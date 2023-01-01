Сортировка результатов MySQL по порядку IN-запроса

Быстрый ответ

Для сохранения заданной последовательности записей при использовании оператора IN в MySQL, вы можете использовать функцию ORDER BY FIELD() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column IN (1, 3, 2, 5) ORDER BY FIELD(column, 1, 3, 2, 5);

С помощью этого подхода данные извлекаются в порядке указанных значений 1, 3, 2, 5, предоставленных в вашем запросе SELECT . Теперь данные следуют вашим правилам!

Использование переменных аргументов в функции FIELD()

Если список значений, с которым вы работаете, динамичен и её длина изменяется, функция FIELD() станет незаменимым инструментом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM products WHERE id IN (4, 7, 1) ORDER BY FIELD(id, 4, 7, 1);

Управление неоднозначностью оператора IN

Природа оператора IN свойственна неопределенности — вы не можете гарантировать порядок выводимых результатов. Использование ORDER BY внесет повторяемость, расставляя их в необходимых вам рамках.

Обработка строк с помощью FIND

Если вы работаете со строковыми данными или со списками, разделёнными запятыми, функция FIND_IN_SET() может заменить FIELD() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM products WHERE FIND_IN_SET(id, '4,7,1') ORDER BY FIND_IN_SET(id, '4,7,1');

Однако не забывайте, что эта функция воспринимает весь список как единый строковый элемент.

Меры повышения производительности

Результативность функций FIELD() и FIND_IN_SET() примерно одного уровня, и индекс сортируемого столбца не является обязательным. При работе с большими наборами данных желательно провести тесты для определения наиболее эффективного метода.

Визуализация

Вообразите список покупок, который должен быть осуществлен в строгом порядке:

Markdown Скопировать код Список покупок: [🍎, 🥦, 🥛, 🍞]

Применяя стандартный запрос MySQL IN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM products WHERE name IN ('🍎', '🥦', '🥛', '🍞');

Вы рискуете получить неупорядоченный списка:

Markdown Скопировать код Корзина: [🥛, 🍞, 🍎, 🥦]

Упорядочьте покупки с помощью ORDER BY FIELD :

SQL Скопировать код SELECT * FROM products WHERE name IN ('🍎', '🥦', '🥛', '🍞') ORDER BY FIELD(name, '🍎', '🥦', '🥛', '🍞');

И ваша корзина будет организована идеально:

Markdown Скопировать код Корзина: [🍎, 🥦, 🥛, 🍞]

Теперь вы делаете покупки как настоящий профессионал! 🛒📋

Практические рекомендации от профессионала

SQL не всегда располагает к предсказуемости

SQL не гарантирует порядок вывода записей без применения ORDER BY . Указывая ORDER BY , вы можете быть уверены, что получите данные именно в нужном вам порядке.

Оптимизируйте базу данных — используйте индексы!

Создавайте индексы на нужных столбцах если вас волнует производительность. Это улучшит производительность вашей базы данных, ускоряя выполнение запросов.

Βзгляните на другие варианты: CASE WHEN

Метод CASE WHEN даст вам полный контроль над порядком элементов. Этот метод потребует больше усилий, но окупится доступом к универсальности и точности:

SQL Скопировать код SELECT * FROM products WHERE id IN (4, 7, 1) ORDER BY CASE id WHEN 4 THEN 1 WHEN 7 THEN 2 WHEN 1 THEN 3 ELSE 4 END;

