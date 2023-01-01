Совмещение UNION и LIMIT в MySQL: детальное решение

Быстрый ответ

Чтобы объединить результаты из разных таблиц с помощью UNION и при этом ограничить их количество с помощью LIMIT, можно использовать такой подход:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT * FROM table1 UNION ALL SELECT * FROM table2 ) AS union_results LIMIT 10;

Таким образом, вы получите первые 10 строк из объединённого набора данных из table1 и table2 .

Управление сочетанием UNION и LIMIT

Существуют некоторые рекомендации, которые нужно иметь в виду для успешного сочетания операторов UNION и LIMIT:

Окружайте SELECT-запросы скобками при их использовании с ORDER BY или LIMIT в составе UNION.

Обратите внимание на соответствие колонок в запросах: число и типы данных столбцов должны совпадать в каждом из подзапросов UNION.

Если необходимо ограничить количество результатов каждого запроса (например, выбрать только 10 вакансий для каждой компании), примените LIMIT внутри соответствующих подзапросов, а затем объедините их с помощью UNION.

Использование LIMIT в подзапросах UNION

Если вам нужно выбрать определённое количество записей для каждой категории (например, по 10 вакансий для каждой компании), следует поступить следующим образом:

SQL Скопировать код (SELECT * FROM jobs WHERE company_id = 1 ORDER BY post_date DESC LIMIT 10) UNION ALL (SELECT * FROM jobs WHERE company_id = 2 ORDER BY post_date DESC LIMIT 10)

В результате набор данных будет содержать не более 10 вакансий от каждой компании, которые затем будут объединены в одну выборку.

Обеспечение равномерности данных при использовании UNION

Чтобы результат UNION включал равномерное количество данных от каждого подзапроса, используйте LIMIT внутри каждого из подзапросов. Таким образом, ни одна группа не будет преобладать в конечном результате.

Возможные подводные камни при использовании UNION

Следите за тем, как вы используете UNION ALL и UNION DISTINCT:

UNION ALL добавляет все записи, включая дубликаты.

UNION DISTINCT исключает дубликаты, что может привести к необходимости учесть это при расчете LIMIT для подзапросов. Рекомендуется использовать UNION ALL для таких ситуаций.

Визуализация

Представьте себе, что вам нужно приготовить два различных блюда, используя продукты только с двух полок своего холодильника:

Markdown Скопировать код Полка А (🗄): [Специя 1, Специя 2, Специя 3] Полка Б (🗃): [Специя 3, Специя 4, Специя 5]

Каждое блюдо требует использования определенного количества специй с каждой полки.

Markdown Скопировать код Блюдо A (🍲): Приправить двумя из 🗄 [Специя 1, Специя 2] Блюдо B (🥣): Приправить двумя из 🗃 [Специя 4, Специя 5]

Оператор UNION с ограничениями можно сравнить с созданием нового уникального блюда, которое объединят лучшие ингредиенты с обоих полок:

Markdown Скопировать код Супер Микс (🍽️): [Специя 1, Специя 2] UNION [Специя 4, Специя 5]

Использование LIMIT перед UNION гарантирует, что каждая полка вносит одинаковый вклад в итоговый вкус блюда.

Советы и трюки для профессионалов

Управление пагинацией в UNION

Вы можете использовать подзапросы с переменными для подсчета строк при организации пагинации результатов UNION:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT @row_num := @row_num + 1 AS row, t.* FROM ( (SELECT * FROM table1 LIMIT 10) -- записи из table1 – ура! UNION ALL (SELECT * FROM table2 LIMIT 10) -- и записи из table2 – тоже ура! ) AS t, (SELECT @row_num := 0) AS r ) AS numbered_results WHERE row BETWEEN 10 AND 20;

Оптимизация с использованием индексов

Убедитесь, что столбцы, используемые для сортировки и фильтрации данных в подзапросах, индексированы. Это позволит обеспечить максимальную производительность запросов UNION, особенно при работе с большими объемами данных.

Выравнивание данных в случае неоднородности результатов

Если некоторые подзапросы возвращают меньше результатов, чем задано в LIMIT, окончательный набор данных может оказаться несбалансированным. В таком случае вы можете воспользоваться динамическим SQL или логикой на стороне сервера для корректировки ситуации.

Использование динамического SQL для гибкости

Если наборы данных требуют динамического подхода, стоит обратиться к использованию хранимых процедур. Они позволяют создавать UNION-запросы на основе динамически формируемого SQL, который зависит от входных параметров, таких как переменные ID компаний или значения LIMIT.

