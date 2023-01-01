Сортировка чисел в VARCHAR в MySQL: решение проблемы
Быстрый ответ
Чтобы упорядочить колонку, содержащую числа в строковой форме, воспользуйтесь функцией
CAST:
SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CAST(строковое_число AS INT);
В системах, аналогичных MySQL, где требуется удалить нечисловые символы, функция
regexp_replace будет кстати:
-- Пример для MySQL
SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CAST(regexp_replace(строковое_число, '\\D', '') AS UNSIGNED);
Этот подход позволяет сортировать значения в колонке
строковое_число, удалив все символы, кроме цифр.
Сортировка строк, содержащих числа
Строки, содержащие числа, как, например,
'1', '10', '2', не подвергаются лексикографической сортировке, поэтому им требуется явное приведение типов или выполнение математических операций для расстановки в числовом порядке.
Магия длины и значений
Можно применить сортировку к строкам разной длины – сначала по длине, а затем по самим числовым значениям:
SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY LENGTH(строковое_число), CAST(строковое_число AS UNSIGNED);
Таким образом обеспечивается корректная сортировка, при которой '2' будет располагаться перед '10'.
Битва смешанных типов
Если вместе участвуют числа и альфанумерические символы, используйте
CASE выражение для правильной сортировки:
SELECT * FROM ваша_таблица
ORDER BY
CASE
WHEN строковое_число REGEXP '^[0-9]+$' THEN 1
ELSE 2
END,
LENGTH(строковое_число),
строковое_число;
Теперь чисто числовые строки будут располагаться в начале, а вслед за ними – строки с буквенно-цифровыми символами.
Берегитесь производительности
При обработке больших объемов данных использование функций, таких как
CAST или
LENGTH, в
ORDER BY может ухудшить производительность. Используйте индексацию выражений или работайте с меньшими подмножествами данных, чтобы избежать проблем со скоростью выполнения запросов.
Сортировка строк, содержащих положительные и отрицательные числа
Можно упорядочить строковые представления положительных и отрицательных чисел с помощью функции
ABS:
SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY ABS(строковое_число);
Применение этой функции помогает сортировать по абсолютным значениям чисел.
Дополнительные тактические приемы сортировки
CTE (Общие Табличные Выражения) и временные таблицы могут отлично помочь при решении сложных задач сортировки. Используйте CTE, чтобы упростить основной запрос.
Помощь CTE
WITH OrderedValues AS (
SELECT строковое_число,
CASE
WHEN строковое_число REGEXP '^[0-9]+$' THEN CAST(строковое_число AS INT)
WHEN строковое_число REGEXP '^[0-9]+\\.' THEN CAST(SUBSTRING_INDEX(строковое_число, '.', 1) AS INT)
ELSE 0
END AS OrderValue
FROM ваша_таблица
)
SELECT * FROM OrderedValues ORDER BY OrderValue, строковое_число;
CTE выполняет предварительную подготовку строк для последующей сортировки.
Визуализация
Представьте себе, что вы находитесь в библиотеке, и перед вами поставлена задача расставить книги по номерам томов, записанным как строки: "Том 3", "Том 2", "Том 10", "Том 1".
books.sort(key=lambda book: int(book.split(' ')[1]))
# Расставь книги на полках по порядку, как положено!
И вот они, расставленные в идеальном порядке: "Том 1", "Том 2", "Том 3", "Том 10".
Руководящие принципы
Выбирая способ сортировки строк, представляющих числа в SQL, учитывайте следующие особенности:
- Значения с ведущими нулями: Используйте функцию
LTRIMдля удаления ненужных нулей в начале чисел.
- Альфанумерическая сортировка: Используйте возможность системы вроде MySQL преобразовывать первые символы строки в числа.
- Проверка результатов: Производите тестирование результатов на разных наборах данных, чтобы избегать ошибок.
- Влияние на систему: Принимайте во внимание производительность и соседствующие риски для данных и системы в целом.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик