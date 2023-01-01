Совмещаем MySQL INSERT INTO, VALUES и SELECT в одном запросе

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для внесения данных с помощью запроса SELECT используется конструкция INSERT INTO целевая_таблица (колонки) SELECT значения FROM источник_таблица WHERE условия . Вот пример кода:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (кол1, кол2) SELECT кол1, кол2 FROM источник_таблица WHERE фильтр_условие;

Такой запрос передает данные из колонок кол1 и кол2 из источник_таблица в целевая_таблица по заданному фильтр_условие .

Комбинирование статических данных с результатом SELECT

В некоторых ситуациях требуется сочетать предопределенные статичные данные с результатами, получаемыми c помощью SELECT, при их внесении в таблицу. Пример этого процесса:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (кол1, кол2, кол3) SELECT кол1, кол2, 'статичное_значение' FROM источник_таблица WHERE определенное_условие;

В данном случае кол3 последовательно получает статичное значение 'статичное_значение' при каждой вставке строки, что дает возможность комбинирования статических и динамических данных.

Устранение проблемы дубликатов при вставке

Появление дубликатов может серьезно нарушить целостность данных. Чтобы не допустить добавление повторяющихся данных, можно использовать INSERT IGNORE. С другой стороны, если необходимо обновить уже существующие записи, применяйте ON DUPLICATE KEY UPDATE.

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (id, данные) SELECT источник_id, источник_данные FROM источник_таблица ON DUPLICATE KEY UPDATE данные = VALUES(данные);

Теперь вам не придется беспокоиться о сохранении уникальности данных. В случае возможности дублирования, данный скрипт обновит поля данных в целевая_таблица , обеспечивая сохранность и целостность базы данных.

Обработка больших объемов передачи данных, как делают профессионалы

Работа с большими массивами данных зачастую становится испытанием для серверов. Для эффективного массового внесения данных необходимо:

Объединять множественные операции в атомарные транзакции.

Во время вставки временно отключить индексы в целевая_таблица .

. Для импорта данных из файлов используйте LOAD DATA INFILE.

Визуализация

Представим, что вы находитесь на фруктовом рынке (🍇🍈🍉) и выбираете фрукты для коробок:

Markdown Скопировать код Ваш выбор: 🍎🍐🍊 (яблоки, груши, апельсины) Вы укладываете их в коробку: 📦

Сочетание INSERT INTO...VALUES и SELECT:

SQL Скопировать код INSERT INTO коробка 📦 VALUES (SELECT 🍎, 🍐, 🍊 FROM рынок);

Теперь в коробке 📦 находятся выбранные вами фрукты 🍎🍐🍊.

Для работы с большими партиями или особыми выборками используйте подзапрос и условие WHERE :

SQL Скопировать код INSERT INTO коробка (тип_фруктов, количество) SELECT фрукт, COUNT(*) FROM рынок WHERE фрукт IN ('🍎', '🍐', '🍊') GROUP BY фрукт;

Таким образом, вы не только выбираете определенные фрукты, но и подсчитываете их количество. Этот метод делает ваши действия гораздо эффективнее. 💪

Чего избегать: Распространённые ошибки при добавлении данных

Следует учитывать следующие нюансы, которые позволят улучшить вашу работу:

Проверьте совместимость типов данных между внесенными и целевыми колонками.

типов данных между внесенными и целевыми колонками. Запомните, что блокировки базы данных вполне могут возникать в процессе транзакций и повлиять на параллельные процессы.

вполне могут возникать в процессе транзакций и повлиять на параллельные процессы. Будьте внимательны при использовании подзапросов: они могут замедлить процесс вставки, если не проиндексированы или слишком сложны.

