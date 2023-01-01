Слияние полей Даты и Времени в DateTime, SQL Server#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы объединить поля Даты и Времени в SQL Server, воспользуйтесь оптимизированными функциями:
SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, DateField), CAST(TimeField AS DATETIME)) AS DateTimeCombined
FROM YourTable;
Этот подход основан на использовании функций DATEADD и DATEDIFF, что позволяет умело объединить поля Дата и Время в единое значение DateTime, минуя излишние преобразования в строки.
Эффективное слияние Даты и Времени
Секрет успешного объединения полей Даты и Времени в SQL Server заключается не в буквальной магии, а в использовании производительных средств:
- Старайтесь избегать преобразования в строки — это приводит к трата жизненных ресурсов запросом и потенциально может создать ошибки форматирования.
- Функции SQL Server, а именно DATEADD и DATEDIFF, разработаны специально для обработки данных без излишних преамбул.
- Тип данных DateTime ведет себя как магическая коробка, объединяющая в себе дату и время.
Подходящий момент для применения преобразования типов: Когда и Зачем?
Когда мы используем преобразование типов
- Несовместимые типы: Если поля Даты и Времени не подходят для DateTime напрямую, на помощь приходит CAST.
- Требования к точности: Когда каждый деталь времени важна, вплоть до миллисекунд.
Когда преобразование типов излишне
- Арифметика времени: DATEADD осуществляет сложные трансформации на световую скорость.
- Выборка конкретных составляющих: DATEPART предпочтительнее, нежели парсинг и конвертация.
Распространённые проблемы: исчезнувшая магия
На что стоит обратить внимание:
- Потеря данных: Некорректное приведение типов может стереть информацию.
- Снижение производительности: чрезмерные преобразования типов могут замедлить работу.
- Сложность: Излишне усложнённые методы могут запутать разработчиков.
Визуализация
Объединение Даты и Времени можно сравнить с расписанием поездов:
Расписание поездов (🗓): [1 янв, 2 янв, 3 янв] # Даты
Время отправления (🕒): [09:00, 14:30, 20:00] # Время
Итог будет выглядеть как Время отправления:
SELECT CAST(DateField AS DATETIME) + CAST(TimeField AS DATETIME)
AS DepartureDateTime
FROM TrainSchedule;
Визуально это можно представить таким образом:
🗓🔗🕒: [1 янв 09:00, 2 янв 14:30, 3 янв 20:00]
# Каждая Дата + Время = уникальное Время отправления
# Соответствующее времени отправления поезда по расписанию
Как совершенствовать свои навыки
Становление профессионалом требует практики. Возьмите во внимание следующие методы:
Упрощайте запросы
Стремитесь к минимализации сложности SQL-запросов, чтобы получить желаемый результат с наибольшей точностью.
Знайте свои инструменты
Убедитесь, что поля Даты и Времени готовы к преобразованию при помощи CAST.
Обучение платит наличными
Тестируйте различные временные промежутки. Чем больше практикуетесь, тем изощреннее ваши решения.
Профессиональные приметы
Несколько советов для спасения в сложных ситуациях:
Преобразование часовых поясов
При работе с данными из разных часовых поясов используйте оператор AT TIME ZONE.
Секунды до перехода и исторические коррекции
Требуйте, чтобы SQL Server обращал внимание на время и исторические аномалии.
Различные форматы Даты и Времени
Приспосабливайте запросы в соответствии с культурными особенностями форматов дат.
Обработка NULL значений
NULL в полях Даты или Времени может неожиданно повлиять на результаты запроса.
Полезные материалы
- CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство о преобразованиях типов от Microsoft.
- Функция CONVERT() SQL Server – W3Schools — демонстративное руководство по функции CONVERT.
- Типы данных и функции даты и времени – SQL Server (Transact-SQL) | Microsoft Learn — всё, что вам нужно знать о работе с датами и временем.
- Функция DATEADD() SQL Server – W3Schools — пошаговая инструкция по использованию функции DATEADD.
- DateTime2 против DateTime в SQL Server – Stack Overflow — обсуждение выбора между DateTime и DateTime2.
- SQLBolt – Обучение SQL – Введение в SQL — интерактивный курс по SQL для практики.
Алина Карпова
инженер по данным