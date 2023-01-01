logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Слияние колонок из двух таблиц в SQL: full join и category_id
Перейти

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для объединения колонок из двух таблиц используйте конструкцию SQL JOIN.

Вот пример кода, который объединяет Table1.ColumnA и Table2.ColumnB:

SQL
Скопировать код
SELECT T1.ColumnA, T2.ColumnB
FROM Table1 T1
JOIN Table2 T2 ON T1.ID = T2.T1_ID;

Совет: вместо T1.ID подставьте ключ из первой таблицы, а вместо T2.T1_ID – соответствующий внешний ключ второй таблицы. Таким образом, категории будут корректно объединены.

Пошаговый план для смены профессии

Объединение с использованием полного внешнего соединения

Если требуется получить все записи из обеих таблиц, следует использовать полное внешнее соединение. Функция COALESCE поможет обработать значения NULL и сформировать плотную выборку:

SQL
Скопировать код
SELECT COALESCE(T1.category_id, T2.category_id) AS category_id,
       T1.ColumnA, 
       T2.ColumnB
FROM Table1 T1
FULL OUTER JOIN Table2 T2 ON T1.category_id = T2.category_id;

В результате получим объединённый набор данных, где category_id служит основанием для соединения.

Объединение строк с помощью UNION

Для комбинирования строк из двух таблиц используйте UNION:

SQL
Скопировать код
SELECT 'Table1' AS Source, ColumnA AS CommonColumn
FROM Table1
UNION ALL
SELECT 'Table2' AS Source, ColumnB AS CommonColumn
FROM Table2;

Переименования через псевдонимы обеспечивают сопоставимость колонок с разными названиями. UNION требует совпадения по числу и типам данных.

Визуализация

Допустим, у нас есть две команды супергероев, каждая со своими уникальными членами (колонками):

Markdown
Скопировать код
Команда А (🦸‍♂️): [Герой 1, Герой 2, Герой А]
Команда B (🦸‍♀️): [Герой B, Герой 2, Герой 3]

Объединение этих героев можно представить как формирование новой команды из самых сильных:

Markdown
Скопировать код
🦸‍♂️🤝🦸‍♀️: [Герой 1, Герой А, Герой B, Герой 2, Герой 3]

Это потенциально усиливает команду и увеличивает её возможности.

Объединение данных с помощью левого внешнего соединения

Левое внешнее соединение позволяет включить в результат все элементы из первой таблицы:

SQL
Скопировать код
SELECT T1.category_id, T1.ColumnA, T2.ColumnB
FROM Table1 T1
LEFT OUTER JOIN Table2 T2 ON T1.category_id = T2.category_id;

Проверка совместимости данных: метод "Шпиона"

Убедитесь, что типы и форматы данных совместимы, чтобы избежать ошибок:

SQL
Скопировать код
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'Table1' OR TABLE_NAME = 'Table2';

После слияния не забудьте еще раз проверить точность результатов.

Оптимизация UNION

Увеличьте эффективность UNION, отобрав необходимые колонки и создав индексы по ключевым полям.

Объединение объемных таблиц: подход "Энигма"

В сложных случаях может быть полезно использование Общих Табличных Выражений (CTE) или подзапросов:

SQL
Скопировать код
WITH CombinedCTE AS (
  SELECT T1.category_id, T1.ColumnA
  FROM Table1 T1
  UNION ALL
  SELECT T2.category_id, T2.ColumnB
  FROM Table2 T2
)
SELECT C.category_name, ECC.*
FROM Categories C
JOIN CombinedCTE ECC ON C.category_id = ECC.category_id;

CTE облегчает чтение сложных запросов.

Будьте настороже: бдительность не помешает!

Внимательно отнеситесь к возможным недочетам, таким как дублирующиеся и некорректные данные. Используйте DISTINCT и инструменты очистки данных для гарантии высокого качества результата.

Множество опций соединений

Выбирайте тип соединения, который лучше всего подходит для выполнения задачи:

  • INNER JOIN: только общие строки;
  • LEFT OUTER JOIN: все строки из "левой" таблицы;
  • FULL OUTER JOIN: все строки из обеих таблиц.

Завершающий этап: проверка на ошибки и тестирование данных

В конце обязательно проверьте корректность результатов с различными наборами данных и убедитесь, что логика запроса соблюдена.

Полезные материалы

  1. SQL Joins — знакомство с методами объединения колонок разных таблиц при помощи JOIN.
  2. FROM clause plus JOIN, APPLY, PIVOT (T-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — глубокий анализ взаимодействий соединений в SQL Server.
  3. SQL JOIN — подробная инструкция по работе с объединениями таблиц, с использованием различных вариантов JOIN.
  4. StackOverflow: Questions tagged sql+join+columns — условные обмены мнений и отзывы сообщества о процессе объединения колонок из двух таблиц.
  5. SQL Joins | Intermediate SQL – Mode — учебный курс по объединению данных с использованием различных типов соединений в SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для объединения колонок из двух таблиц в SQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

