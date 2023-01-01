Сортировка строк как чисел в Postgres: приведение к integer

Быстрый ответ

Чтобы отсортировать значения VARCHAR как числа, нужно применить приведение их к числовому типу. Для сортировки целочисленных значений используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код ORDER BY CAST(your_column AS INT)

Если вам необходимо отсортировать десятичные числа, воспользуйтесь таким запросом:

SQL Скопировать код ORDER BY CAST(your_column AS DECIMAL(10, 2))

Не забудьте заменить your_column на имя конкретного столбца из вашей базы данных.

Удаление нечисловых символов

Если в столбце VARCHAR есть недопустимые нечисловые символы, прежде всего очистите данные, а затем приведите их к нужному типу:

SQL Скопировать код ORDER BY NULLIF(regexp_replace(your_column, '\D', '', 'g'), '')::int

Функция regexp_replace выполняет "чистку", удаляя все нечисловые символы по шаблону \D . Это упрощает преобразование значений к типу INT .

Действительно ли это целое число?

Проверьте, что значения действительно являются целыми числами перед началом сортировки, чтобы избежать ошибок выполнения:

SQL Скопировать код ORDER BY CASE WHEN pg_input_is_valid(your_column, 'integer') THEN your_column::int ELSE default_value END

При возникновении сомнений функция pg_input_is_valid() проверит корректность данных, пропустив через себя только действительные целые числа.

Скорость важна: эффективное использование индексов

Если размер вашей базы данных велик, необходимо усилить производительность. Создайте индекс для ускорения работы запросов:

SQL Скопировать код CREATE INDEX index_name ON your_table ((CAST(your_column AS INT)));

После создания индекса проверьте его эффективность с помощью команды EXPLAIN ANALYZE .

Когда в Риме: преобразование в столбец целых чисел

Если вам часто приходится сортировать числа, вы можете облегчить свою задачу, преобразовав поля в целые числа:

SQL Скопировать код ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_column TYPE INT USING your_column::int;

Это значительно увеличит производительность запросов.

Визуализация

Вообразите: на старте автогонки участники получили номера в разном формате. У кого-то номера в виде слов ('one', 'two'), у кого-то – в виде чисел ('1', '2'). Такой "хаос" не приемлем.

Markdown Скопировать код 🚗💨 Стартовый лист: [ "2", "three", "1", "four" ] 🏁 Финишная прямая: [ "1" (🥇), "2" (🥈), "three" (🥉), "four" ]

Вы решаете сначала привести все номера к единому числовому формату, затем определить победителей:

SQL Скопировать код SELECT yourColumn FROM yourTable ORDER BY CAST(yourColumn AS UNSIGNED INTEGER);

И вот теперь всё прекрасно! Можем праздновать победу. 🏎️🚦

Сложности при приведении типов

Работа с десятичными числами

Для десятичных чисел рекомендуется использовать тип DOUBLE PRECISION:

SQL Скопировать код ORDER BY CAST(your_column AS DOUBLE PRECISION)

Это даст необходимую точность при сортировке.

Отсутствие порядка смешанных цифр

Если в столбце смешиваются целые и десятичные числа, будьте внимательны, обеспечивая правильное приведение типов:

SQL Скопировать код ORDER BY CASE WHEN your_column ~ '^\d+\.\d+$' THEN CAST(your_column AS DOUBLE PRECISION) -- Магия регулярных выражений работает! WHEN your_column ~ '^\d+$' THEN CAST(your_column AS INT) -- Целые числа не спрячутся! ELSE default_value -- Для всего остального предусмотрена "страховка" для контроля ситуации. END

Адаптация на лету

Если данные изначально не готовы для конвертации, придется справляться с этим самому:

SQL Скопировать код SELECT *, CAST(NULLIF(regexp_replace(your_column, '\D', '', 'g'), '') AS INT) as numeric_column -- Как очистить данные еще более глубоко? FROM your_table ORDER BY numeric_column;

