Создание администратора SQL Server Express через скрипт

#Основы SQL  
Быстрый ответ

Для быстрой организации пользователя в SQL Server в первую очередь создайте вход в систему, ассоциируйте его с пользователем базы данных и определите соответствующие роли для обеспечения доступа. Используйте приведенный ниже SQL-скрипт:

-- Создаем вход в систему на сервере
CREATE LOGIN UserLogin WITH PASSWORD = 'UserPassword!';

-- Связываем вход с пользователем в конкретной базе данных
USE DatabaseName;
CREATE USER UserName FOR LOGIN UserLogin;

-- Назначаем пользователю базовые роли для работы с данными
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'UserName';
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'UserName';

Замените значения UserLogin, UserPassword!, DatabaseName и UserName на выбранные вами параметры. При необходимости добавьте дополнительные роли для настройки доступа.

Прежде чем старт: Проверки перед созданием пользователя

Перед созданием нового пользователя убедитесь, что под таким же именем и входом он ещё не существует. Это подобно проверке наличия парашюта перед прыжком.

-- "Парашют у меня есть!? 👀"
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = N'UserLogin')
BEGIN
    -- Все нормально, можно создавать новый вход
END

USE DatabaseName;
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'UserName')
BEGIN
    -- Путь свободен для создания пользователя в базе данных
END

Расстилай ковровую дорожку: Роли и разрешения

Восприятие разницы между серверными и базовыми ролями столь же важно, как понимание разницы между Оскаром и Золотым глобусом. Для определения серверных ролей применяйте sp_addsrvrolemember, для ролей на уровне базы данных – sp_addrolemember.

-- Назначаем пользователю роль sysadmin
EXEC sp_addsrvrolemember 'UserLogin', 'sysadmin';

-- В более новых версиях SQL Server применяйте ALTER SERVER ROLE
ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER UserLogin;

Двойной испытание: Смешанная аутентификация и доступ

Если приложение требует разного вида аутентификации, активируйте режим смешанной аутентификации. Убедитесь в правильной настройке ролей сервера, доступности TCP/IP и разрешении портов фаервола для удаленного доступа.

Строгий и красивый код: Обслуживаемость и масштабируемость

Использование переменных в SQL-скриптах облегчает внесение изменений. Посмотрите на пример:

DECLARE @LoginName NVARCHAR(50) = 'UserLogin';
DECLARE @Password NVARCHAR(50) = 'UserPassword!';
DECLARE @UserName NVARCHAR(50) = 'UserName';
DECLARE @DbName NVARCHAR(50) = 'DatabaseName';

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = N'UserLogin')
BEGIN
    CREATE LOGIN [@LoginName] WITH PASSWORD = @Password;
END

USE [@DbName];
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'UserName')
BEGIN
    CREATE USER [@UserName] FOR LOGIN [@LoginName];
END

Визуализация

Представьте себе процесс создания нового пользователя как подбор актеров для космического блокбастера:

Вселенная базы данных 🪐
- Админ:       👑 
- Только чтение:🤫
- Запись:    ✍️

Добавим теперь новую звезду:

-- Звезда присоединяется к команде:
CREATE USER InterstellarActor FOR LOGIN GalacticLogin;
GRANT SELECT ON GALAXY TO InterstellarActor;

Подготовка к старту! 🚀 Наш новый участник готов сиять в своей роли.

Назначенные роли:    
- Админ:             👑  (Полный контроль)
- Только чтение:     🤫 (Тихий наблюдатель)
- Запись:          ✍️ (Создание новых историй)
- Межзвездный Актер: 🎭 (Готов покорять космические просторы!)

В бесконечность и дальше: Модификация доступа пользователя под будущее

Так же, как киноиндустрия приспосабливается к новым условиям, SQL Server предлагает использовать ALTER USER и ALTER LOGIN для гибкого регулирования доступа.

Режиссерская версия: Настройка разрешений с точностью до мелочей

Уделяйте внимание к настройке разрешений для выполнения функций и хранимых процедур, используя оператор GRANT.

-- "Свет. Камера. Процедура!"
GRANT EXECUTE ON Schema::dbo TO UserName;

Съемки павильоне: Учет сетевых факторов

Для успешной организации удаленного доступа в SQL Server настройте сетевую среду, включая порты и фаерволы.

Полезные материалы

  1. CREATE USER (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Официальное руководство Microsoft по созданию пользователей SQL Server.
  2. SQL Server: CREATE USER statement — TechOnTheNet — Пошаговая инструкция по написанию сценария создания пользователя SQL Server.
  3. Questions tagged [sql-server+create-user] – Stack Overflow — Обсуждение вопросов создания пользователя в SQL Server.
  4. Questions tagged [sql-server+user-management] – Database Administrators Stack Exchange — Опыт по управлению пользователями SQL Server.
  5. SQL Server Security Basics – Creating Logins – SQL Authority — Основы безопасности и советы по созданию входов в систему в SQL Server.
  6. SQL Server Security Questions – SQL Server Central Forums — Обсуждения и ответы на вопросы по безопасности SQL Server.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024

Загрузка...