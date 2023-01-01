Сортировка таблицы по количеству магазинов в городах SQL

#SQL для аналитиков  #ORDER BY и сортировка  #GROUP BY и агрегации  
Быстрый ответ

Для сортировки значений по их частоте встречаемости воспользуйтесь агрегатной функцией COUNT и оператором GROUP BY:

SQL

SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
ORDER BY количество DESC;

Для вывода полного списка сохранив при этом порядок сортировки используйте внутреннее соединение с подзапросом:

SQL

SELECT a.*, b.количество
FROM имя_вашей_таблицы a
JOIN (
    SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
    FROM имя_вашей_таблицы
    GROUP BY имя_вашего_столбца
) b ON a.имя_вашего_столбца = b.имя_вашего_столбца
ORDER BY b.количество DESC;

Замените имя_вашего_столбца и имя_вашей_таблицы на действительные имена столбцов и таблиц.

Следуйте этим простым советам для улучшения обработки данных:

1. Фильтрация редких записей

Для исключения sporadic-встречаемости используйте HAVING:

SQL

SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
HAVING COUNT(имя_вашего_столбца) > X
ORDER BY количество DESC;

X – это минимальное число вхождений для учета при отборе.

2. Внедрение постраничной навигации

Чтобы разделить большие объемы данных на небольшие страницы для удобства просмотра, используйте LIMIT и OFFSET:

SQL

SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
ORDER BY количество DESC
LIMIT Y OFFSET Z;

Y – число результатов на страницу, Z – смещение начала вывода данных.

Визуализация

Представьте результат в виде таблицы, где каждая строка – это отдельная позиция на пьедестале данных:

Markdown

Позиция | Значение в данных | Количество вхождений (COUNT)
--------|-------------------|-----------------------------
🥇 Первое | A                 | ***** (5)
🥈 Второе | B                 | *** (3)
🥉 Третье | C                 | ** (2)
          | D                 | * (1)

Значения A, B, C и D в данных это как спортсмены, участвующие в марафоне – они упорядочены по достижениям, т.е., чем больше вхождений, тем выше позиция.

Глубже в COUNT()

3. Условный подсчет

Используйте CASE для более интересного подсчета данных, разделите их на группы по определенными критериями:

SQL

SELECT имя_вашего_столбца,
       SUM(CASE WHEN условие_1 THEN 1 ELSE 0 END) AS количество_1,
       SUM(CASE WHEN условие_2 THEN 1 ELSE 0 END) AS количество_2
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
ORDER BY количество_1 DESC, количество_2 DESC;

4. Дополнительные данные

Добавьте информацию из других таблиц в подсчет данных, используя JOIN:

SQL

SELECT c.*, t.количество
FROM категории c
JOIN (
    SELECT category_id, COUNT(*) AS количество
    FROM продукты
    GROUP BY category_id
) t ON c.id = t.category_id
ORDER BY t.количество DESC;

5. Фокус на времени

Анализ временных рядов удобно проводить, группируя данные по датам при помощи функций обработки времени:

SQL

SELECT DATE_FORMAT(ваш_столбец_с_датой, '%Y-%m') AS год_месяц, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY год_месяц
ORDER BY год_месяц DESC;

6. Использование представлений

Оберните логику запросов в ПРЕДСТАВЛЕНИЕ для наглядного анализа:

SQL

CREATE VIEW имя_представления AS
SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца;

Теперь вы можете извлекать данные через представление, не сохраняя сложные запросы в памяти.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

