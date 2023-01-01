Сортировка таблицы по количеству магазинов в городах SQL

Быстрый ответ

Для сортировки значений по их частоте встречаемости воспользуйтесь агрегатной функцией COUNT и оператором GROUP BY:

SQL Скопировать код SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество FROM имя_вашей_таблицы GROUP BY имя_вашего_столбца ORDER BY количество DESC;

Для вывода полного списка сохранив при этом порядок сортировки используйте внутреннее соединение с подзапросом:

SQL Скопировать код SELECT a.*, b.количество FROM имя_вашей_таблицы a JOIN ( SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество FROM имя_вашей_таблицы GROUP BY имя_вашего_столбца ) b ON a.имя_вашего_столбца = b.имя_вашего_столбца ORDER BY b.количество DESC;

Замените имя_вашего_столбца и имя_вашей_таблицы на действительные имена столбцов и таблиц.

Следуйте этим простым советам для улучшения обработки данных:

1. Фильтрация редких записей

Для исключения sporadic-встречаемости используйте HAVING:

SQL Скопировать код SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество FROM имя_вашей_таблицы GROUP BY имя_вашего_столбца HAVING COUNT(имя_вашего_столбца) > X ORDER BY количество DESC;

X – это минимальное число вхождений для учета при отборе.

2. Внедрение постраничной навигации

Чтобы разделить большие объемы данных на небольшие страницы для удобства просмотра, используйте LIMIT и OFFSET:

SQL Скопировать код SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество FROM имя_вашей_таблицы GROUP BY имя_вашего_столбца ORDER BY количество DESC LIMIT Y OFFSET Z;

Y – число результатов на страницу, Z – смещение начала вывода данных.

Визуализация

Представьте результат в виде таблицы, где каждая строка – это отдельная позиция на пьедестале данных:

Markdown Скопировать код Позиция | Значение в данных | Количество вхождений (COUNT) --------|-------------------|----------------------------- 🥇 Первое | A | ***** (5) 🥈 Второе | B | *** (3) 🥉 Третье | C | ** (2) | D | * (1)

Значения A, B, C и D в данных это как спортсмены, участвующие в марафоне – они упорядочены по достижениям, т.е., чем больше вхождений, тем выше позиция.

Глубже в COUNT()

3. Условный подсчет

Используйте CASE для более интересного подсчета данных, разделите их на группы по определенными критериями:

SQL Скопировать код SELECT имя_вашего_столбца, SUM(CASE WHEN условие_1 THEN 1 ELSE 0 END) AS количество_1, SUM(CASE WHEN условие_2 THEN 1 ELSE 0 END) AS количество_2 FROM имя_вашей_таблицы GROUP BY имя_вашего_столбца ORDER BY количество_1 DESC, количество_2 DESC;

4. Дополнительные данные

Добавьте информацию из других таблиц в подсчет данных, используя JOIN:

SQL Скопировать код SELECT c.*, t.количество FROM категории c JOIN ( SELECT category_id, COUNT(*) AS количество FROM продукты GROUP BY category_id ) t ON c.id = t.category_id ORDER BY t.количество DESC;

5. Фокус на времени

Анализ временных рядов удобно проводить, группируя данные по датам при помощи функций обработки времени:

SQL Скопировать код SELECT DATE_FORMAT(ваш_столбец_с_датой, '%Y-%m') AS год_месяц, COUNT(*) AS количество FROM имя_вашей_таблицы GROUP BY год_месяц ORDER BY год_месяц DESC;

6. Использование представлений

Оберните логику запросов в ПРЕДСТАВЛЕНИЕ для наглядного анализа:

SQL Скопировать код CREATE VIEW имя_представления AS SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество FROM имя_вашей_таблицы GROUP BY имя_вашего_столбца;

Теперь вы можете извлекать данные через представление, не сохраняя сложные запросы в памяти.

