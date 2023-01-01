Сортировка результатов функции string_agg() в PostgreSQL#PostgreSQL #ORDER BY и сортировка #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для выполнения сортировки результата агрегации строк, используйте оператор
ORDER BY внутри функции
STRING_AGG():
STRING_AGG(column, ', ' ORDER BY column)
Например, чтобы составить отсортированный список фамилий
last_names из таблицы
employees, выполните:
SELECT STRING_AGG(last_name, ', ' ORDER BY last_name) FROM employees;
Предварительная сортировка с помощью подзапроса
Если вам необходима более сложная сортировка или упорядочивание по нескольким столбцам, используйте подзапрос для предварительной сортировки данных:
SELECT STRING_AGG(last_name, ', ' ORDER BY order_column)
FROM (
SELECT last_name, order_column
FROM employees
ORDER BY order_column
) as better_order_than_Starbucks;
Такой подход позволяет осуществить сортировку перед объединением строк. И не забывайте отслеживать обновления PostgreSQL — они могут расширить возможности SQL-операций!
Тонкости предварительной сортировки
Сортировка типов данных различной природы
Убедитесь, что столбцы с различными типами данных явно приведены к одному типу для исключения ошибок вида
unsortable column.
Сложная сортировка
Для работы со сложной логикой сортировки используйте операторы CASE или примените вложенную сортировку:
SELECT STRING_AGG(last_name, ', ' ORDER BY CASE WHEN condition THEN order_column1 ELSE order_column2 END)
FROM employees;
Сортировка по шаблонам
Если вам необходимо сортировать данные в соответствии с определенным шаблоном, используйте подзапрос или общее табличное выражение (Common Table Expression, CTE) для осуществления необходимой фильтрации и подбора нужных строк для итоговой выборки.
Следите за обновлениями PostgreSQL
PostgreSQL развивается так же быстро, как Пикачу с помощью Камня Молнии. Следите за нововведениями и обновлениями синтаксиса. Мы ловим возможности
string_agg(), а не сквиртла.
Клауза WITHIN GROUP
С версии PostgreSQL 9.0 стала доступной клауза
WITHIN GROUP, позволяющая упорядочивать данные перед их группировкой:
SELECT STRING_AGG(column, ', ' ORDER BY sort_column) WITHIN GROUP (ORDER BY sort_column)
FROM table
GROUP BY id;
Использование
WITHIN GROUP делает запрос максимально ляконичным и понятным.
Визуализация
Неупорядоченные данные сравнимы с хаотическим движением поезда (🚂), перевозящего цепочку вагонов (📊):
🚂===>📊📉📈📊📗📘📕
Используя
STRING_AGG() с
ORDER BY, мы получаем возможность упорядочивания вагонов по необходимости:
STRING_AGG(column, ',' ORDER BY sort_column)
И вот что получится в итоге:
🚂===>📊📊📊📊📗📘📕
Это принципиально так же, как если бы вы использовали кнопку 'Сортировать' в неупорядоченной таблице Excel, но с помощью
string_agg().
Советы и рекомендации, которые обычно упускает из виду SQL-волшебник
Псевдонимы для эффективной работы
Используйте псевдонимы таблиц для упрощения сложных запросов и более «плавного» перемещения по данным.
Владение мастерством использования GROUP BY
Научитесь использовать клаузу
GROUP BY для получения структурированных агрегированных результатов.
Проверка кода с помощью SQL fiddle
Заведите дружбу с SQL fiddle, который поможет вам проверить и исправить ошибки в SQL-запросах. Ведь два мудреца всегда лучше, чем один!
Различия в SQL-диалектах
Обратите внимание на то, что синтаксис SQL может отличаться в различных системах управления базами данных. То, что работает в PostgreSQL, может вызывать проблемы в SQL Server или MySQL.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 16: 9.21. Агрегатные функции
- Как сохранить и вернуть объект JavaScript с подмассивом в нормализованном SQL – Stack Overflow
- STRING_AGG (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn
- Конкатенация строковых значений в Transact-SQL – Simple Talk
- SQL GROUP BY | Промежуточный SQL – Mode
- Шифрование – Каков аналог технологии Always Encrypted SQL Server 2016 в MySQL? – Database Administrators Stack Exchange
Виктор Ермаков
SQL-разработчик