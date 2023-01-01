Сортировка чисел в VARCHAR в MySQL: решение проблемы

Быстрый ответ

Чтобы упорядочить колонку, содержащую числа в строковой форме, воспользуйтесь функцией CAST :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CAST(строковое_число AS INT);

В системах, аналогичных MySQL, где требуется удалить нечисловые символы, функция regexp_replace будет кстати:

SQL Скопировать код -- Пример для MySQL SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CAST(regexp_replace(строковое_число, '\\D', '') AS UNSIGNED);

Этот подход позволяет сортировать значения в колонке строковое_число , удалив все символы, кроме цифр.

Сортировка строк, содержащих числа

Строки, содержащие числа, как, например, '1', '10', '2' , не подвергаются лексикографической сортировке, поэтому им требуется явное приведение типов или выполнение математических операций для расстановки в числовом порядке.

Магия длины и значений

Можно применить сортировку к строкам разной длины – сначала по длине, а затем по самим числовым значениям:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY LENGTH(строковое_число), CAST(строковое_число AS UNSIGNED);

Таким образом обеспечивается корректная сортировка, при которой '2' будет располагаться перед '10'.

Битва смешанных типов

Если вместе участвуют числа и альфанумерические символы, используйте CASE выражение для правильной сортировки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CASE WHEN строковое_число REGEXP '^[0-9]+$' THEN 1 ELSE 2 END, LENGTH(строковое_число), строковое_число;

Теперь чисто числовые строки будут располагаться в начале, а вслед за ними – строки с буквенно-цифровыми символами.

Берегитесь производительности

При обработке больших объемов данных использование функций, таких как CAST или LENGTH , в ORDER BY может ухудшить производительность. Используйте индексацию выражений или работайте с меньшими подмножествами данных, чтобы избежать проблем со скоростью выполнения запросов.

Сортировка строк, содержащих положительные и отрицательные числа

Можно упорядочить строковые представления положительных и отрицательных чисел с помощью функции ABS :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY ABS(строковое_число);

Применение этой функции помогает сортировать по абсолютным значениям чисел.

Дополнительные тактические приемы сортировки

CTE (Общие Табличные Выражения) и временные таблицы могут отлично помочь при решении сложных задач сортировки. Используйте CTE, чтобы упростить основной запрос.

Помощь CTE

SQL Скопировать код WITH OrderedValues AS ( SELECT строковое_число, CASE WHEN строковое_число REGEXP '^[0-9]+$' THEN CAST(строковое_число AS INT) WHEN строковое_число REGEXP '^[0-9]+\\.' THEN CAST(SUBSTRING_INDEX(строковое_число, '.', 1) AS INT) ELSE 0 END AS OrderValue FROM ваша_таблица ) SELECT * FROM OrderedValues ORDER BY OrderValue, строковое_число;

CTE выполняет предварительную подготовку строк для последующей сортировки.

Визуализация

Представьте себе, что вы находитесь в библиотеке, и перед вами поставлена задача расставить книги по номерам томов, записанным как строки: "Том 3", "Том 2", "Том 10", "Том 1".

Python Скопировать код books.sort(key=lambda book: int(book.split(' ')[1])) # Расставь книги на полках по порядку, как положено!

И вот они, расставленные в идеальном порядке: "Том 1", "Том 2", "Том 3", "Том 10".

Руководящие принципы

Выбирая способ сортировки строк, представляющих числа в SQL, учитывайте следующие особенности:

Значения с ведущими нулями : Используйте функцию LTRIM для удаления ненужных нулей в начале чисел.

: Используйте функцию для удаления ненужных нулей в начале чисел. Альфанумерическая сортировка : Используйте возможность системы вроде MySQL преобразовывать первые символы строки в числа.

: Используйте возможность системы вроде MySQL преобразовывать первые символы строки в числа. Проверка результатов : Производите тестирование результатов на разных наборах данных, чтобы избегать ошибок.

: Производите тестирование результатов на разных наборах данных, чтобы избегать ошибок. Влияние на систему: Принимайте во внимание производительность и соседствующие риски для данных и системы в целом.

