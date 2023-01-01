Соединение таблиц из разных БД на разных серверах: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы объединить таблицы, которые локализованы на разных серверах, воспользуйтесь функциональностью связанных серверов или методом OPENQUERY. Предлагаю вашему вниманию пример конфигурации связанного сервера для последующего использования в запросе:

SQL Скопировать код -- Начинаем работу EXEC sp_addlinkedserver @server='RemoteServer'; -- Добавляем связанный сервер -- Переходим к объединению таблиц SELECT l.Name, r.SalesAmount FROM localDB.dbo.Customers l JOIN RemoteServer.remoteDB.dbo.Sales r ON l.CustomerID = r.CustomerID; -- И все это окунуто в SQL!

Пожалуйста, убедитесь, что имена серверов, баз данных и таблиц соответствуют вашим рабочим условиям. Для установления постоянной связи предпочтительно использовать связанные серверы, а для выполнения единичных запросов к удаленным серверам пользуйтесь методом OPENQUERY.

Пошаговая процедура

Создание связанных серверов

Сначала добавьте связанный сервер с помощью sp_addlinkedserver . Это дает возможность обращаться к нему столь же просто, как и к локальному:

SQL Скопировать код -- Кто там? EXEC sp_addlinkedserver @server='RemoteServer'; -- Ваш новенький связанный сервер!

Уделяйте особое внимание вопросам прав доступа и безопасности при работе со связанными серверами. Здесь вам сможет пригодиться помощь администратора базы данных.

Оптимизация производительности запросов с использованием функции OPENQUERY

Применяйте OPENQUERY для улучшения производительности запросов. Эта функция позволяет отфильтровать данные до момента их отправки:

SQL Скопировать код -- Сначала мы фильтруем данные на удаленном сервере SELECT * FROM OPENQUERY(RemoteServer, 'SELECT SalesID, SalesAmount FROM remoteDB.dbo.Sales WHERE SalesDate > ''20230101''') AS r JOIN localDB.dbo.Customers l ON l.CustomerID = r.SalesID; -- До свидания, ненужные передачи данных!

При таком подходе снижается объем сетевого трафика и предотвращается его перегруженность.

Применение временных таблиц

Для упрощения проведения регулярных сложных процедур слияния можно использовать временные таблицы:

SQL Скопировать код -- Создаем временную таблицу SELECT * INTO #LocalSalesData FROM OPENQUERY(RemoteServer, 'SELECT SalesID, SalesAmount FROM remoteDB.dbo.Sales'); -- Основной запрос SELECT l.Name, s.SalesAmount FROM localDB.dbo.Customers l JOIN #LocalSalesData s ON l.CustomerID = s.SalesID; -- Приятного аппетита!

Стратегии обработки больших объемов данных

При работе с крупными массивами данных рассмотрите возможность использования ETL-процедур или копирования таблиц, особенно если на повестке дня дельта-обновления. Учитывайте величину передаваемых данных и сетевой трафик. Представьте себе сеть как автомагистраль в час пик.

Визуализация

Представьте себе, что запросы между двумя базами данных — это встреча двух космонавтов из разных стран, вооруженных желанием общаться данными в безграничном пространстве:

Markdown Скопировать код Космическая станция Альфа (🛰️ A): Хранит базу данных А 📄🗂️ Космическая станция Браво (🛰️ B): Хранит базу данных B 📄🗂️

Связь между ними реализована через Межзвездную Сеть (🔗):

Markdown Скопировать код 🛰️ A 🔗 🛰️ B # Надежный канал связи установлен между двумя космическими станциями (серверами)

SQL-запрос действует как специализированный робот, который осуществляет слияние данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM [ServerA].[DatabaseA].[dbo].[TableA] A INNER JOIN [ServerB].[DatabaseB].[dbo].[TableB] B ON A.Key = B.Key -- Работа робота во всей красе!

Профессиональные рекомендации по улучшению запросов

Четко и конкретно указывайте полные наименования — исключите возможность двусмысленности.

— исключите возможность двусмысленности. Регулярно проверяйте синтаксис SQL, чтобы предотвратить ошибки.

Для выполнения одиночных запросов без создания связанного сервера используйте OPENROWSET .

. Заранее продумайте меры безопасности при конфигурации удаленных подключений.

при конфигурации удаленных подключений. Объединяйте только те элементы таблиц, которые действительно необходимы для оптимизации обработки запросов.

Полезные материалы