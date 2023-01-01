Сохранение результата SQL-запроса во временную таблицу

#Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для быстрого наполнения временной таблицы используйте команду SELECT INTO, которая позволяет одновременно создать и заполнить таблицу. Если нужно вставить данные в уже существующую временную таблицу, воспользуйтесь INSERT INTO ... SELECT. Вот основные примеры использования данных команд:

-- Создание и заполнение временной таблицы:
SELECT * INTO #Temp FROM SourceTable WHERE Condition;

-- Вставка данных в уже созданную временную таблицу:
INSERT INTO #Temp (Col1, Col2) SELECT Col1, Col2 FROM SourceTable WHERE Condition;

Замените #Temp на название вашей временной таблицы, SourceTable – на имя исходной таблицы, а Condition – на необходимое условие отбора.

Дьявол кроется в деталях

Продвинутая работа с условными выражениями при помощи ISNULL и CASE

Для обработки NULL-значений применяется функция ISNULL, а для управления логическими условиями в запросах SELECT вы можете использовать конструкцию CASE. Это позволит улучшить точность и надежность ваших данных.

-- Применение ISNULL и CASE для качественного контроля данных:
INSERT INTO #Temp (AppColumn, OtherColumn)
SELECT 
  CASE WHEN Application LIKE '%Critical%' THEN 'HighPriority' 
       ELSE 'Standard'
  END AS AppStatus,
  ISNULL(Feature, 'N/A') AS FeatureStatus
FROM Applications
WHERE Application LIKE ISNULL('%MORESTUFF%', '%');

Синтаксическая согласованность и недооценённый символ '#'

Для избегания ошибок при выполнении запросов, следуйте правилу совпадения имен столбцов в исходной и целевой таблицах. Символ # обозначает временные таблицы и помогает предотвратить случайное удаление важных данных.

Использование GROUP BY для группировки данных

Оператор GROUP BY помогает организовать и анализировать данные, позволяя группировать их по определённым критериям.

-- Группировка данных с помощью GROUP BY:
SELECT Department, COUNT(*) AS EmployeeCount
INTO #DepartmentSummary
FROM Employees
GROUP BY Department;

Подготовка рабочей области

Для удаления уже существующей временной таблицы перед созданием новой используйте функцию OBJECT_ID. Это поможет избежать конфликтов.

-- Очищаем рабочее пространство перед созданием новой временной таблицы:
IF OBJECT_ID('tempdb..#ExistingTemp') IS NOT NULL
  DROP TABLE #ExistingTemp;

Версия SQL Server – всегда следите за обновлениями

Будьте внимательны к возможным отличиям, которые могут зависеть от версии SQL Server. К примеру, начиная с SQL Server 2016, применение псевдонимов с AS делает ваш код более изящным.

-- Элегантный код с псевдонимами таблиц:
SELECT * INTO #TempTable AS t FROM SourceTable WHERE Condition;

Удаление временных таблиц – знак хорошего тона

Эффективное и ответственное использование SQL подразумевает обязательное удаление временной таблицы после её использования.

-- Очищаем рабочую область после использования временной таблицы:
DROP TABLE #Temp;

Взглянем за пределы обыденного

Временные таблицы и пивотирование – шаг к совершенству

Построение пивот-таблиц на основе данных из временных таблиц значительно упрощает анализ и обработку сложных данных, решая задачи по созданию отчётов.

-- Работа с данными через пивотирование:
SELECT *
INTO #TempPivot
FROM (
  SELECT Employee, Department, Salary
  FROM EmployeeSalaries
) AS SourceTable
PIVOT (
  SUM(Salary)
  FOR Department IN ([Sales], [IT], [HR])
) AS PivotTable;

Переменные таблиц и общие табличные выражения (CTE) как инструменты экспертов

Для выполнения сложных операций или в поисках новаторских решений можно использовать переменные таблицы и общие табличные выражения (CTE).

Точная фильтрация с помощью LIKE

При вставке данных во временные таблицы вашему вниманию представляется мощный оператор LIKE, который поможет уточнить отбор данных.

Визуализация

Работу с SQL можно сравнить с дорожным путешествием:

| Задача                                 | Дорожное путешествие SQL              |
| -------------------------------------- | ------------------------------------- |
| Планирование маршрута (запросы)         | Знаем, куда направляемся. 🚗            |
| Разбивка лагеря (временные таблицы)     | Имеем место для отдыха. ⛺              |
| Осмотр достопримечательностей (вставка данных) | Адмирируем красоты природы. 🏞️         |

Пример путешествия на SQL мог бы выглядеть так:

-- Планируем маршрут (пишем запрос):
SELECT employee_id, name, department
FROM Employees
WHERE hire_date > '2022-01-01';

После этого мы разбиваем лагерь:

-- Разбиваем лагерь (создаём временную таблицу):
CREATE TABLE #NewHires (
    employee_id INT,
    name VARCHAR(100),
    department VARCHAR(100)
);

И затем осматриваем достопримечательности:

-- Заполняем временную таблицу данными (осматриваем достопримечательности):
INSERT INTO #NewHires (employee_id, name, department)
SELECT employee_id, name, department
FROM Employees
WHERE hire_date > '2022-01-01';

От подготовки до завершения так проходит наше SQL-путешествие:

Перед поездкой: Мы спланировали маршрут, загрузили снабжение, но ещё не завели двигатель.

После поездки: Мы наполнены впечатлениями, наша временная таблица заполнена данными, как и наше воображение путешествием, которое мы только что совершили.

Полезные материалы

  1. Временные таблицы в SQL Server – Simple Talk – Детальное сравнение временных и переменных таблиц.
  2. INTO Clause (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Руководство Microsoft по использованию SELECT INTO.
  3. SQLBolt – Изучение SQL – Интерактивное учебное пособие по SQL с практическими заданиями.
  4. Database Administrators Stack Exchange – Место, где можно общаться с коллегами и задавать вопросы.
  5. Как создать временную таблицу в хранимой процедуре SQL Server – Stack Overflow – Обсуждение использования временных таблиц в хранимых процедурах на StackOverflow.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

