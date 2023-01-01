Сортировка таблицы по количеству магазинов в городах SQL#SQL для аналитиков #ORDER BY и сортировка #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Для сортировки значений по их частоте встречаемости воспользуйтесь агрегатной функцией COUNT и оператором GROUP BY:
SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
ORDER BY количество DESC;
Для вывода полного списка сохранив при этом порядок сортировки используйте внутреннее соединение с подзапросом:
SELECT a.*, b.количество
FROM имя_вашей_таблицы a
JOIN (
SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
) b ON a.имя_вашего_столбца = b.имя_вашего_столбца
ORDER BY b.количество DESC;
Замените
имя_вашего_столбца и
имя_вашей_таблицы на действительные имена столбцов и таблиц.
Навигация под рукой
Следуйте этим простым советам для улучшения обработки данных:
1. Фильтрация редких записей
Для исключения sporadic-встречаемости используйте HAVING:
SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
HAVING COUNT(имя_вашего_столбца) > X
ORDER BY количество DESC;
X – это минимальное число вхождений для учета при отборе.
2. Внедрение постраничной навигации
Чтобы разделить большие объемы данных на небольшие страницы для удобства просмотра, используйте LIMIT и OFFSET:
SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
ORDER BY количество DESC
LIMIT Y OFFSET Z;
Y – число результатов на страницу,
Z – смещение начала вывода данных.
Визуализация
Представьте результат в виде таблицы, где каждая строка – это отдельная позиция на пьедестале данных:
Позиция | Значение в данных | Количество вхождений (COUNT)
--------|-------------------|-----------------------------
🥇 Первое | A | ***** (5)
🥈 Второе | B | *** (3)
🥉 Третье | C | ** (2)
| D | * (1)
Значения A, B, C и D в данных это как спортсмены, участвующие в марафоне – они упорядочены по достижениям, т.е., чем больше вхождений, тем выше позиция.
Глубже в COUNT()
3. Условный подсчет
Используйте CASE для более интересного подсчета данных, разделите их на группы по определенными критериями:
SELECT имя_вашего_столбца,
SUM(CASE WHEN условие_1 THEN 1 ELSE 0 END) AS количество_1,
SUM(CASE WHEN условие_2 THEN 1 ELSE 0 END) AS количество_2
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца
ORDER BY количество_1 DESC, количество_2 DESC;
4. Дополнительные данные
Добавьте информацию из других таблиц в подсчет данных, используя JOIN:
SELECT c.*, t.количество
FROM категории c
JOIN (
SELECT category_id, COUNT(*) AS количество
FROM продукты
GROUP BY category_id
) t ON c.id = t.category_id
ORDER BY t.количество DESC;
5. Фокус на времени
Анализ временных рядов удобно проводить, группируя данные по датам при помощи функций обработки времени:
SELECT DATE_FORMAT(ваш_столбец_с_датой, '%Y-%m') AS год_месяц, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY год_месяц
ORDER BY год_месяц DESC;
6. Использование представлений
Оберните логику запросов в ПРЕДСТАВЛЕНИЕ для наглядного анализа:
CREATE VIEW имя_представления AS
SELECT имя_вашего_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_вашей_таблицы
GROUP BY имя_вашего_столбца;
Теперь вы можете извлекать данные через представление, не сохраняя сложные запросы в памяти.
Полезные материалы
- SQL GROUP BY Statement – основы группировки данных в SQL.
- Simulating MySQL's ORDER BY FIELD() in Postgresql – обсуждение пользовательской сортировки списков в SQL на Stack Overflow.
- SQL Server CTE Basics – руководство по использованию CTE для сложных SQL-запросов.
- SQL Aggregate Functions | Intermediate SQL – Mode – детальное описание агрегатных функций, включая COUNT.
- SQL Best Practices – советы по эффективному написанию SQL-запросов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик