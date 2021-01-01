Случайные значения datetime в указанном диапазоне MySQL

#MySQL / MariaDB  #Типы данных SQL  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Если требуется добавить в таблицу случайную дату и время в предложенном диапазоне, используйте функции RAND() и TIMESTAMPADD. Необходимо сгенерировать случайное число секунд и добавить их к начальной дате. Пример такого запроса:

INSERT INTO table_name (datetime_column) VALUES (TIMESTAMPADD(SECOND, FLOOR(RAND() * TIMESTAMPDIFF(SECOND, '2021-01-01', '2021-12-31')), '2021-01-01'));

Не забывайте заменить название своей таблицы, название столбца с датой и временем, а также указать необходимый вам диапазон дат.

Достижение настоящей случайности

Для обеспечения равного шанса выбора любой даты и времени в заданном диапазоне используйте функции FROM_UNIXTIME и UNIX_TIMESTAMP. С их помощью можно преобразовать даты в количество секунд, прошедших с начала эпохи Unix, и обратно. Это позволит исключить смещение вероятности:

INSERT INTO table_name (datetime_column) 
VALUES (FROM_UNIXTIME(
  UNIX_TIMESTAMP('2021-01-01') + 
  FLOOR(RAND() * (UNIX_TIMESTAMP('2021-12-31') – UNIX_TIMESTAMP('2021-01-01') + 1))
));

Проверьте корректность генерации случайных дат, особенно при работе с високосными годами. Подгоните диапазон дат под свои нужды.

Ограничения внутри аномалий

Чтобы убедиться, что ваши сгенерированные случайные даты всегда попадают в заданный бизнес-диапазон, добавьте дополнительную проверку:

SET @startDate = '2021-01-01 00:00:00', @endDate = '2021-12-31 23:59:59';
INSERT INTO table_name (datetime_column)
SELECT * FROM (
  SELECT TIMESTAMPADD(SECOND, FLOOR(RAND() * TIMESTAMPDIFF(SECOND, @startDate, @endDate)), @startDate) AS random_date
) AS subquery
WHERE random_date BETWEEN @startDate AND @endDate;

Этот подзапрос с условием WHERE отфильтрует даты, выходящие за рамки установленного диапазона из-за округления или других аномалий.

Визуализация

Предположим, вам нужно разместить случайно выбранную книгу на книжной полке, организованной по алфавиту, где диапазон расположения книг – от А до Я:

Диапазон книжной полки: [1 января 2021 года, ..., 31 декабря 2021 года]

Ваш SQL-запрос в данном случае будет действовать как библиотекарь, который вставляет книгу в заданный интервал:

INSERT INTO library (random_date)
VALUES (RAND() between '1 января 2021 года' and '31 декабря 2021 года');

В итоге мы получаем следующее:

До: [📖,📖,📖,📖]                     После: [📖,📖,⭐️📖,📖]

Здесь звездочка ⭐️ обозначает новую книгу, случайно вставленную в пределах указанного диапазона.

Адаптация стратегий распределения

Если нужно контролировать распределение дат и времени, вы можете скорректировать их генерацию следующим образом:

INSERT INTO table_name (datetime_column)
VALUES (
  TIMESTAMPADD(SECOND,
    FLOOR(
        RAND() * 1 +           -- добавляем немного случайности
        CASE DAYOFWEEK(CURDATE()) 
          WHEN 2 THEN 100       -- увеличиваем вероятность понедельников
          ELSE 0
        END
    ),
  @startDate)
);

Для особого внимания к определенным дням или времени подстройте логику внутри условного оператора.

Оптимизация значительных операций

Когда работаете с большим объемом данных и нужно быстро добавить множество случайных дат, использование переменных может быть полезно:

SET @diff = TIMESTAMPDIFF(SECOND, @startDate, @endDate);
SET @randomSeconds = FLOOR(RAND() * (@diff + 1));

INSERT INTO table_name (datetime_column)
VALUES (TIMESTAMPADD(SECOND, @randomSeconds, @startDate));

Выполнение вычислений вне INSERT может ускорить процесс, подобно тому, как подкрепление перед марафоном может ускорить время его прохождения.

Алина Карпова

инженер по данным

