Сочетание условий LIKE и IN в SQL без подзапросов#SQL для аналитиков #Основы SQL #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
-- Если вас интересует получение результата здесь и сейчас, просто используйте несколько LIKE:
SELECT * FROM your_table WHERE column LIKE '%pattern1%' OR column LIKE '%pattern2%';
Более глубокое погружение в возможности поиска совпадений в SQL
Множество разработчиков задаются вопросом: можно ли в SQL соединить
LIKE и
IN? Рассмотрим, как с помощью
LIKE можно фильтровать данные по разнообразным шаблонам.
Полнотекстовый поиск как метод расширенного поиска
Полнотекстовый поиск обеспечивает существенное расширение возможностей по сравнению со стандартным поиском по шаблону:
Применение FTS в SQL Server:
-- Волшебство тщательного поиска обнажит все тайны!
SELECT * FROM your_table WHERE CONTAINS(column, '"pattern1*" OR "pattern2*"');
Применение FTS в Oracle:
-- Oracle в гордом одиночестве выступает в роли всеведущего детектива!
SELECT * FROM your_table WHERE CONTAINS(column, 'pattern1 OR pattern2', 1) > 0;
Не забудьте активировать полнотекстовый поиск для нужных колонок с целью ускорения процесса поиска.
Комбинирование шаблонов с применением LIKE
Использование REGEXP_LIKE в Oracle:
-- Даже Уолдо не уйдет от внимательного взгляда при использовании REGEXP_LIKE!
SELECT * FROM your_table WHERE REGEXP_LIKE(column, 'pattern1|pattern2');
Обратите внимание: выбор в пользу гибкого подхода может обернуться увеличением времени выполнения запросов.
Пример использования LIKE ANY в PostgreSQL:
-- Чтобы не упустить ничего, используйте LIKE ANY!
SELECT * FROM your_table WHERE column LIKE ANY(ARRAY['%pattern1%', '%pattern2%']);
LIKE ANY выступает в роли шаблона, соответствующего любому элементу массива.
Мощь подзапросов EXISTS
-- Да послужит мощь SQL в битве за справедливость: ваши шаблоны — ваши боевые единицы!
SELECT * FROM your_table t WHERE EXISTS (
SELECT 1 FROM (VALUES ('%pattern1%'), ('%pattern2%')) AS v (pattern)
WHERE t.column LIKE v.pattern
);
Таким методом каждый шаблон проверяется по очереди на соответствие снимку базы данных.
Использование временных таблиц для хранения шаблонов
Временные таблицы подходят для работы с несколькими шаблонами:
-- Создайте свою собственную временную арену для забав с шаблонами!
CREATE TEMPORARY TABLE patterns (pattern VARCHAR(255));
INSERT INTO patterns VALUES ('%pattern1%'), ('%pattern2%');
-- Кинем LIKE-кубик и посмотрим, что получится!
SELECT DISTINCT t.* FROM your_table t
JOIN patterns p ON t.column LIKE p.pattern;
Временные таблицы превратятся в ваше основное хранилище для этих шаблонов.
Визуализация
Представьте себе детектива данных (🕵️♂️), который просматривает огромные стопки дел:
Дела (🗂️): [Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6]
Детектив нацеливается на улики, начинающиеся с 'Д%', и ему нужно проверить сразу несколько дел.
Шаблоны для поиска: ['Д%', 'Д2%']
🕵️♂️🔍🗂️: ['Д1', 'Д2', 'Д3', 'Д4', 'Д5']
# Сыщик проникает в тайны всех дел, которые начинаются на 'Д'.
В итоге мы получаем упорядоченный поиск среди большого количества данных.
Баланс между читаемостью и скоростью выполнения
При отдаче предпочтения регулярным выражениям необходимо бережно относиться к производительности, учитывая затраты на скорость.
Внимание и обслуживание как неотъемлемые компоненты
Сложные запросы, связанные с использованием временных таблиц или динамического SQL, требуют постоянного внимания и обслуживания. Это можно сравнить с регулярной медицинской проверкой вашей базы данных.
Работа с ненормализованными данными
Работа с ненормализованными данными не должна вызывать отчаяние. Напротив, мы стремимся оптимизировать наши SQL-запросы для эффективной работы даже в условиях ограниченных ресурсов.
Завершение
Язык SQL предлагает богатый набор инструментов для поиска совпадений: от мощного полнотекстового поиска до универсальных
REGEXP_LIKE и
LIKE ANY. Применяйте
EXISTS с подзапросами или создавайте временные таблицы — каждый инструмент находит свое применение в зависимости от задачи, особенностей базы данных и важного баланса между читаемостью и производительностью.
Помни: каждый хороший программист когда-то начинал с нуля. Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной! Успехов в работе с кодом!👩💻
Виктор Ермаков
SQL-разработчик