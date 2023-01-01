"Скрипт на SQL для переноса выбранных записей"

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания скриптов вставки выбранных записей создайте SELECT-запрос, который трансформирует записи в команды INSERT, представленные в виде строк. Для объединения значений столбцов и элементов SQL-синтаксиса примените функции работы со строками, например, CONCAT() или ||.

SQL Скопировать код SELECT 'INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (' || QUOTE(column1) || ', ' || QUOTE(column2) || ');' FROM table_name WHERE condition;

Вместо table_name , column1 , column2 и condition подставьте соответствующие названия. Функция QUOTE() или её аналоги помогут корректно обработать строки и специальные символы, обеспечивая создание правильных команд INSERT для отфильтрованного набора данных.

Учет сложных сценариев при создании скриптов вставки

Для расширения базовых возможностей рассмотрим методы создания скриптов вставки больших объемов данных, обработку NULL-значений, соответствие типов данных и автоматизацию этого процесса.

Работа с большим объемом данных и специальными символами

При работе с большими данными полезно разделить данные для предотвращения перегрузки системы или использовать SELECT INTO для формирования временной таблицы:

SQL Скопировать код -- Опытные разработчики SQL часто создают временные таблицы SELECT * INTO temp_table FROM source_table WHERE condition;

Затем создайте скрипты вставки из этой temp_table . Примените функции типа ISNULL и REPLACE для избежания проблем с NULL-значениями и специальными символами:

SQL Скопировать код SELECT 'INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (' + ISNULL('''' + REPLACE(column1, '''', '''''') + '''', 'NULL') + ',' + ISNULL(CONVERT(VARCHAR, column2), 'NULL') + ');' FROM temp_table; -- О, NULL – как безжалостен ты был!

Автоматизация и соблюдение соответствия типов данных

Автоматизацию процесса можно реализовать с помощью хранимой процедуры, использующей динамический SQL, который принимает параметры для наименований таблиц и условий отбора:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE GenerateInsertScript @TableName NVARCHAR(128), @FilterCondition NVARCHAR(4000) AS BEGIN DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX); SET @SQL = '...'; -- Здесь располагается ваш SQL-запрос EXEC sp_executesql @SQL; END -- Школа SQL-мастерства.

Для сохранения типов данных используйте функции CONVERT или CAST, а для совмещения разных частей запроса — функцию STUFF(). В результате можно работать с таблицами с переменным числом столбцов.

Лучшие практики и отладка

Следует учесть следующие пункты:

Исключите идентификационные столбцы, если вы не используете команду IDENTITY_INSERT.

Примените стратегию commit и rollback транзакций, чтобы предохраниться от частичных вставок.

Используйте sys.all_columns и подобные механизмы для динамического SQL.

Обеспечьте абсолютную чистоту данных с правильным форматированием и экранированием.

При работе со сложными сценариями еще раз проверьте и исправьте получившийся скрипт в инструментах, таких как SSMS или SSDT, чтобы избежать неожиданных сюрпризов в ваших скриптах.

Визуализация

Представьте, что вы зашли в кондитерскую и выбираете свои любимые угощения:

Markdown Скопировать код Всладу глазу: | 🍭 | 🍬 | 🍫 | 🧁 | 🍪 | 🥧 |

Выбор определенных записей для скрипта INSERT можно сравнить с выбором конфет для себя:

SQL Скопировать код Выбрать '🍭', '🍫', '🍪';

Этот выбор трансформируется в индивидуальный набор (или, если говорить другими словами, в сгенерированный скрипт):

Markdown Скопировать код Ваш набор угощений (Сгенерированный скрипт): | 🍭 | 🍫 | 🍪 |

Каждый десерт — это выбранная запись, а все они вместе формируют пользовательский скрипт INSERT , соответствующий вашему набору сладостей.

Фильтрация данных и сортировка

В SSDT для экранирования значений и сортировки данных используйте функционал "Sort and Filter Data":

Откройте SQL Server Object Explorer и найдите нужный объект. Кликните на него правой кнопкой мыши и выберите опцию "View Data". Примените фильтр для задания условий выборки, таких как WHERE Fk_CompanyId = 1 . Сортируйте результаты, кликнув по заголовкам столбцов.

Генерация сценария в файл

После выбора данных использование функций "Generate Script" или "Script to File" позволит создать скрипт, отображающий ваш выбор:

С использованием Генератора сценариев указать условие "Where". Установить тип вывода, выбрав опцию "Data only", если структура таблицы не требуется. Отключите сообщения о числе затронутых строк, включив опцию SET NOCOUNT ON .

Перенос данных с помощью мастера импорта/экспорта

Мастер импорта/экспорта данных можно сравнить со службой личного курьера:

Воспользуйтесь опцией "Copy Data from Table or Query" для точечной миграции данных. Запустите мастер импорта/экспорта в SQL Management Studio (SSMS). Следуйте инструкциям, выбрав исходное место расположения и назначение для вашего набора данных.

