Сортировка строк как чисел в Postgres: приведение к integer#PostgreSQL #ORDER BY и сортировка #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Чтобы отсортировать значения
VARCHAR как числа, нужно применить приведение их к числовому типу. Для сортировки целочисленных значений используйте следующий запрос:
ORDER BY CAST(your_column AS INT)
Если вам необходимо отсортировать десятичные числа, воспользуйтесь таким запросом:
ORDER BY CAST(your_column AS DECIMAL(10, 2))
Не забудьте заменить
your_column на имя конкретного столбца из вашей базы данных.
Удаление нечисловых символов
Если в столбце
VARCHAR есть недопустимые нечисловые символы, прежде всего очистите данные, а затем приведите их к нужному типу:
ORDER BY NULLIF(regexp_replace(your_column, '\D', '', 'g'), '')::int
Функция
regexp_replace выполняет "чистку", удаляя все нечисловые символы по шаблону
\D. Это упрощает преобразование значений к типу
INT.
Действительно ли это целое число?
Проверьте, что значения действительно являются целыми числами перед началом сортировки, чтобы избежать ошибок выполнения:
ORDER BY CASE
WHEN pg_input_is_valid(your_column, 'integer') THEN your_column::int
ELSE default_value
END
При возникновении сомнений функция
pg_input_is_valid() проверит корректность данных, пропустив через себя только действительные целые числа.
Скорость важна: эффективное использование индексов
Если размер вашей базы данных велик, необходимо усилить производительность. Создайте индекс для ускорения работы запросов:
CREATE INDEX index_name ON your_table ((CAST(your_column AS INT)));
После создания индекса проверьте его эффективность с помощью команды
EXPLAIN ANALYZE.
Когда в Риме: преобразование в столбец целых чисел
Если вам часто приходится сортировать числа, вы можете облегчить свою задачу, преобразовав поля в целые числа:
ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_column TYPE INT USING your_column::int;
Это значительно увеличит производительность запросов.
Визуализация
Вообразите: на старте автогонки участники получили номера в разном формате. У кого-то номера в виде слов ('one', 'two'), у кого-то – в виде чисел ('1', '2'). Такой "хаос" не приемлем.
🚗💨 Стартовый лист: [ "2", "three", "1", "four" ]
🏁 Финишная прямая: [ "1" (🥇), "2" (🥈), "three" (🥉), "four" ]
Вы решаете сначала привести все номера к единому числовому формату, затем определить победителей:
SELECT yourColumn
FROM yourTable
ORDER BY CAST(yourColumn AS UNSIGNED INTEGER);
И вот теперь всё прекрасно! Можем праздновать победу. 🏎️🚦
Сложности при приведении типов
Работа с десятичными числами
Для десятичных чисел рекомендуется использовать тип DOUBLE PRECISION:
ORDER BY CAST(your_column AS DOUBLE PRECISION)
Это даст необходимую точность при сортировке.
Отсутствие порядка смешанных цифр
Если в столбце смешиваются целые и десятичные числа, будьте внимательны, обеспечивая правильное приведение типов:
ORDER BY CASE
WHEN your_column ~ '^\d+\.\d+$' THEN CAST(your_column AS DOUBLE PRECISION) -- Магия регулярных выражений работает!
WHEN your_column ~ '^\d+$' THEN CAST(your_column AS INT) -- Целые числа не спрячутся!
ELSE default_value -- Для всего остального предусмотрена "страховка" для контроля ситуации.
END
Адаптация на лету
Если данные изначально не готовы для конвертации, придется справляться с этим самому:
SELECT *, CAST(NULLIF(regexp_replace(your_column, '\D', '', 'g'), '') AS INT) as numeric_column -- Как очистить данные еще более глубоко?
FROM your_table
ORDER BY numeric_column;
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 14.10 Функции приведения типов и операторы — Официальная документация MySQL о приведении типов.
- Преобразования даты и времени с использованием SQL Server — Полезная информация о преобразованиях типов данных в SQL Server.
- PostgreSQL: Документация: 16: 4.2. Выражения значений — Справочник по преобразованию типов в PostgreSQL, когда магия не нужна.
- asp.net – Изменение объекта в viewstate – безопасно ли это делать? – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow о работе с динамическими данными.
- Ключевое слово SQL ORDER BY — Даже профессионалам иногда требуется немного магии от W3Schools.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик