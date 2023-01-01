Создание даты из дня, месяца и года в T-SQL: примеры и методы

Быстрый ответ

Для создания даты из дня, месяца и года используйте функцию DATEFROMPARTS(год, месяц, день) в T-SQL. Пример кода:

SQL Скопировать код SELECT DATEFROMPARTS(2023, 3, 15) AS РезультирующаяДата

Если версия SQL Server не поддерживает функцию DATEFROMPARTS , то можно решить данную задачу с помощью конкатенации строк и преобразования их типов:

SQL Скопировать код SELECT CAST('2023' + '-' + '03' + '-' + '15' AS DATE) AS РезультирующаяДата

Каждый из этих подходов позволяет эффективно создать дату.

Формирование даты: применение

В SQL Server 2012 и последующих версиях используйте DATEFROMPARTS для формирования даты. Это позволяет преобразовать значения столбцов или переменные:

SQL Скопировать код DECLARE @year INT = 2023, @month INT = 3, @day INT = 15; SELECT DATEFROMPARTS(@year, @month, @day) AS РезультирующаяДата

Эта функция проводит проверку валидности значений и отбрасывает некорректные даты.

Формирование даты в старых версиях SQL Server

Если версия сервера не поддерживает DATEFROMPARTS , в SQL Server 2005 вы можете создать дату с помощью функций DATEADD , последовательно начиная с базовой даты (1900-01-01):

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(DAY, @day – 1, DATEADD(MONTH, @month – 1, DATEADD(YEAR, @year – 1900, CAST('1900-01-01' AS DATETIME)))) AS РезультирующаяДата

Оптимальное создание даты: избегайте преобразования строк

Советую использовать арифметику целых чисел для увеличения производительности. SQL Server хранит даты как количество дней с начала 1900 года. Общий подход – начать с коррекции года для учета високосных лет, затем продолжить с месяцами и днями.

Альтернативные методы формирования дат в T-SQL

Формирование даты с помощью арифметического подхода — порядок имеет значение

Порядок добавления значений важен — сначала года преобразуются в месяцы, затем добавляются месяцы и только в конце — дни:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(MONTH, ((@year – 1900) * 12) + @month – 1, DATEADD(DAY, @day – 1, CAST('1900-01-01' AS DATETIME))) AS РезультирующаяДата

Конкатенация строк и преобразование типов

Гораздо менее продуктивный метод — конкатенация строки даты и последующее преобразование в дату, который можно использовать при необходимости:

SQL Скопировать код SELECT CAST(CAST(@year AS VARCHAR(4)) + '-' + RIGHT('0' + CAST(@month AS VARCHAR(2)), 2) + '-' + RIGHT('0' + CAST(@day AS VARCHAR(2)), 2) AS DATE) AS РезультирующаяДата

Не забудьте форматировать однозначные месяцы и дни с ведущим нулем, чтобы соответствовать формату YYYY-MM-DD!

Частые ошибки и способы их избежать

Проверка входных данных

Внимательно проверяйте входные данные и их типы. Используйте TRY_CONVERT или TRY_CAST для предотвращения ошибок преобразования:

SQL Скопировать код SELECT TRY_CAST( TRY_CAST(@year AS VARCHAR(4)) + '-' + FORMAT(@month, '00') + '-' + FORMAT(@day, '00') AS DATE ) AS РезультирующаяДата

Форматирование однозначных месяцев и дней с ведущим нулем

Ведущие нули обеспечивают правильное форматирование строки даты в формате YYYY-MM-DD:

SQL Скопировать код SELECT CAST(FORMAT(@year, '0000') + '-' + FORMAT(@month, '00') + '-' + FORMAT(@day, '00') AS DATE) AS РезультирующаяДата

