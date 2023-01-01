Сортировка результатов MySQL по порядку IN-запроса#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #ORDER BY и сортировка
Быстрый ответ
Для сохранения заданной последовательности записей при использовании оператора IN в MySQL, вы можете использовать функцию
ORDER BY FIELD():
SELECT * FROM table WHERE column IN (1, 3, 2, 5) ORDER BY FIELD(column, 1, 3, 2, 5);
С помощью этого подхода данные извлекаются в порядке указанных значений 1, 3, 2, 5, предоставленных в вашем запросе
SELECT. Теперь данные следуют вашим правилам!
Использование переменных аргументов в функции FIELD()
Если список значений, с которым вы работаете, динамичен и её длина изменяется, функция
FIELD() станет незаменимым инструментом:
SELECT * FROM products WHERE id IN (4, 7, 1) ORDER BY FIELD(id, 4, 7, 1);
Управление неоднозначностью оператора IN
Природа оператора IN свойственна неопределенности — вы не можете гарантировать порядок выводимых результатов. Использование
ORDER BY внесет повторяемость, расставляя их в необходимых вам рамках.
Обработка строк с помощью FIND
Если вы работаете со строковыми данными или со списками, разделёнными запятыми, функция
FIND_IN_SET() может заменить
FIELD():
SELECT * FROM products WHERE FIND_IN_SET(id, '4,7,1') ORDER BY FIND_IN_SET(id, '4,7,1');
Однако не забывайте, что эта функция воспринимает весь список как единый строковый элемент.
Меры повышения производительности
Результативность функций
FIELD() и
FIND_IN_SET() примерно одного уровня, и индекс сортируемого столбца не является обязательным. При работе с большими наборами данных желательно провести тесты для определения наиболее эффективного метода.
Визуализация
Вообразите список покупок, который должен быть осуществлен в строгом порядке:
Список покупок: [🍎, 🥦, 🥛, 🍞]
Применяя стандартный запрос MySQL
IN:
SELECT * FROM products WHERE name IN ('🍎', '🥦', '🥛', '🍞');
Вы рискуете получить неупорядоченный списка:
Корзина: [🥛, 🍞, 🍎, 🥦]
Упорядочьте покупки с помощью
ORDER BY FIELD:
SELECT * FROM products WHERE name IN ('🍎', '🥦', '🥛', '🍞') ORDER BY FIELD(name, '🍎', '🥦', '🥛', '🍞');
И ваша корзина будет организована идеально:
Корзина: [🍎, 🥦, 🥛, 🍞]
Теперь вы делаете покупки как настоящий профессионал! 🛒📋
Практические рекомендации от профессионала
SQL не всегда располагает к предсказуемости
SQL не гарантирует порядок вывода записей без применения
ORDER BY. Указывая
ORDER BY, вы можете быть уверены, что получите данные именно в нужном вам порядке.
Оптимизируйте базу данных — используйте индексы!
Создавайте индексы на нужных столбцах если вас волнует производительность. Это улучшит производительность вашей базы данных, ускоряя выполнение запросов.
Βзгляните на другие варианты: CASE WHEN
Метод
CASE WHEN даст вам полный контроль над порядком элементов. Этот метод потребует больше усилий, но окупится доступом к универсальности и точности:
SELECT * FROM products
WHERE id IN (4, 7, 1)
ORDER BY CASE id
WHEN 4 THEN 1
WHEN 7 THEN 2
WHEN 1 THEN 3
ELSE 4
END;
Полезные материалы
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.4.2 Comparison Functions and Operators — Раздел официальной документации по оператору IN.
- sql – ORDER BY the list of values IN – Stack Overflow — Живые обсуждения о том, как сохранить порядок результатов в SQL.
- How to obtain the absolute path of a file via Shell (BASH/ZSH/SH)? – Stack Overflow — Хотя мы здесь обсуждаем MySQL, можете изучить пример работы Shell.
- Title Not Found — Информация об операторах CASE в MySQL была бы здесь, если бы ссылка не утратила актуальность.
Примечание: Остерегайтесь! Не все заголовки точно отражают содержание. Всегда проверяйте ссылки перед использованием.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик