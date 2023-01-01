Создание и использование временных таблиц в SQL запросах

Быстрый ответ

Создание литеральной таблицы в SQL возможно при помощи ключевого слова VALUES , которое используется для непосредственного ввода данных. Такой подход, известный как конструктор таблицы значений, позволяет мгновенно формировать таблицу прямо в SQL-запросе. Пример создания таблицы с полями id и name выглядит так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM (VALUES (1, 'Алиса'), (2, 'Боб'), (3, 'Чарли')) AS tbl(id, name);

Таким образом, мы создаём временную таблицу tbl , которая содержит определённые строки.

За поверхностным пользованием литеральными таблицами скрываются различные нюансы и приёмы, способные ускорить и упростить создание SQL-запросов.

Эффективное использование литеральных таблиц

Литеральные таблицы, определённые прямо в SQL-запросе, могут существенно уменьшить время операций с временными таблицами, избегая таких команд как CREATE TEMPORARY TABLE и ввод данных. Этот подход позволяет одновременно формировать структуру и содержимое таблицы, делая выполнение запросов гораздо оперативнее.

MySQL и T-SQL: Похожие, но отличающиеся

В MySQL и его форке MariaDB, начиная с версии 8.0.19 и 10.3.3 соответственно, были внесены упрощения в синтаксис для определения литеральных таблиц. Так, с использованием ключевого слова WITH стало возможным создание Общих Табличных Выражений (CTE), которые функционируют как временные таблицы:

SQL Скопировать код -- 'WITH' запускает блок, -- освобождая от лишней рутины. WITH временная_таблица (id, name) AS (VALUES (1, 'Алиса'), (2, 'Боб')) SELECT * FROM временная_таблица;

В SQL Server (T-SQL), начиная с версии 2008, существует Конструктор Таблиц Значений, соответствующий стандарту SQL 2003. Он позволяет определять литеральные таблицы с помощью VALUES , без необходимости использования keyword TABLE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM (VALUES (1, 'Книга'), (2, 'Ручка'), (3, 'Ноутбук')) AS OrderItems (ItemID, ProductName);

Клауза VALUES в PostgreSQL: Открываем полный потенциал

В PostgreSQL синтаксис VALUES эффективно помогает описать множество строк данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM (VALUES (1, 'Один'), (2, 'Два'), (3, 'Три')) AS numbers(id, numeral);

Сила подзапросов и UNION

Использование подзапросов и UNION ALL помогает избежать создания и заполнения временных таблиц традиционным способом:

SQL Скопировать код SELECT 'Средние значения', AVG(value) FROM ( SELECT 100 AS value UNION ALL SELECT 200 UNION ALL SELECT 300 ) AS temp

Используя этот метод, вы создаёте оптимизированные SQL-запросы, интегрируя данные напрямую, обходя внешние временные таблицы.

Визуализация

Представьте, что вы создаёте временную книжную полку (📚) в SQL для сбора интересных цитат (💬). Литеральные таблицы здесь действуют как мгновенные книги:

SQL Скопировать код SELECT * FROM (VALUES ('Будь самим собой; все остальные уже заняты.'), ('Быть или не быть.'), ('Такова жизнь.')) AS Quotes (Phrase);

Markdown Скопировать код Создаём: 📚: [💬, 💬, 💬] Получаем: | Цитата | | -------------------------------------------- | | Будь самим собой; все остальные уже заняты. | | Быть или не быть. | | Такова жизнь. |

Эти временные наборы данных отображаются и уничтожаются, когда их использование завершается.

Особенности и хитрости работы с литеральными таблицами

Совместимость и вычислительная эффективность

Не только MySQL, PostgreSQL и T-SQL поддерживают работы с литеральными таблицами:

Стандарт SQL 2003 предложил конструктор TABLE ( TABLE(VALUES ...) ) для многих современных баз данных.

Если поддержка перечисленных методов отсутствует, рекомендуется изучить документацию к используемой базе данных или обратиться к профессиональным сообществам для поиска решений.

Тонкости и сложности при использовании литеральных таблиц

Типизация : В MySQL при автоматическом определении типов столбцов, исходя из первой строки данных, может возникнуть непредсказуемое поведение. Для избежания проблем используйте явное приведение типов.

Псевдонимы столбцов : В MySQL столбцы по умолчанию получают имена, если вы не указали свои. Для повышения переносимости кода всегда задавайте псевдонимы явно.

Производительность: Встроенные таблицы работают быстрее традиционных временных, однако с увеличением объёма данных возможно снижение скорости работы. Определённо стоит провести бенчмаркинг с объёмами данных, соответствующими вашей задаче.

