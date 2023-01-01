Смена размера varchar в PostgreSQL: минимизация простоя#PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Изоляция и блокировки
Для изменения размера столбца типа varchar на более маленький, применяется команда
ALTER TABLE в сочетании с
ALTER COLUMN ... TYPE. Обязательно убедитесь, что все данные соответствуют новому размеру, иначе могут возникнуть ошибки. Подробно данная операция выглядит так:
ALTER TABLE my_table ALTER COLUMN my_column TYPE varchar(50); -- Устанавливаем размер в 50. Проверим, укладываются ли в него наши данные!
Не пренебрегайте проверкой длины существующих данных и при необходимости используйте функцию
substr для обрезки длинных значений.
Проверка перед внесением изменений
Перед началом модификации структуры таблицы:
- Осуществите проверку данных на наличие значений, превышающих новую длину, с помощью соответствующего запроса.
- Примените функцию
substrдля корректировки слишком длинных записей.
SELECT my_column, LENGTH(my_column) FROM my_table WHERE LENGTH(my_column) > 50; -- Записи длиннее установленного лимита.
Снижение времени простоя
Для повышения доступности базы данных и минимизации времени простоя можно использовать следующие подходы:
- Использование транзакций для команды
ALTER TABLE.
- Пакетное внесение изменений в большие таблицы.
- Создание нового столбца, поэтапное копирование в него данных и последующая замена столбцов.
Пример начала транзакции:
BEGIN;
ALTER TABLE my_table ALTER COLUMN my_column TYPE varchar(50); -- Устанавливаем новый размер varchar!
COMMIT;
Наложение ограничений
Типы данных
VARCHAR и
TEXT в PostgreSQL работают аналогично, что позволяет использовать
TEXT с ограничением длины для обозначения конкретного размера данных:
ALTER TABLE my_table ALTER COLUMN my_column TYPE text CHECK (char_length(my_column) <= 50); -- Мы используем тип данных text, но при этом контролируем его максимальную длину, как будто это varchar.
Визуализация
Данный процесс можно представить как изменение размера шкафа для хранения футболок:
Шкаф до изменения: [👕👕👕👕👕]
Шкаф после изменения:
[👕👕👕]
**ALTER COLUMN**: Укорачиваем шкаф под новые требования. 🛠️
Было: 📏 VARCHAR(255)
Стало: 🪡 VARCHAR(150)
Итог: Шкаф стал меньше. Обязательно необходимо убедиться, что все футболки нашли своё место. 🛍️⚠️
Безопасность превыше всего
Перед началом сжатия столбца необходимо убедиться, что:
- Все данные сохраняются в целости: каждая запись укладывается в новый размер.
- Вы отсекли все лишние данные, чтобы избежать потери данных.
- Вы тестировали схему изменений в тестовой среде до её применения на промышленном сервере.
Это поможет предотвратить неожиданные результаты во время выполнения операций с
ALTER TABLE.
Планирование и адаптация будущих изменений
Внесение изменений в схему, особенно в большие таблицы или критически важные системы, требует тщательного планирования:
- Проанализируйте возможные будущие изменения в требованиях к размеру столбца.
- Перепроверьте взаимодействие с приложением в соответствии с новыми ограничениями.
- Подготовьте скрипты миграции для обеспечения бесперебойной смены схемы.
Алина Карпова
инженер по данным