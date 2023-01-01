Слияние полей Даты и Времени в DateTime, SQL Server

#SQL для аналитиков  #Типы данных SQL  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Чтобы объединить поля Даты и Времени в SQL Server, воспользуйтесь оптимизированными функциями:

SQL
Скопировать код
SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, DateField), CAST(TimeField AS DATETIME)) AS DateTimeCombined
FROM YourTable;

Этот подход основан на использовании функций DATEADD и DATEDIFF, что позволяет умело объединить поля Дата и Время в единое значение DateTime, минуя излишние преобразования в строки.

Эффективное слияние Даты и Времени

Секрет успешного объединения полей Даты и Времени в SQL Server заключается не в буквальной магии, а в использовании производительных средств:

  • Старайтесь избегать преобразования в строки — это приводит к трата жизненных ресурсов запросом и потенциально может создать ошибки форматирования.
  • Функции SQL Server, а именно DATEADD и DATEDIFF, разработаны специально для обработки данных без излишних преамбул.
  • Тип данных DateTime ведет себя как магическая коробка, объединяющая в себе дату и время.

Подходящий момент для применения преобразования типов: Когда и Зачем?

Когда мы используем преобразование типов

  • Несовместимые типы: Если поля Даты и Времени не подходят для DateTime напрямую, на помощь приходит CAST.
  • Требования к точности: Когда каждый деталь времени важна, вплоть до миллисекунд.

Когда преобразование типов излишне

  • Арифметика времени: DATEADD осуществляет сложные трансформации на световую скорость.
  • Выборка конкретных составляющих: DATEPART предпочтительнее, нежели парсинг и конвертация.

Распространённые проблемы: исчезнувшая магия

На что стоит обратить внимание:

  • Потеря данных: Некорректное приведение типов может стереть информацию.
  • Снижение производительности: чрезмерные преобразования типов могут замедлить работу.
  • Сложность: Излишне усложнённые методы могут запутать разработчиков.

Визуализация

Объединение Даты и Времени можно сравнить с расписанием поездов:

Markdown
Скопировать код
Расписание поездов (🗓): [1 янв, 2 янв, 3 янв]     # Даты
Время отправления (🕒): [09:00, 14:30, 20:00]  # Время

Итог будет выглядеть как Время отправления:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(DateField AS DATETIME) + CAST(TimeField AS DATETIME) 
AS DepartureDateTime
FROM TrainSchedule;

Визуально это можно представить таким образом:

Markdown
Скопировать код
🗓🔗🕒: [1 янв 09:00, 2 янв 14:30, 3 янв 20:00]
# Каждая Дата + Время = уникальное Время отправления
# Соответствующее времени отправления поезда по расписанию

Как совершенствовать свои навыки

Становление профессионалом требует практики. Возьмите во внимание следующие методы:

Упрощайте запросы

Стремитесь к минимализации сложности SQL-запросов, чтобы получить желаемый результат с наибольшей точностью.

Знайте свои инструменты

Убедитесь, что поля Даты и Времени готовы к преобразованию при помощи CAST.

Обучение платит наличными

Тестируйте различные временные промежутки. Чем больше практикуетесь, тем изощреннее ваши решения.

Профессиональные приметы

Несколько советов для спасения в сложных ситуациях:

Преобразование часовых поясов

При работе с данными из разных часовых поясов используйте оператор AT TIME ZONE.

Секунды до перехода и исторические коррекции

Требуйте, чтобы SQL Server обращал внимание на время и исторические аномалии.

Различные форматы Даты и Времени

Приспосабливайте запросы в соответствии с культурными особенностями форматов дат.

Обработка NULL значений

NULL в полях Даты или Времени может неожиданно повлиять на результаты запроса.

Полезные материалы

  1. CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство о преобразованиях типов от Microsoft.
  2. Функция CONVERT() SQL Server – W3Schools — демонстративное руководство по функции CONVERT.
  3. Типы данных и функции даты и времени – SQL Server (Transact-SQL) | Microsoft Learn — всё, что вам нужно знать о работе с датами и временем.
  4. Функция DATEADD() SQL Server – W3Schools — пошаговая инструкция по использованию функции DATEADD.
  5. DateTime2 против DateTime в SQL Server – Stack Overflow — обсуждение выбора между DateTime и DateTime2.
  6. SQLBolt – Обучение SQL – Введение в SQL — интерактивный курс по SQL для практики.
