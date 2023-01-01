Сортировка строк SQL согласно порядку в условии WHERE IN

#SQL для аналитиков  #WHERE и фильтрация  #ORDER BY и сортировка  
Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM your_table
ORDER BY FIELD(your_column, 'value1', 'value2', 'value3', ...);

В MySQL функция FIELD() упрощает сортировку строк в соответствии с персонализированным списком значений. Чтобы установить неявный порядок, достаточно перечислить значения самостоятельно внутри FIELD(), и строки автоматически расположатся по их порядку следования.

Сортировка: альтернативы функции FIELD() вне MySQL

Функция ORDER BY FIELD() не реализована во всех СУБД. Однако можно использовать выражения CASE, таблицы со значениями или временные структуры, чтобы получить аналогичный результат в разных диалектах SQL.

Индексы в массивах: особенности сортировки в PostgreSQL

В PostgreSQL можно использовать индексы массивов для сортировки по аналогии с ORDER BY FIELD():

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM your_table
WHERE your_column = ANY ('{value1, value2, value3}'::text[])
ORDER BY
  idx(array['value1','value2','value3'], your_column);

Функция idx(), описанная в официальной документации PostgreSQL, возвращает позицию первого появления значения в массиве, что позволяет сортировать строки в желаемом порядке.

Выражения CASE: универсальный инструмент сортировки в SQL

Выражения CASE предоставляют гибкий метод для создания пользовательской последовательности сортировки, применимый в SQL Server, SQLite и других СУБД:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM your_table
ORDER BY
  CASE your_column
    WHEN 'value1' THEN 1
    WHEN 'value2' THEN 2
    WHEN 'value3' THEN 3
    ...
    ELSE n
  END;

Такой подход позволяет присваивать каждому значению уникальный номер позиции для сортировки.

Постоянная таблица: надёжное решение для сохранения порядка сортировки

При необходимости долгосрочного подхода к сортировке можно создать статическую таблицу:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE sort_order (
  sort_id INT PRIMARY KEY,
  your_column_value VARCHAR(255)
);

INSERT INTO sort_order (sort_id, your_column_value)
VALUES (1, 'value1'), (2, 'value2'), (3, 'value3');
-- здесь мы обозначаем желаемый порядок

SELECT * FROM your_table
JOIN sort_order
  ON your_table.your_column = sort_order.your_column_value
ORDER BY sort_order.sort_id;
-- а здесь осуществляем сортировку по нему

Это позволит сохранять установленный порядок в ваших данных независимо от их количества или изменений.

Визуализация

Представьте колоду карт (🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮), которую нужно упорядочить в определённой последовательности:

Markdown
Скопировать код
Желаемый порядок: [🂢, 🂧, 🂣, 🂩, 🂮]

Используя ORDER BY FIELD в SQL:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM cards
WHERE card IN (2, 7, 3, 9, Ace)
ORDER BY FIELD(card, 2, 7, 3, 9, Ace);

Результат будет таким:

Markdown
Скопировать код
Результат сортировки: [🂢, 🂧, 🂣, 🂩, 🂮]

Таким образом, карты расположены в нужном нам порядке.

Завершение

Рассмотрим разные методы сортировки.

Функция FINDINSET: упорядочение строк по списку

Функция FIND_IN_SET в MySQL предназначена для работы со строками, разделёнными запятой, и позволяет сортировать строки с использованием списка:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM your_table
WHERE FIND_IN_SET(your_column, 'value1,value2,value3') > 0
ORDER BY FIND_IN_SET(your_column, 'value1,value2,value3');

Здесь FIND_IN_SET фильтрует и сортирует строки в соответствии с их позициями в заданном списке.

INNER JOIN: для сложной сортировки

При необходимости сложной сортировки, включающей несколько полей или фильтров, можно использовать INNER JOIN:

SQL
Скопировать код
SELECT your_table.*
FROM your_table
INNER JOIN (
  SELECT 'value1' as sort_value, 1 as sort_order
  UNION ALL
  SELECT 'value2', 2
  UNION ALL
  SELECT 'value3', 3
  ...
) as sort_order_table
ON your_table.your_column = sort_order_table.sort_value
ORDER BY sort_order_table.sort_order;

Сопоставив исходную таблицу с таблицей, указывающей порядок значений, мы добиваемся желаемой сортировки.

Особые случаи сортировки

В некоторых случаях при сортировке необходимо учесть NULL-значения или дополнительные критерии:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM your_table
ORDER BY
  CASE
    WHEN your_column IS NULL THEN 1
    ELSE 0
  END,
  FIELD(your_column, 'value1', 'value2', 'value3', ...);

Такой подход позволяет сначала расположить все записи с NULL в одном порядке, после чего остальные строки будут упорядочены по заданному списку.

Полезные материалы

  1. sql ORDER BY multiple values in a specific order? – Stack Overflow — узнайте, как сортировать строки в особом порядке значений поля с помощью Stack Overflow.
  2. MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.8 String Functions and Operators — изучите функционал функции FIELD() для сортировки в документации MySQL.
  3. PostgreSQL: Documentation: 16: 9.19. Array Functions and Operators — ознакомьтесь с функциями работы с массивами в PostgreSQL.
  4. Simulating MySQL's ORDER BY FIELD() in PostgreSQL – Stack Overflow — найдите информацию об эмуляции сортировки MySQL в PostgreSQL на Stack Overflow.
  5. SQL Language Expressions — изучите возможности использования выражений CASE для пользовательской сортировки.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

