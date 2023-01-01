Сортировка строк SQL согласно порядку в условии WHERE IN
Быстрый ответ
SELECT * FROM your_table
ORDER BY FIELD(your_column, 'value1', 'value2', 'value3', ...);
В MySQL функция FIELD() упрощает сортировку строк в соответствии с персонализированным списком значений. Чтобы установить неявный порядок, достаточно перечислить значения самостоятельно внутри FIELD(), и строки автоматически расположатся по их порядку следования.
Сортировка: альтернативы функции FIELD() вне MySQL
Функция
ORDER BY FIELD() не реализована во всех СУБД. Однако можно использовать выражения CASE, таблицы со значениями или временные структуры, чтобы получить аналогичный результат в разных диалектах SQL.
Индексы в массивах: особенности сортировки в PostgreSQL
В PostgreSQL можно использовать индексы массивов для сортировки по аналогии с
ORDER BY FIELD():
SELECT * FROM your_table
WHERE your_column = ANY ('{value1, value2, value3}'::text[])
ORDER BY
idx(array['value1','value2','value3'], your_column);
Функция
idx(), описанная в официальной документации PostgreSQL, возвращает позицию первого появления значения в массиве, что позволяет сортировать строки в желаемом порядке.
Выражения CASE: универсальный инструмент сортировки в SQL
Выражения CASE предоставляют гибкий метод для создания пользовательской последовательности сортировки, применимый в SQL Server, SQLite и других СУБД:
SELECT * FROM your_table
ORDER BY
CASE your_column
WHEN 'value1' THEN 1
WHEN 'value2' THEN 2
WHEN 'value3' THEN 3
...
ELSE n
END;
Такой подход позволяет присваивать каждому значению уникальный номер позиции для сортировки.
Постоянная таблица: надёжное решение для сохранения порядка сортировки
При необходимости долгосрочного подхода к сортировке можно создать статическую таблицу:
CREATE TABLE sort_order (
sort_id INT PRIMARY KEY,
your_column_value VARCHAR(255)
);
INSERT INTO sort_order (sort_id, your_column_value)
VALUES (1, 'value1'), (2, 'value2'), (3, 'value3');
-- здесь мы обозначаем желаемый порядок
SELECT * FROM your_table
JOIN sort_order
ON your_table.your_column = sort_order.your_column_value
ORDER BY sort_order.sort_id;
-- а здесь осуществляем сортировку по нему
Это позволит сохранять установленный порядок в ваших данных независимо от их количества или изменений.
Визуализация
Представьте колоду карт (
🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮), которую нужно упорядочить в определённой последовательности:
Желаемый порядок: [🂢, 🂧, 🂣, 🂩, 🂮]
Используя
ORDER BY FIELD в SQL:
SELECT * FROM cards
WHERE card IN (2, 7, 3, 9, Ace)
ORDER BY FIELD(card, 2, 7, 3, 9, Ace);
Результат будет таким:
Результат сортировки: [🂢, 🂧, 🂣, 🂩, 🂮]
Таким образом, карты расположены в нужном нам порядке.
Завершение
Рассмотрим разные методы сортировки.
Функция FINDINSET: упорядочение строк по списку
Функция
FIND_IN_SET в MySQL предназначена для работы со строками, разделёнными запятой, и позволяет сортировать строки с использованием списка:
SELECT * FROM your_table
WHERE FIND_IN_SET(your_column, 'value1,value2,value3') > 0
ORDER BY FIND_IN_SET(your_column, 'value1,value2,value3');
Здесь
FIND_IN_SET фильтрует и сортирует строки в соответствии с их позициями в заданном списке.
INNER JOIN: для сложной сортировки
При необходимости сложной сортировки, включающей несколько полей или фильтров, можно использовать INNER JOIN:
SELECT your_table.*
FROM your_table
INNER JOIN (
SELECT 'value1' as sort_value, 1 as sort_order
UNION ALL
SELECT 'value2', 2
UNION ALL
SELECT 'value3', 3
...
) as sort_order_table
ON your_table.your_column = sort_order_table.sort_value
ORDER BY sort_order_table.sort_order;
Сопоставив исходную таблицу с таблицей, указывающей порядок значений, мы добиваемся желаемой сортировки.
Особые случаи сортировки
В некоторых случаях при сортировке необходимо учесть NULL-значения или дополнительные критерии:
SELECT * FROM your_table
ORDER BY
CASE
WHEN your_column IS NULL THEN 1
ELSE 0
END,
FIELD(your_column, 'value1', 'value2', 'value3', ...);
Такой подход позволяет сначала расположить все записи с NULL в одном порядке, после чего остальные строки будут упорядочены по заданному списку.
Полезные материалы
- sql ORDER BY multiple values in a specific order? – Stack Overflow — узнайте, как сортировать строки в особом порядке значений поля с помощью Stack Overflow.
- MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.8 String Functions and Operators — изучите функционал функции FIELD() для сортировки в документации MySQL.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 9.19. Array Functions and Operators — ознакомьтесь с функциями работы с массивами в PostgreSQL.
- Simulating MySQL's ORDER BY FIELD() in PostgreSQL – Stack Overflow — найдите информацию об эмуляции сортировки MySQL в PostgreSQL на Stack Overflow.
- SQL Language Expressions — изучите возможности использования выражений CASE для пользовательской сортировки.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик