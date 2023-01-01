logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Смена размера varchar в PostgreSQL: минимизация простоя
Перейти

Смена размера varchar в PostgreSQL: минимизация простоя

#PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #Изоляция и блокировки  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для изменения размера столбца типа varchar на более маленький, применяется команда ALTER TABLE в сочетании с ALTER COLUMN ... TYPE. Обязательно убедитесь, что все данные соответствуют новому размеру, иначе могут возникнуть ошибки. Подробно данная операция выглядит так:

ALTER TABLE my_table ALTER COLUMN my_column TYPE varchar(50); -- Устанавливаем размер в 50. Проверим, укладываются ли в него наши данные!

Не пренебрегайте проверкой длины существующих данных и при необходимости используйте функцию substr для обрезки длинных значений.

Проверка перед внесением изменений

Перед началом модификации структуры таблицы:

  • Осуществите проверку данных на наличие значений, превышающих новую длину, с помощью соответствующего запроса.
  • Примените функцию substr для корректировки слишком длинных записей.
SELECT my_column, LENGTH(my_column) FROM my_table WHERE LENGTH(my_column) > 50; -- Записи длиннее установленного лимита.

Снижение времени простоя

Для повышения доступности базы данных и минимизации времени простоя можно использовать следующие подходы:

  • Использование транзакций для команды ALTER TABLE.
  • Пакетное внесение изменений в большие таблицы.
  • Создание нового столбца, поэтапное копирование в него данных и последующая замена столбцов.

Пример начала транзакции:

BEGIN;
ALTER TABLE my_table ALTER COLUMN my_column TYPE varchar(50); -- Устанавливаем новый размер varchar!
COMMIT;

Наложение ограничений

Типы данных VARCHAR и TEXT в PostgreSQL работают аналогично, что позволяет использовать TEXT с ограничением длины для обозначения конкретного размера данных:

ALTER TABLE my_table ALTER COLUMN my_column TYPE text CHECK (char_length(my_column) <= 50); -- Мы используем тип данных text, но при этом контролируем его максимальную длину, как будто это varchar.

Визуализация

Данный процесс можно представить как изменение размера шкафа для хранения футболок:

Шкаф до изменения: [👕👕👕👕👕]
Шкаф после изменения:
[👕👕👕]
**ALTER COLUMN**: Укорачиваем шкаф под новые требования. 🛠️
Было: 📏 VARCHAR(255)
Стало: 🪡 VARCHAR(150)

Итог: Шкаф стал меньше. Обязательно необходимо убедиться, что все футболки нашли своё место. 🛍️⚠️

Безопасность превыше всего

Перед началом сжатия столбца необходимо убедиться, что:

  • Все данные сохраняются в целости: каждая запись укладывается в новый размер.
  • Вы отсекли все лишние данные, чтобы избежать потери данных.
  • Вы тестировали схему изменений в тестовой среде до её применения на промышленном сервере.

Это поможет предотвратить неожиданные результаты во время выполнения операций с ALTER TABLE.

Планирование и адаптация будущих изменений

Внесение изменений в схему, особенно в большие таблицы или критически важные системы, требует тщательного планирования:

  • Проанализируйте возможные будущие изменения в требованиях к размеру столбца.
  • Перепроверьте взаимодействие с приложением в соответствии с новыми ограничениями.
  • Подготовьте скрипты миграции для обеспечения бесперебойной смены схемы.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: ALTER TABLE — Официальная документация PostgreSQL по команде ALTER TABLE.
  2. Alter column – PostgreSQL wiki — Множество примеров и рекомендаций сообщества PostgreSQL при работе с ALTER TABLE.
  3. SQL Fiddle — Инструмент для тестирования SQL-запросов и экспериментов со схемой данных.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для изменения размера столбца типа varchar в PostgreSQL?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

Загрузка...