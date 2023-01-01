Скрипт SQL для отбора некорректных email в базе данных

#SQL для аналитиков  #WHERE и фильтрация  #Ошибки в данных и качество  
Быстрый ответ

Для упрощенной проверки правильности адресов электронной почты в SQL можно использовать условие LIKE, которое проверяет наличие обязательных для адреса символов @ и .:

SELECT * FROM users WHERE email NOT LIKE '%@%.%';

Этот запрос найдет адреса, в которых нет данных символов. Для более глубокой проверки стоит использовать регулярные выражения, поддержка которых присутствует в вашем SQL-диалекте, либо применять внешние скрипты, если поддержка регулярных выражений отсутствует.

Гарантированные методы валидации электронных адресов

Для более надежного отсева неправильных адресов есть различные методы улучшения процесса валидации:

PATINDEX для поиска недопустимых символов

Метод PATINDEX поможет обнаружить запрещенные символы в адресах электронной почты и выбрать записи, содержащие неалфавитно-цифровые символы:

SELECT * FROM users WHERE PATINDEX('%[^a-zA-Z0-9@._+-]%', email) > 0;

Подсчёт длины и удаление пробелов

Функции LEN и TRIM пригодятся для устранения адресов с лишними пробелами или некорректной длиной:

SELECT * FROM users WHERE LEN(LTRIM(RTRIM(email))) < 3 OR LTRIM(RTRIM(email)) NOT LIKE '%_@__%.__%';

Использование приведения к нижнему регистру перед валидацией

Чтобы обеспечить независимость проверки от регистра символов в адресе, приведите адреса к нижнему регистру до проверки:

SELECT * FROM users WHERE LOWER(email) NOT LIKE LOWER('%@%.%');

Регулярные выражения для детализированных проверок

Если поддерживаются регулярные выражения, используйте их для сложных контрольных проверок:

SELECT * FROM users WHERE email NOT REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$';

Защита при импорте данных

Разместите проверки для фильтрации входящих данных, создайте хранимые процедуры для валидации и добавьте ограничения в базу данных для обработки записей в будущем.

Тестирование алгоритмов валидации

Тестируйте свои методы валидации на разных примерах электронных адресов. Это гарантирует точность и эффективность, снижает риск ложных срабатываний и отрицательное влияние на производительность.

Визуализация

Процесс можно представить как сортировку груды конвертов 📨, на некоторых из которых вы замечаете ошибки. Отсутствие @, лишняя точка — всё это бросается в глаза:

Хорошие конверты (✅): [name@example.com, admin@site.org]
Плохие конверты  (❌): [nameatexample.com, admin@site..org]

Регулярные выражения в SQL помогают идентифицировать проблемные адреса, действуя подобно волшебной лупе 🔍:

-- Ваш эксперт по проверке конвертов
SELECT email FROM users WHERE NOT email ~* '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$';

С помощью них можно легко отсеить все адреса, не соответствующие стандарту:

Статус конвертов:
✅ name@example.com          ❌ nameatexamplecom
✅ jane.doe@work.net         ❌ jane.doe@work..net
✅ contact@cool-site.io      ❌ .contact@cool-site.io

Правильно составленные адреса гарантируют доставку рассылки, в то время как некорректные вернутся обратно. 🔍✉️🚫

Продвинутые стратегии и решение проблем

Есть разнообразные профессиональные методы и оптимизации, соответствующие различным типам проблем с некорректными электронными адресами:

Составление собственных регулярных выражений

Разработайте уникальные регулярные выражения для осуществления специализированной фильтрации адресов согласно ваших требованиям.

Регулярные данные аудиты

Проводите регулярные проверки базы данных на предмет "чистоты" адресов и своевременно очищайте данные с помощью специализированных SQL-скриптов.

Функции для валидации

Используйте SQL-функции, возвращающие биты для указания статуса валидности адресов, чтобы ваши скрипты были аккуратными и ясными.

Исправление ошибок, а не их игнорирование

Исправляйте адреса, а не отбрасывайте их. Заменяйте неверные символы и имитируйте правильный формат адреса.

Мониторинг процессов импорта

Следите за процессами ввода данных, т.к. качество информации требует непрестанного внимания.

Осведомлённость о специфических функциях баз данных

Не забывайте о таких полезных функциях, как SUBSTRING, CHARINDEX или CAST, способных улучшить эффективность процессов валидации.

Екатерина Громова

аналитик данных

