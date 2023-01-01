Soft delete VS физическое удаление: преимущества и недостатки#Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Мягкое удаление — это такой подход, при котором записи в базе данных просто помечаются как
удаленные, но по факту они остаются на прежних местах. Такое поведение может быть полезным для таких сценариев как восстановление данных, аудит и целостность связей. Впрочем, он может создать трудности, связанные с производительностью, и добавить сложностей при составлении запросов:
/* Этот код – не смертельный удар от Таноса, а лишь легкое молниеносное касание */
ALTER TABLE your_table ADD COLUMN is_deleted BOOLEAN DEFAULT FALSE;
Чтобы отметить запись как удаленную:
/* Запись, пришло время уходить. Собери свои кортежи и покинь надолго Дом данных. */
UPDATE your_table SET is_deleted = TRUE WHERE id = your_id;
Что же нужно делать, чтобы 'удаленные' записи не попадали в выборку:
/* Здравствуйте, SQL: есть ли возможность просто игнорировать записи, отмеченные как удаленные? */
SELECT * FROM your_table WHERE is_deleted = FALSE;
Необходимо тщательно прорабатывать все важные факторы и примирять их с требованиями вашего проекта к безопасности и возможности восстановления данных.
Как не нарваться на общеизвестные подводные камни при мягком удалении
Меньшее из зол: применяйте представления и функции
Вместо того чтобы постоянно включать в запросы
WHERE is_deleted = FALSE, гораздо проще создать представление или функцию, которые автоматически отфильтруют удаленные записи:
/* Теперь мир предстает перед вами в розовых очках, где удаленные записи остались где-то в прошлом */
CREATE VIEW active_records AS SELECT * FROM your_table WHERE is_deleted = FALSE;
Метод в безумии: двухэтапное удаление
Два этапа удаления предотвратят непредвиденную потерю данных: сначала мягкое удаление, а затем полное – только после подтверждения.
Анатомия производительности: архивирование данных
Архивирование старых записей обезопасит работу основной таблицы и поддержит высокую производительность базы данных:
/* С тобой в сугроб, старичок! */
INSERT INTO archive_table SELECT * FROM your_table WHERE is_deleted = TRUE;
Гипотенуза целостности данных
Спасите себя от головной боли с ограничениями внешних ключей, настроив каскадные операции для учета мягких удалений.
Визуализация
Представьте, что таблица в базе данных – это ваша книжная полка:
📚 Таблица базы данных: [Книга 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4]
Мягкое удаление сработает так, как если бы вы оснастили книги секретными ящиками:
📚 Мягкое Удаление: [Книга 1✨, Книга 2, Книга 3, Книга 4]
Секретная ячейка (✨) надежно скрывает информацию: она становится невидной, но остается доступной при необходимости:
👀 Открытая Полка: [Книга 2, Книга 3, Книга 4]
🗝️ Секретное Пространство: [Книга 1✨]
Метод мягких удалений позволяет поддерживать доступ к данным, скрытых от постороннего взгляда.
Глубокое погружение в мир соображений о мягком удалении
Скажите 'нет' булевым переменным
Использование
deleted_at вместо
is_deleted будет более предпочтительным, так как это поле отражает не только факт удаления, но и время его происшествия.
Закон и порядок: Соблюдайте собственные правила
Убедитесь, что ваша система обработки данных соответствует требованиям правовых политик, таких как GDPR, где важным аспектом является "право на забвение".
Генеральная уборка: Осуществляйте регулярную очистку базы данных
Постоянная очистка от логически удаленных записей поможет поддерживать вашу базу данных в чистоте и быстродействии.
Мысли вне коробки: будьте стратегом, а не тактиком
Сосредотачивайтесь на долгосрочных эффектах, которые могут иметь мягкие удаления на производительность базы данных. Объем данных ведь может непрерывно расти, а это определенно замедлит обработку запросов.
Поиск серединного пути: баланс между восстановлением данных и их целостностью
Стремитесь найти гармонию между легкостью восстановления и уверенностью в данных — терять одно ради другого никак нельзя.
Полезные материалы
- Мягкое удаление – Википедия — Познакомьтесь с практическими примерами применения концепции мягкого удаления.
- Временные паттерны — Мартин Фаулер детально расскажет о временных аспектах данных.
- Мягкое удаление в хранилищах Azure – Microsoft Learn — Полное руководство по реализации мягких удалений в хранилище Azure от Microsoft.
- Мир без мягкого удаления... — Обсуждение преимуществ и недостатков мягкого удаления на Stack Overflow.
Алина Карпова
инженер по данным