREATE TABLE — Подробный учебник по созданию SQL-таблиц, на функционале которых основывается работа литеральных таблиц.
- TechOnTheNet: SQL SUBQUERY — Глубокое изучение подзапросов – ключевого инструмента для реализации литеральных таблиц.
- Microsoft Docs: Использование Конструкторов Таблиц Значений — Ещё один важный источник для глубокого понимания работы Конструкторов Таблиц Значений в SQL серверах.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик