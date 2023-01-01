Соединение результатов двух SQL SELECT: JOIN и CASE WHEN

Быстрый ответ

Для объединения результатов двух запросов рекомендуется использовать Общее Табличное Выражение (CTE) и операцию JOIN:

SQL Скопировать код WITH FirstCTE AS ( SELECT id, data FROM Table1 ), SecondCTE AS ( SELECT id, info FROM Table2 ) SELECT FirstCTE.id, FirstCTE.data, SecondCTE.info FROM FirstCTE JOIN SecondCTE ON FirstCTE.id = SecondCTE.id;

Здесь ключевое слово WITH инициализирует CTE, после которого производится JOIN по столбцу id .

Продвинутые способы объединения

Открыв новые грани логики SQL, вы сможете максимально эффективно реализовать операцию JOIN.

Применение left join

SQL Скопировать код WITH PersonCTE AS ( SELECT person_id, task FROM Persons ), TasksCTE AS ( SELECT person_id, COUNT(*) AS late_tasks FROM Tasks WHERE due_date < CURRENT_DATE -- Глядите, просрочены! GROUP BY person_id ) SELECT PersonCTE.person_id, PersonCTE.task, COALESCE(TasksCTE.late_tasks, 0) AS late_tasks_count FROM PersonCTE LEFT JOIN TasksCTE ON PersonCTE.person_id = TasksCTE.person_id;

Здесь LEFT JOIN дает возможность включить в выборку даже тех, кто не имеет просроченных задач. Функция COALESCE полезна для обработки значений NULL, появляющихся вследствие выполнения LEFT JOIN.

Агрегатные функции и условные операторы

SQL Скопировать код ... SELECT person_id, COUNT(*) AS total_tasks, SUM(CASE WHEN due_date < NOW() THEN 1 ELSE 0 END) AS late_tasks ...

В данном случае мы выделаем статистику по общему числу задач и количество просроченных задач для каждого исполнителя. Функция COUNT(*) подсчитывает все задачи, а SUM(CASE WHEN...) учитывает лишь просроченные.

Решение сложных сценариев с применением JOIN

Когда задача становится сложнее, вы можете воспользоваться UNION ALL и дополнительными возможностями SQL:

UNION ALL для объединения результатов

Используйте UNION ALL, когда требуется представить полный набор данных:

SQL Скопировать код SELECT id, data FROM Table1 UNION ALL SELECT id, info FROM Table2;

Таким образом, вы получите всю выборку данных, включая повторные записи. Обратите внимание на соответствие количества и порядка столбцов и не забывайте использовать псевдонимы для унификации названий.

Применение условной логики в JOIN

SQL Скопировать код ... LEFT JOIN CTE2 ON CTE1.id = CTE2.id AND CTE1.condition = CTE2.condition;

Введение дополнительных условий прямо в ON может коренным образом преобразить результат JOIN.

Визуализация

Вижуализируем процесс на простых примерах с кулинарными рецептами:

Markdown Скопировать код Первый рецепт (🍅): [Помидоры, Базилик, Соль] Второй рецепт (🥑): [Авокадо, Лайм, Соль]

Объединение SQL-запросов аналогично смешиванию ингредиентов двух различных блюд:

Markdown Скопировать код 🍅+🥑 = [Помидоры, Базилик, Авокадо, Лайм, Соль] # В качестве результата мы получаем блюдо, состоящее из компонентов ОБЕИХ запросов.



Сценарии из практики

Работая с SQL ежедневно, учитывайте следующие рекомендации:

Применение RIGHT или FULL OUTER JOIN

Если потребность требует включить все данные из правой таблицы, вам пригодится RIGHT JOIN, или FULL OUTER JOIN для абсолютного объединения данных:

SQL Скопировать код -- RIGHT JOIN, важно не пропустить не единой детали! RIGHT JOIN CTE2 ON CTE1.id = CTE2.id; -- FULL OUTER JOIN, чтобы все данные были на месте FULL OUTER JOIN CTE2 ON CTE1.id = CTE2.id;

Исключение дубликатов и сортировка результатов

Чтобы исключить дубликаты, используйте SELECT DISTINCT, а для упорядочивания данных — ORDER BY:

SQL Скопировать код -- DISTINCT помогает избежать путаницы с дубликатами SELECT DISTINCT CTE1.id, ... -- ORDER BY обеспечивает упорядоченность результатов ... ORDER BY CTE1.id, CTE2.info;

Объединение информации из различных источников

Чтобы сопоставить данные из многих таблиц, используйте такой подход:

SQL Скопировать код -- Пример объединения данных о продажах с информацией о товарах! WITH SalesData AS ( SELECT transaction_id, amount FROM Sales ), ProductInfo AS ( SELECT product_id, product_name FROM Products ) SELECT SD.transaction_id, SD.amount, PI.product_name FROM SalesData SD JOIN ProductInfo PI ON SD.product_id = PI.product_id;

