Сочетание условий LIKE и IN в SQL без подзапросов

Быстрый ответ

SQL Скопировать код -- Если вас интересует получение результата здесь и сейчас, просто используйте несколько LIKE: SELECT * FROM your_table WHERE column LIKE '%pattern1%' OR column LIKE '%pattern2%';

Более глубокое погружение в возможности поиска совпадений в SQL

Множество разработчиков задаются вопросом: можно ли в SQL соединить LIKE и IN ? Рассмотрим, как с помощью LIKE можно фильтровать данные по разнообразным шаблонам.

Полнотекстовый поиск как метод расширенного поиска

Полнотекстовый поиск обеспечивает существенное расширение возможностей по сравнению со стандартным поиском по шаблону:

Применение FTS в SQL Server:

SQL Скопировать код -- Волшебство тщательного поиска обнажит все тайны! SELECT * FROM your_table WHERE CONTAINS(column, '"pattern1*" OR "pattern2*"');

Применение FTS в Oracle:

SQL Скопировать код -- Oracle в гордом одиночестве выступает в роли всеведущего детектива! SELECT * FROM your_table WHERE CONTAINS(column, 'pattern1 OR pattern2', 1) > 0;

Не забудьте активировать полнотекстовый поиск для нужных колонок с целью ускорения процесса поиска.

Комбинирование шаблонов с применением LIKE

Использование REGEXP_LIKE в Oracle:

SQL Скопировать код -- Даже Уолдо не уйдет от внимательного взгляда при использовании REGEXP_LIKE! SELECT * FROM your_table WHERE REGEXP_LIKE(column, 'pattern1|pattern2');

Обратите внимание: выбор в пользу гибкого подхода может обернуться увеличением времени выполнения запросов.

Пример использования LIKE ANY в PostgreSQL:

SQL Скопировать код -- Чтобы не упустить ничего, используйте LIKE ANY! SELECT * FROM your_table WHERE column LIKE ANY(ARRAY['%pattern1%', '%pattern2%']);

LIKE ANY выступает в роли шаблона, соответствующего любому элементу массива.

Мощь подзапросов EXISTS

SQL Скопировать код -- Да послужит мощь SQL в битве за справедливость: ваши шаблоны — ваши боевые единицы! SELECT * FROM your_table t WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM (VALUES ('%pattern1%'), ('%pattern2%')) AS v (pattern) WHERE t.column LIKE v.pattern );

Таким методом каждый шаблон проверяется по очереди на соответствие снимку базы данных.

Использование временных таблиц для хранения шаблонов

Временные таблицы подходят для работы с несколькими шаблонами:

SQL Скопировать код -- Создайте свою собственную временную арену для забав с шаблонами! CREATE TEMPORARY TABLE patterns (pattern VARCHAR(255)); INSERT INTO patterns VALUES ('%pattern1%'), ('%pattern2%'); -- Кинем LIKE-кубик и посмотрим, что получится! SELECT DISTINCT t.* FROM your_table t JOIN patterns p ON t.column LIKE p.pattern;

Временные таблицы превратятся в ваше основное хранилище для этих шаблонов.

Визуализация

Представьте себе детектива данных (🕵️‍♂️), который просматривает огромные стопки дел:

Markdown Скопировать код Дела (🗂️): [Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6]

Детектив нацеливается на улики, начинающиеся с 'Д%', и ему нужно проверить сразу несколько дел.

Markdown Скопировать код Шаблоны для поиска: ['Д%', 'Д2%']

Markdown Скопировать код 🕵️‍♂️🔍🗂️: ['Д1', 'Д2', 'Д3', 'Д4', 'Д5'] # Сыщик проникает в тайны всех дел, которые начинаются на 'Д'.

В итоге мы получаем упорядоченный поиск среди большого количества данных.

Баланс между читаемостью и скоростью выполнения

При отдаче предпочтения регулярным выражениям необходимо бережно относиться к производительности, учитывая затраты на скорость.

Внимание и обслуживание как неотъемлемые компоненты

Сложные запросы, связанные с использованием временных таблиц или динамического SQL, требуют постоянного внимания и обслуживания. Это можно сравнить с регулярной медицинской проверкой вашей базы данных.

Работа с ненормализованными данными

Работа с ненормализованными данными не должна вызывать отчаяние. Напротив, мы стремимся оптимизировать наши SQL-запросы для эффективной работы даже в условиях ограниченных ресурсов.

Завершение

Язык SQL предлагает богатый набор инструментов для поиска совпадений: от мощного полнотекстового поиска до универсальных REGEXP_LIKE и LIKE ANY . Применяйте EXISTS с подзапросами или создавайте временные таблицы — каждый инструмент находит свое применение в зависимости от задачи, особенностей базы данных и важного баланса между читаемостью и производительностью.

Помни: каждый хороший программист когда-то начинал с нуля. Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной! Успехов в работе с кодом!👩‍💻