Сохранение результата SQL-запроса во временную таблицу#Основы SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для быстрого наполнения временной таблицы используйте команду SELECT INTO, которая позволяет одновременно создать и заполнить таблицу. Если нужно вставить данные в уже существующую временную таблицу, воспользуйтесь INSERT INTO ... SELECT. Вот основные примеры использования данных команд:
-- Создание и заполнение временной таблицы:
SELECT * INTO #Temp FROM SourceTable WHERE Condition;
-- Вставка данных в уже созданную временную таблицу:
INSERT INTO #Temp (Col1, Col2) SELECT Col1, Col2 FROM SourceTable WHERE Condition;
Замените
#Temp на название вашей временной таблицы,
SourceTable – на имя исходной таблицы, а
Condition – на необходимое условие отбора.
Дьявол кроется в деталях
Продвинутая работа с условными выражениями при помощи ISNULL и CASE
Для обработки NULL-значений применяется функция
ISNULL, а для управления логическими условиями в запросах
SELECT вы можете использовать конструкцию
CASE. Это позволит улучшить точность и надежность ваших данных.
-- Применение ISNULL и CASE для качественного контроля данных:
INSERT INTO #Temp (AppColumn, OtherColumn)
SELECT
CASE WHEN Application LIKE '%Critical%' THEN 'HighPriority'
ELSE 'Standard'
END AS AppStatus,
ISNULL(Feature, 'N/A') AS FeatureStatus
FROM Applications
WHERE Application LIKE ISNULL('%MORESTUFF%', '%');
Синтаксическая согласованность и недооценённый символ '#'
Для избегания ошибок при выполнении запросов, следуйте правилу совпадения имен столбцов в исходной и целевой таблицах. Символ
# обозначает временные таблицы и помогает предотвратить случайное удаление важных данных.
Использование GROUP BY для группировки данных
Оператор
GROUP BY помогает организовать и анализировать данные, позволяя группировать их по определённым критериям.
-- Группировка данных с помощью GROUP BY:
SELECT Department, COUNT(*) AS EmployeeCount
INTO #DepartmentSummary
FROM Employees
GROUP BY Department;
Подготовка рабочей области
Для удаления уже существующей временной таблицы перед созданием новой используйте функцию
OBJECT_ID. Это поможет избежать конфликтов.
-- Очищаем рабочее пространство перед созданием новой временной таблицы:
IF OBJECT_ID('tempdb..#ExistingTemp') IS NOT NULL
DROP TABLE #ExistingTemp;
Версия SQL Server – всегда следите за обновлениями
Будьте внимательны к возможным отличиям, которые могут зависеть от версии SQL Server. К примеру, начиная с SQL Server 2016, применение псевдонимов с
AS делает ваш код более изящным.
-- Элегантный код с псевдонимами таблиц:
SELECT * INTO #TempTable AS t FROM SourceTable WHERE Condition;
Удаление временных таблиц – знак хорошего тона
Эффективное и ответственное использование SQL подразумевает обязательное удаление временной таблицы после её использования.
-- Очищаем рабочую область после использования временной таблицы:
DROP TABLE #Temp;
Взглянем за пределы обыденного
Временные таблицы и пивотирование – шаг к совершенству
Построение пивот-таблиц на основе данных из временных таблиц значительно упрощает анализ и обработку сложных данных, решая задачи по созданию отчётов.
-- Работа с данными через пивотирование:
SELECT *
INTO #TempPivot
FROM (
SELECT Employee, Department, Salary
FROM EmployeeSalaries
) AS SourceTable
PIVOT (
SUM(Salary)
FOR Department IN ([Sales], [IT], [HR])
) AS PivotTable;
Переменные таблиц и общие табличные выражения (CTE) как инструменты экспертов
Для выполнения сложных операций или в поисках новаторских решений можно использовать переменные таблицы и общие табличные выражения (CTE).
Точная фильтрация с помощью LIKE
При вставке данных во временные таблицы вашему вниманию представляется мощный оператор
LIKE, который поможет уточнить отбор данных.
Визуализация
Работу с SQL можно сравнить с дорожным путешествием:
| Задача | Дорожное путешествие SQL |
| -------------------------------------- | ------------------------------------- |
| Планирование маршрута (запросы) | Знаем, куда направляемся. 🚗 |
| Разбивка лагеря (временные таблицы) | Имеем место для отдыха. ⛺ |
| Осмотр достопримечательностей (вставка данных) | Адмирируем красоты природы. 🏞️ |
Пример путешествия на SQL мог бы выглядеть так:
-- Планируем маршрут (пишем запрос):
SELECT employee_id, name, department
FROM Employees
WHERE hire_date > '2022-01-01';
После этого мы разбиваем лагерь:
-- Разбиваем лагерь (создаём временную таблицу):
CREATE TABLE #NewHires (
employee_id INT,
name VARCHAR(100),
department VARCHAR(100)
);
И затем осматриваем достопримечательности:
-- Заполняем временную таблицу данными (осматриваем достопримечательности):
INSERT INTO #NewHires (employee_id, name, department)
SELECT employee_id, name, department
FROM Employees
WHERE hire_date > '2022-01-01';
От подготовки до завершения так проходит наше SQL-путешествие:
Перед поездкой: Мы спланировали маршрут, загрузили снабжение, но ещё не завели двигатель.
После поездки: Мы наполнены впечатлениями, наша временная таблица заполнена данными, как и наше воображение путешествием, которое мы только что совершили.
Полезные материалы
- Временные таблицы в SQL Server – Simple Talk – Детальное сравнение временных и переменных таблиц.
- INTO Clause (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Руководство Microsoft по использованию SELECT INTO.
- SQLBolt – Изучение SQL – Интерактивное учебное пособие по SQL с практическими заданиями.
- Database Administrators Stack Exchange – Место, где можно общаться с коллегами и задавать вопросы.
- Как создать временную таблицу в хранимой процедуре SQL Server – Stack Overflow – Обсуждение использования временных таблиц в хранимых процедурах на StackOverflow.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик