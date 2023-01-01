Сортировка строк SQL согласно порядку в условии WHERE IN

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table ORDER BY FIELD(your_column, 'value1', 'value2', 'value3', ...);

В MySQL функция FIELD() упрощает сортировку строк в соответствии с персонализированным списком значений. Чтобы установить неявный порядок, достаточно перечислить значения самостоятельно внутри FIELD(), и строки автоматически расположатся по их порядку следования.

Сортировка: альтернативы функции FIELD() вне MySQL

Функция ORDER BY FIELD() не реализована во всех СУБД. Однако можно использовать выражения CASE, таблицы со значениями или временные структуры, чтобы получить аналогичный результат в разных диалектах SQL.

Индексы в массивах: особенности сортировки в PostgreSQL

В PostgreSQL можно использовать индексы массивов для сортировки по аналогии с ORDER BY FIELD() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column = ANY ('{value1, value2, value3}'::text[]) ORDER BY idx(array['value1','value2','value3'], your_column);

Функция idx() , описанная в официальной документации PostgreSQL, возвращает позицию первого появления значения в массиве, что позволяет сортировать строки в желаемом порядке.

Выражения CASE: универсальный инструмент сортировки в SQL

Выражения CASE предоставляют гибкий метод для создания пользовательской последовательности сортировки, применимый в SQL Server, SQLite и других СУБД:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table ORDER BY CASE your_column WHEN 'value1' THEN 1 WHEN 'value2' THEN 2 WHEN 'value3' THEN 3 ... ELSE n END;

Такой подход позволяет присваивать каждому значению уникальный номер позиции для сортировки.

Постоянная таблица: надёжное решение для сохранения порядка сортировки

При необходимости долгосрочного подхода к сортировке можно создать статическую таблицу:

SQL Скопировать код CREATE TABLE sort_order ( sort_id INT PRIMARY KEY, your_column_value VARCHAR(255) ); INSERT INTO sort_order (sort_id, your_column_value) VALUES (1, 'value1'), (2, 'value2'), (3, 'value3'); -- здесь мы обозначаем желаемый порядок SELECT * FROM your_table JOIN sort_order ON your_table.your_column = sort_order.your_column_value ORDER BY sort_order.sort_id; -- а здесь осуществляем сортировку по нему

Это позволит сохранять установленный порядок в ваших данных независимо от их количества или изменений.

Визуализация

Представьте колоду карт ( 🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮 ), которую нужно упорядочить в определённой последовательности:

Markdown Скопировать код Желаемый порядок: [🂢, 🂧, 🂣, 🂩, 🂮]

Используя ORDER BY FIELD в SQL:

SQL Скопировать код SELECT * FROM cards WHERE card IN (2, 7, 3, 9, Ace) ORDER BY FIELD(card, 2, 7, 3, 9, Ace);

Результат будет таким:

Markdown Скопировать код Результат сортировки: [🂢, 🂧, 🂣, 🂩, 🂮]

Таким образом, карты расположены в нужном нам порядке.

Завершение

Рассмотрим разные методы сортировки.

Функция FINDINSET: упорядочение строк по списку

Функция FIND_IN_SET в MySQL предназначена для работы со строками, разделёнными запятой, и позволяет сортировать строки с использованием списка:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE FIND_IN_SET(your_column, 'value1,value2,value3') > 0 ORDER BY FIND_IN_SET(your_column, 'value1,value2,value3');

Здесь FIND_IN_SET фильтрует и сортирует строки в соответствии с их позициями в заданном списке.

INNER JOIN: для сложной сортировки

При необходимости сложной сортировки, включающей несколько полей или фильтров, можно использовать INNER JOIN:

SQL Скопировать код SELECT your_table.* FROM your_table INNER JOIN ( SELECT 'value1' as sort_value, 1 as sort_order UNION ALL SELECT 'value2', 2 UNION ALL SELECT 'value3', 3 ... ) as sort_order_table ON your_table.your_column = sort_order_table.sort_value ORDER BY sort_order_table.sort_order;

Сопоставив исходную таблицу с таблицей, указывающей порядок значений, мы добиваемся желаемой сортировки.

Особые случаи сортировки

В некоторых случаях при сортировке необходимо учесть NULL-значения или дополнительные критерии:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table ORDER BY CASE WHEN your_column IS NULL THEN 1 ELSE 0 END, FIELD(your_column, 'value1', 'value2', 'value3', ...);

Такой подход позволяет сначала расположить все записи с NULL в одном порядке, после чего остальные строки будут упорядочены по заданному списку.

