Сохранение результатов SQL запроса во временной таблице

Быстрый ответ

Для того чтобы сохранить результат запроса во временной таблице, воспользуйтесь командой SELECT INTO , позволяющей создать и заполнить таблицу в одном действии, или INSERT INTO в том случае, если таблица уже была создана. Вот некоторые примеры:

SQL Скопировать код -- Нет необходимости разбивать на два этапа, когда можно выполнить все сразу! SELECT * INTO #TempTable FROM SourceTable WHERE Condition; -- Иногда мы предпочитаем постепенно накапливать данные, словно наливая кофе в чашку! INSERT INTO #TempTable (Col1, Col2) SELECT Col1, Col2 FROM SourceTable WHERE Condition;

Первый метод создает новую таблицу #TempTable и затем ее заполняет, а второй — добавляет строки в уже существующую временную таблицу #TempTable .

Подробное рассмотрение временных таблиц

Проверка наличия таблицы

Перед использованием команды SELECT INTO важно удостовериться, что таблица с таким именем не существует. Для этой проверки можно применить следующий SQL-код:

SQL Скопировать код -- "Обещания верности." IF OBJECT_ID('tempdb..#TempTable') IS NOT NULL DROP TABLE #TempTable; -- "Озорная проказа выполнена!" SELECT * INTO #TempTable FROM SourceTable WHERE Condition;

Использование динамического SQL

Комбинирование динамического SQL с использованием временных таблиц представляет собой мощный инструмент, позволяющий проверить наличие таблицы, а затем при его наличии — создать или удалить ее.

SQL Скопировать код -- "Пробуждаясь, меня осеняют невероятные идеи..." DECLARE @sql NVARCHAR(MAX); SET @sql = N'IF OBJECT_ID(''tempdb..#TempTable'') IS NOT NULL DROP TABLE #TempTable; SELECT Col1, Col2 INTO #TempTable FROM SourceTable WHERE Condition'; EXEC sp_executesql @sql;

MySQL и альтернативный подход

В MySQL для создания временной таблицы на основе результата запроса служит конструкция CREATE TABLE ... AS SELECT :

SQL Скопировать код -- "Только знающий путь не заблудится." CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS TempTable AS SELECT Col1, Col2 FROM SourceTable WHERE Condition;

Сортировка данных во временных таблицах

Для того чтобы создать временную таблицу с уже отсортированными данными, можно использовать ORDER BY перед INTO :

SQL Скопировать код -- Нет смысла откладывать сортировку на позже. SELECT Col1, Col2 INTO #TempTable FROM SourceTable WHERE Condition ORDER BY Col1, Col2;

Визуализация

Представим результаты SQL-запроса как свежие продукты (🍅🥕🥬) из магазина:

SQL Скопировать код SELECT ingredient FROM fresh_market WHERE quality = 'Excellent'; -- Осторожно, начинаем выбирать!

Теперь подготовка – это настоящее искусство, а временная таблица (#TempTable) — это ваша миска для смешивания:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #TempTable (ingredient VARCHAR(255)); -- Каждый шеф-повар должен обладать надлежащим инструментарием.

Переходим к смешиванию ингредиентов:

SQL Скопировать код INSERT INTO #TempTable (ingredient) SELECT ingredient FROM fresh_market WHERE quality = 'Excellent'; -- Вот такие вот шалости творятся на кухне данных!

И вот перед нами настоящий шедевр:

Markdown Скопировать код Содержимое #TempTable: | 🍅 | 🥕 | 🥬 | |----|----|----|

Как вкусное блюдо, временные таблицы позволяют сохранить ваши данные для последующего использования.

Практические советы и предостережения

Выбор между временными таблицами и переменными

При выборе между временными таблицами и переменными следует учитывать область видимости, производительность запросов и возможность индексации. Временные таблицы наиболее эффективны при работе с большими объемами данных и сложными операциями. При меньших задачах преимущество отдается переменным таблицам.

Откат транзакций с временными таблицами

SQL Server рассматривает временные таблицы как распространенные объекты и откатывает произведенные изменения. Для сохранения данных в временной таблице после отката транзакции, она должна быть подтверждена:

SQL Скопировать код -- "Сюрприз!" BEGIN TRANSACTION; INSERT INTO #TempTable (Col) VALUES ('Data'); -- Ваша вставка исчезает как призрак... ROLLBACK; -- Временная таблица теряет данные!

Индексация во имя производительности

Индексация временных таблиц может значительно улучшить производительность запросов. Однако важно найти баланс между ускорением выполнения и затратами на поддержание индексов:

SQL Скопировать код -- "Да пребудет с тобой сила индекса." CREATE UNIQUE INDEX idx_column1 ON #TempTable (Column1);

