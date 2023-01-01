Создание администратора SQL Server Express через скрипт

Быстрый ответ

Для быстрой организации пользователя в SQL Server в первую очередь создайте вход в систему, ассоциируйте его с пользователем базы данных и определите соответствующие роли для обеспечения доступа. Используйте приведенный ниже SQL-скрипт:

SQL Скопировать код -- Создаем вход в систему на сервере CREATE LOGIN UserLogin WITH PASSWORD = 'UserPassword!'; -- Связываем вход с пользователем в конкретной базе данных USE DatabaseName; CREATE USER UserName FOR LOGIN UserLogin; -- Назначаем пользователю базовые роли для работы с данными EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'UserName'; EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'UserName';

Замените значения UserLogin , UserPassword! , DatabaseName и UserName на выбранные вами параметры. При необходимости добавьте дополнительные роли для настройки доступа.

Прежде чем старт: Проверки перед созданием пользователя

Перед созданием нового пользователя убедитесь, что под таким же именем и входом он ещё не существует. Это подобно проверке наличия парашюта перед прыжком.

SQL Скопировать код -- "Парашют у меня есть!? 👀" IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = N'UserLogin') BEGIN -- Все нормально, можно создавать новый вход END USE DatabaseName; IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'UserName') BEGIN -- Путь свободен для создания пользователя в базе данных END

Расстилай ковровую дорожку: Роли и разрешения

Восприятие разницы между серверными и базовыми ролями столь же важно, как понимание разницы между Оскаром и Золотым глобусом. Для определения серверных ролей применяйте sp_addsrvrolemember , для ролей на уровне базы данных – sp_addrolemember .

SQL Скопировать код -- Назначаем пользователю роль sysadmin EXEC sp_addsrvrolemember 'UserLogin', 'sysadmin'; -- В более новых версиях SQL Server применяйте ALTER SERVER ROLE ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER UserLogin;

Двойной испытание: Смешанная аутентификация и доступ

Если приложение требует разного вида аутентификации, активируйте режим смешанной аутентификации. Убедитесь в правильной настройке ролей сервера, доступности TCP/IP и разрешении портов фаервола для удаленного доступа.

Строгий и красивый код: Обслуживаемость и масштабируемость

Использование переменных в SQL-скриптах облегчает внесение изменений. Посмотрите на пример:

SQL Скопировать код DECLARE @LoginName NVARCHAR(50) = 'UserLogin'; DECLARE @Password NVARCHAR(50) = 'UserPassword!'; DECLARE @UserName NVARCHAR(50) = 'UserName'; DECLARE @DbName NVARCHAR(50) = 'DatabaseName'; IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = N'UserLogin') BEGIN CREATE LOGIN [@LoginName] WITH PASSWORD = @Password; END USE [@DbName]; IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'UserName') BEGIN CREATE USER [@UserName] FOR LOGIN [@LoginName]; END

Визуализация

Представьте себе процесс создания нового пользователя как подбор актеров для космического блокбастера:

Markdown Скопировать код Вселенная базы данных 🪐 - Админ: 👑 - Только чтение:🤫 - Запись: ✍️

Добавим теперь новую звезду:

SQL Скопировать код -- Звезда присоединяется к команде: CREATE USER InterstellarActor FOR LOGIN GalacticLogin; GRANT SELECT ON GALAXY TO InterstellarActor;

Подготовка к старту! 🚀 Наш новый участник готов сиять в своей роли.

Markdown Скопировать код Назначенные роли: - Админ: 👑 (Полный контроль) - Только чтение: 🤫 (Тихий наблюдатель) - Запись: ✍️ (Создание новых историй) - Межзвездный Актер: 🎭 (Готов покорять космические просторы!)

В бесконечность и дальше: Модификация доступа пользователя под будущее

Так же, как киноиндустрия приспосабливается к новым условиям, SQL Server предлагает использовать ALTER USER и ALTER LOGIN для гибкого регулирования доступа.

Режиссерская версия: Настройка разрешений с точностью до мелочей

Уделяйте внимание к настройке разрешений для выполнения функций и хранимых процедур, используя оператор GRANT .

SQL Скопировать код -- "Свет. Камера. Процедура!" GRANT EXECUTE ON Schema::dbo TO UserName;

Съемки павильоне: Учет сетевых факторов

Для успешной организации удаленного доступа в SQL Server настройте сетевую среду, включая порты и фаерволы.

Полезные материалы