logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сохранение результатов SQL запроса во временной таблице
Перейти

Сохранение результатов SQL запроса во временной таблице

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы сохранить результат запроса во временной таблице, воспользуйтесь командой SELECT INTO, позволяющей создать и заполнить таблицу в одном действии, или INSERT INTO в том случае, если таблица уже была создана. Вот некоторые примеры:

SQL

-- Нет необходимости разбивать на два этапа, когда можно выполнить все сразу!
SELECT * INTO #TempTable FROM SourceTable WHERE Condition;

-- Иногда мы предпочитаем постепенно накапливать данные, словно наливая кофе в чашку!
INSERT INTO #TempTable (Col1, Col2) SELECT Col1, Col2 FROM SourceTable WHERE Condition;

Первый метод создает новую таблицу #TempTable и затем ее заполняет, а второй — добавляет строки в уже существующую временную таблицу #TempTable.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное рассмотрение временных таблиц

Проверка наличия таблицы

Перед использованием команды SELECT INTO важно удостовериться, что таблица с таким именем не существует. Для этой проверки можно применить следующий SQL-код:

SQL

-- "Обещания верности."
IF OBJECT_ID('tempdb..#TempTable') IS NOT NULL
    DROP TABLE #TempTable;

-- "Озорная проказа выполнена!"
SELECT * INTO #TempTable FROM SourceTable WHERE Condition;

Использование динамического SQL

Комбинирование динамического SQL с использованием временных таблиц представляет собой мощный инструмент, позволяющий проверить наличие таблицы, а затем при его наличии — создать или удалить ее.

SQL

-- "Пробуждаясь, меня осеняют невероятные идеи..."
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
SET @sql = N'IF OBJECT_ID(''tempdb..#TempTable'') IS NOT NULL DROP TABLE #TempTable; 
             SELECT Col1, Col2 INTO #TempTable FROM SourceTable WHERE Condition';
EXEC sp_executesql @sql;

MySQL и альтернативный подход

В MySQL для создания временной таблицы на основе результата запроса служит конструкция CREATE TABLE ... AS SELECT:

SQL

-- "Только знающий путь не заблудится."
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS TempTable AS
SELECT Col1, Col2 FROM SourceTable WHERE Condition;

Сортировка данных во временных таблицах

Для того чтобы создать временную таблицу с уже отсортированными данными, можно использовать ORDER BY перед INTO:

SQL

-- Нет смысла откладывать сортировку на позже.
SELECT Col1, Col2 
INTO #TempTable 
FROM SourceTable 
WHERE Condition 
ORDER BY Col1, Col2;

Визуализация

Представим результаты SQL-запроса как свежие продукты (🍅🥕🥬) из магазина:

SQL

SELECT ingredient FROM fresh_market WHERE quality = 'Excellent'; -- Осторожно, начинаем выбирать!

Теперь подготовка – это настоящее искусство, а временная таблица (#TempTable) — это ваша миска для смешивания:

SQL

CREATE TABLE #TempTable (ingredient VARCHAR(255)); -- Каждый шеф-повар должен обладать надлежащим инструментарием.

Переходим к смешиванию ингредиентов:

SQL

INSERT INTO #TempTable (ingredient)
SELECT ingredient FROM fresh_market WHERE quality = 'Excellent'; -- Вот такие вот шалости творятся на кухне данных!

И вот перед нами настоящий шедевр:

Markdown

Содержимое #TempTable:
| 🍅 | 🥕 | 🥬 |
|----|----|----|

Как вкусное блюдо, временные таблицы позволяют сохранить ваши данные для последующего использования.

Практические советы и предостережения

Выбор между временными таблицами и переменными

При выборе между временными таблицами и переменными следует учитывать область видимости, производительность запросов и возможность индексации. Временные таблицы наиболее эффективны при работе с большими объемами данных и сложными операциями. При меньших задачах преимущество отдается переменным таблицам.

Откат транзакций с временными таблицами

SQL Server рассматривает временные таблицы как распространенные объекты и откатывает произведенные изменения. Для сохранения данных в временной таблице после отката транзакции, она должна быть подтверждена:

SQL

-- "Сюрприз!"
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO #TempTable (Col) VALUES ('Data');
-- Ваша вставка исчезает как призрак...
ROLLBACK; -- Временная таблица теряет данные!

Индексация во имя производительности

Индексация временных таблиц может значительно улучшить производительность запросов. Однако важно найти баланс между ускорением выполнения и затратами на поддержание индексов:

SQL

-- "Да пребудет с тобой сила индекса."
CREATE UNIQUE INDEX idx_column1 ON #TempTable (Column1);

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую команду следует использовать для сохранения результата SQL запроса во временной таблице, если она не была создана ранее?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

