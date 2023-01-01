Слияние полей Даты и Времени в DateTime, SQL Server

Быстрый ответ

Чтобы объединить поля Даты и Времени в SQL Server, воспользуйтесь оптимизированными функциями:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, DateField), CAST(TimeField AS DATETIME)) AS DateTimeCombined FROM YourTable;

Этот подход основан на использовании функций DATEADD и DATEDIFF, что позволяет умело объединить поля Дата и Время в единое значение DateTime, минуя излишние преобразования в строки.

Эффективное слияние Даты и Времени

Секрет успешного объединения полей Даты и Времени в SQL Server заключается не в буквальной магии, а в использовании производительных средств:

Старайтесь избегать преобразования в строки — это приводит к трата жизненных ресурсов запросом и потенциально может создать ошибки форматирования.

Функции SQL Server, а именно DATEADD и DATEDIFF, разработаны специально для обработки данных без излишних преамбул.

Тип данных DateTime ведет себя как магическая коробка, объединяющая в себе дату и время.

Подходящий момент для применения преобразования типов: Когда и Зачем?

Когда мы используем преобразование типов

Несовместимые типы : Если поля Даты и Времени не подходят для DateTime напрямую, на помощь приходит CAST.

: Если поля Даты и Времени не подходят для DateTime напрямую, на помощь приходит CAST. Требования к точности: Когда каждый деталь времени важна, вплоть до миллисекунд.

Когда преобразование типов излишне

Арифметика времени : DATEADD осуществляет сложные трансформации на световую скорость.

: DATEADD осуществляет сложные трансформации на световую скорость. Выборка конкретных составляющих: DATEPART предпочтительнее, нежели парсинг и конвертация.

Распространённые проблемы: исчезнувшая магия

На что стоит обратить внимание:

Потеря данных : Некорректное приведение типов может стереть информацию.

: Некорректное приведение типов может стереть информацию. Снижение производительности : чрезмерные преобразования типов могут замедлить работу.

: чрезмерные преобразования типов могут замедлить работу. Сложность: Излишне усложнённые методы могут запутать разработчиков.

Визуализация

Объединение Даты и Времени можно сравнить с расписанием поездов:

Markdown Скопировать код Расписание поездов (🗓): [1 янв, 2 янв, 3 янв] # Даты Время отправления (🕒): [09:00, 14:30, 20:00] # Время

Итог будет выглядеть как Время отправления:

SQL Скопировать код SELECT CAST(DateField AS DATETIME) + CAST(TimeField AS DATETIME) AS DepartureDateTime FROM TrainSchedule;

Визуально это можно представить таким образом:

Markdown Скопировать код 🗓🔗🕒: [1 янв 09:00, 2 янв 14:30, 3 янв 20:00] # Каждая Дата + Время = уникальное Время отправления # Соответствующее времени отправления поезда по расписанию

Как совершенствовать свои навыки

Становление профессионалом требует практики. Возьмите во внимание следующие методы:

Упрощайте запросы

Стремитесь к минимализации сложности SQL-запросов, чтобы получить желаемый результат с наибольшей точностью.

Знайте свои инструменты

Убедитесь, что поля Даты и Времени готовы к преобразованию при помощи CAST.

Обучение платит наличными

Тестируйте различные временные промежутки. Чем больше практикуетесь, тем изощреннее ваши решения.

Профессиональные приметы

Несколько советов для спасения в сложных ситуациях:

Преобразование часовых поясов

При работе с данными из разных часовых поясов используйте оператор AT TIME ZONE.

Секунды до перехода и исторические коррекции

Требуйте, чтобы SQL Server обращал внимание на время и исторические аномалии.

Различные форматы Даты и Времени

Приспосабливайте запросы в соответствии с культурными особенностями форматов дат.

Обработка NULL значений

NULL в полях Даты или Времени может неожиданно повлиять на результаты запроса.

