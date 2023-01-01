Сортировка NULL-значений в конец таблицы в PostgreSQL

Быстрый ответ

Чтобы значения NULL находились в конце таблицы после сортировки в SQL, пользуйтесь ORDER BY совместно с условием CASE или оператором IS NULL. Вот примеры такого подхода:

В большинстве SQL-диалектов применяют такую конструкцию:

SQL Скопировать код SELECT * FROM tableName ORDER BY CASE WHEN columnName IS NULL THEN 1 ELSE 0 END, columnName;

В PostgreSQL, MySQL и SQLite подойдет следующий вариант:

SQL Скопировать код SELECT * FROM tableName ORDER BY columnName IS NULL, columnName;

В обоих случаях сначала отображаются значения, не равные NULL, а тогда все строки с NULL, что соответствует сортировке по возрастанию при размещении NULL в конце списка.

Особенности работы с NULL в SQL

Уметь управлять сортировкой значений NULL для обеспечения последовательности данных крайне важно. Правильный подход к сортировке облегчит работу с данными, где присутствуют NULL.

Адаптация под разные диалекты SQL

Различия между системами управления базами данных могут повлиять на обработку NULL при сортировке:

PostgreSQL поддерживает встроенную опцию NULLS LAST в условии ORDER BY, позволяющую разместить NULL в конце списка, независимо от типа сортировки.

MySQL и SQLite не предлагают специфического синтаксиса для сортировки с NULL в конце списка, но этот результат можно достичь вышеуказанным методом.

Обработка NULL в PostgreSQL

С версии PostgreSQL 8.3 доступен следующий синтаксис сортировки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM tableName ORDER BY columnName DESC NULLS LAST;

При сортировке по возрастанию NULL и так по умолчанию попадают в конец таблицы, так что дополнительная конструкция не пригодится.

Решения для предыдущих версий SQL

В старых версиях SQL для сортировки с NULL в конце нужно воспользоваться условием CASE:

SQL Скопировать код SELECT * FROM tableName ORDER BY (CASE WHEN columnName IS NULL THEN 1 ELSE 0 END), columnName;

Взаимодействие с булевыми значениями

В PostgreSQL FALSE располагается перед TRUE. Поэтому при убывающей сортировке NULL, подобно FALSE, окажется в конце списка.

Визуализация

Возьмем в качестве примера группу людей разного роста, которых надо упорядочить. Рост некоторых из них не известен (NULL), и они не хотят его измерять:

Markdown Скопировать код Перед сортировкой: [👦🏻, NULL, 👨🏽, NULL, 👩🏼‍🦰]

Сортировка выполняется SQL-запросом, где рост людей с неопределенными данными рассматривается как бесконечно большой:

SQL Скопировать код SELECT * FROM people ORDER BY height IS NULL, height;

Результат сортировки выглядит так:

Markdown Скопировать код После сортировки: [👦🏻, 👨🏽, 👩🏼‍🦰, NULL, NULL]

Таким образом, люди с неизвестным ростом оказываются в конце списка, независимо от их истинного роста.

Профессиональные советы и распространенные ошибки

Чтобы эффективно работать с NULL, важно обращать внимание на детали и понимать природу этих значений. Вот несколько советов по сортировке NULL в SQL:

Профессиональные советы

Ясность в SQL всегда важна. Обрабатывайте NULL отдельно в условии ORDER BY.

Не бойтесь экспериментировать. Протестируйте ваши запросы на данных с NULL.

Документируйте ваши запросы. Подробные комментарии помогут другим разработчикам понять ваши намерения при специальной сортировке NULL.

Распространенные ошибки

Неверное понимание NULL как фактического значения, а не состояния неопределенности или отсутствия значения.

Неучет того, что по умолчанию базы данных могут располагать NULL как наименьшим или наибольшим значением.

Путаница при сравнении, когда NULL = NULL возвращает FALSE, что может привести к непредсказуемым результатам при сортировке.

