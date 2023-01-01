Сортировка SQLite: обработка сначала по рейтингу, затем по имени

Быстрый ответ

Применяйте конструкцию ORDER BY для одновременной сортировки по нескольким критериям, перечисляя имена столбцов согласно их приоритетности:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2 FROM table ORDER BY col1, col2 DESC;

В ORDER BY перечисление столбцов определяет очередность сортировки: первый столбец задает основной критерий, второй – второстепенный, и так далее. Указывайте ASC для сортировки по возрастанию и DESC для сортировки по убыванию.

Таким образом, сортировка списка сотрудников по отделам, а затем по зарплате в пределах каждого отдела по убыванию, будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT name, dept, salary FROM employees ORDER BY dept, salary DESC;

Результатом будет упорядоченный список сотрудников по отделам, внутри каждого из которых сотрудники будут отсортированы по зарплате от высокой к низкой.

Сложная сортировка с применением LIMIT

Во многих случаях надо ограничить количество выводимых результатов перед дальнейшей сортировкой. В SQLite для этого можно использовать вложенные запросы:

SQL Скопировать код -- SQLite версия: запрос внутри запроса! 🤯 SELECT * FROM ( SELECT * FROM employees ORDER BY rating DESC LIMIT 20 ) AS sub_query ORDER BY name ASC;

В этом примере:

Внутренний запрос сортирует сотрудников в порядке убывания их рейтинга и ограничивает результат 20-ю наивысшими позициями. Внешний запрос упорядочивает полученные данные по именам сотрудников в алфавитном порядке.

Таким образом, достигается двухэтапная сортировка, позволяющая точно выбрать нужную подгруппу данных.

Сортировка в многотабличных ситуациях

В случае работы с большими и сложными наборами данных, например, с несколькими связанными таблицами или при необходимости учитывать несколько критериев сортировки, вложенные запросы и общие табличные выражения (CTE) представляют собой мощное решение:

SQL Скопировать код -- Третий уровень сновидения запроса. Надеемся, вы не заблудились... WITH RankedEmployees AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY department ORDER BY salary DESC) as rank FROM employees ) SELECT * FROM RankedEmployees WHERE rank <= 5 ORDER BY department, rank;

Аспекты данного примера, обеспечивающие его эффективность:

CTE : возможность структурировать и ясно представлять многоуровневую сортировку.

: возможность структурировать и ясно представлять многоуровневую сортировку. ROW_NUMBER() : присвоение ранга сотрудникам внутри каждого отдела, основанное на сортировке их зарплат в порядке убывания.

: присвоение ранга сотрудникам внутри каждого отдела, основанное на сортировке их зарплат в порядке убывания. PARTITION BY : разграничение групп внутри отдела для применения к ним правил сортировки.

: разграничение групп внутри отдела для применения к ним правил сортировки. WHERE : выбор пяти лучших по зарплате сотрудников из каждого отдела.

Визуализация

Представьте многоуровневую сортировку как процесс упорядочивания игральных карт 🃏:

Markdown Скопировать код 1️⃣ Сначала сортируем их по мастям: [♦️, ♥️, ♠️, ♣️] 2️⃣ Затем в пределах каждой масти располагаем карты в порядке их достоинства: [Т, 2, 3, ... К]

Вот как могут выглядеть карты до и после сортировки:

Markdown Скопировать код До: [3♣️, К♥️, 5♦️, Т♠️, 2♥️] После: [5♦️, К♥️, 2♥️, Т♠️, 3♣️]

Аналогично, многоуровневая сортировка в базах данных создает упорядоченные группы (слои), причем каждый следующий слой учитывает правила предыдущих, как при построении здания этаж за этажом 🏢.

Динамическая сортировка с помощью оператора CASE

В SQL оператор CASE предоставляет возможности динамической сортировки, когда требуется учесть определенные условия:

SQL Скопировать код -- Не все условия одинаково важны! 🏆 SELECT col1, col2, col3 FROM table ORDER BY CASE WHEN condition THEN 1 ELSE 2 END, col2 ASC;

Оператор CASE позволяет определить, что при выполнении определенного условия соответствующие записи получат приоритет в сортировке, и затем будут включены в список. Посторонняя сортировка по col2 применяется уже после этого.

Сортировка с TIMESTAMP

Работая с TIMESTAMP , особенно без указания часового пояса, часто требуется сортировка только по дате, отбрасывая временной компонент:

SQL Скопировать код -- Когда речь идет о датах, время не важно! 📅 SELECT col1, col2, DATE(col3) as DateOnly FROM table ORDER BY DATE(col3), col1;

Таким образом, производится сортировка только по дате, извлеченной из метки времени, без учета точного времени. Это может быть весьма полезно при работе с временными данными.

