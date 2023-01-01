Сохранение результата SQL-запроса во временную таблицу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрого наполнения временной таблицы используйте команду SELECT INTO, которая позволяет одновременно создать и заполнить таблицу. Если нужно вставить данные в уже существующую временную таблицу, воспользуйтесь INSERT INTO ... SELECT. Вот основные примеры использования данных команд:

SQL Скопировать код -- Создание и заполнение временной таблицы: SELECT * INTO #Temp FROM SourceTable WHERE Condition; -- Вставка данных в уже созданную временную таблицу: INSERT INTO #Temp (Col1, Col2) SELECT Col1, Col2 FROM SourceTable WHERE Condition;

Замените #Temp на название вашей временной таблицы, SourceTable – на имя исходной таблицы, а Condition – на необходимое условие отбора.

Дьявол кроется в деталях

Продвинутая работа с условными выражениями при помощи ISNULL и CASE

Для обработки NULL-значений применяется функция ISNULL , а для управления логическими условиями в запросах SELECT вы можете использовать конструкцию CASE . Это позволит улучшить точность и надежность ваших данных.

SQL Скопировать код -- Применение ISNULL и CASE для качественного контроля данных: INSERT INTO #Temp (AppColumn, OtherColumn) SELECT CASE WHEN Application LIKE '%Critical%' THEN 'HighPriority' ELSE 'Standard' END AS AppStatus, ISNULL(Feature, 'N/A') AS FeatureStatus FROM Applications WHERE Application LIKE ISNULL('%MORESTUFF%', '%');

Синтаксическая согласованность и недооценённый символ '#'

Для избегания ошибок при выполнении запросов, следуйте правилу совпадения имен столбцов в исходной и целевой таблицах. Символ # обозначает временные таблицы и помогает предотвратить случайное удаление важных данных.

Использование GROUP BY для группировки данных

Оператор GROUP BY помогает организовать и анализировать данные, позволяя группировать их по определённым критериям.

SQL Скопировать код -- Группировка данных с помощью GROUP BY: SELECT Department, COUNT(*) AS EmployeeCount INTO #DepartmentSummary FROM Employees GROUP BY Department;

Подготовка рабочей области

Для удаления уже существующей временной таблицы перед созданием новой используйте функцию OBJECT_ID . Это поможет избежать конфликтов.

SQL Скопировать код -- Очищаем рабочее пространство перед созданием новой временной таблицы: IF OBJECT_ID('tempdb..#ExistingTemp') IS NOT NULL DROP TABLE #ExistingTemp;

Версия SQL Server – всегда следите за обновлениями

Будьте внимательны к возможным отличиям, которые могут зависеть от версии SQL Server. К примеру, начиная с SQL Server 2016, применение псевдонимов с AS делает ваш код более изящным.

SQL Скопировать код -- Элегантный код с псевдонимами таблиц: SELECT * INTO #TempTable AS t FROM SourceTable WHERE Condition;

Удаление временных таблиц – знак хорошего тона

Эффективное и ответственное использование SQL подразумевает обязательное удаление временной таблицы после её использования.

SQL Скопировать код -- Очищаем рабочую область после использования временной таблицы: DROP TABLE #Temp;

Взглянем за пределы обыденного

Временные таблицы и пивотирование – шаг к совершенству

Построение пивот-таблиц на основе данных из временных таблиц значительно упрощает анализ и обработку сложных данных, решая задачи по созданию отчётов.

SQL Скопировать код -- Работа с данными через пивотирование: SELECT * INTO #TempPivot FROM ( SELECT Employee, Department, Salary FROM EmployeeSalaries ) AS SourceTable PIVOT ( SUM(Salary) FOR Department IN ([Sales], [IT], [HR]) ) AS PivotTable;

Переменные таблиц и общие табличные выражения (CTE) как инструменты экспертов

Для выполнения сложных операций или в поисках новаторских решений можно использовать переменные таблицы и общие табличные выражения (CTE).

Точная фильтрация с помощью LIKE

При вставке данных во временные таблицы вашему вниманию представляется мощный оператор LIKE , который поможет уточнить отбор данных.

Визуализация

Работу с SQL можно сравнить с дорожным путешествием:

Markdown Скопировать код | Задача | Дорожное путешествие SQL | | -------------------------------------- | ------------------------------------- | | Планирование маршрута (запросы) | Знаем, куда направляемся. 🚗 | | Разбивка лагеря (временные таблицы) | Имеем место для отдыха. ⛺ | | Осмотр достопримечательностей (вставка данных) | Адмирируем красоты природы. 🏞️ |

Пример путешествия на SQL мог бы выглядеть так:

SQL Скопировать код -- Планируем маршрут (пишем запрос): SELECT employee_id, name, department FROM Employees WHERE hire_date > '2022-01-01';

После этого мы разбиваем лагерь:

SQL Скопировать код -- Разбиваем лагерь (создаём временную таблицу): CREATE TABLE #NewHires ( employee_id INT, name VARCHAR(100), department VARCHAR(100) );

И затем осматриваем достопримечательности:

SQL Скопировать код -- Заполняем временную таблицу данными (осматриваем достопримечательности): INSERT INTO #NewHires (employee_id, name, department) SELECT employee_id, name, department FROM Employees WHERE hire_date > '2022-01-01';

От подготовки до завершения так проходит наше SQL-путешествие:

Перед поездкой: Мы спланировали маршрут, загрузили снабжение, но ещё не завели двигатель.

После поездки: Мы наполнены впечатлениями, наша временная таблица заполнена данными, как и наше воображение путешествием, которое мы только что совершили.

Полезные материалы