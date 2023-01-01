Скрипт для отключения активных соединений к базе данных#Разное
Быстрый ответ
Для незамедлительного завершения всех активных соединений с вашей базой данных в SQL Server используйте следующий скрипт:
USE master;
ALTER DATABASE [ВашаБаза] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
ALTER DATABASE [ВашаБаза] SET MULTI_USER;
Подставьте вместо
[ВашаБаза] название вашей базы данных. Опция
SINGLE_USER вместе с
ROLLBACK IMMEDIATE безусловно прекращает все текущие соединения и предоставляет вам эксклюзивный доступ. Команда
MULTI_USER возвращает базу данных к режиму многопользовательского использования.
Методы точного отключения
Перечислены подходы для более контролируемого отключения и точной настройки:
1. Завершение соединений с помощью динамического SQL
С помощью
sp_who2 идентифицируйте активные соединения и командой
KILL прервите их:
DECLARE @kill varchar(8000) = '';
SELECT @kill = @kill + 'KILL ' + CONVERT(varchar(5), session_id) + ';'
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE database_id = db_id('ВашаБаза')
EXEC(@kill);
Проверьте совпадение названия базы данных перед выполнением. Метод можно применять на SQL Server начиная с версии 2012.
2. Принудительное отключение в более ранних версиях SQL Server
Если вы используете предыдущие версии SQL Server (до 2012), то примените
master..sysprocesses для определения и прекращения активных процессов:
USE master;
DECLARE @kill varchar(8000) = '';
SELECT @kill = @kill + 'KILL ' + CONVERT(varchar(5), spid) + ';'
FROM master..sysprocesses
WHERE dbid = db_id('ВашаБаза') AND spid > 50
EXEC(@kill);
Данный скрипт остановит все процессы, связанные с указанной базой данных.
3. Обработка автоматических развертываний
Если вы участвуете в управлении автоматизированным процессом развертывания, включающим удаление и создание базы, должны предотвратить повторное подключение всех сервисов или приложений к базе во время процедуры.
Лучшие сценарии для каждого метода
Выбор метода зависит от конкретной ситуации:
Для рутинного обслуживания
«Быстрый ответ» с применением
SINGLE_USER оптимально подходит для аварийного отключения базы данных при проведении стандартного обслуживания.
В процессе развертывания
Веберите базу данных в режиме
SINGLE_USER или установите её как
OFFLINE в скриптах, которые используются в процессе развертывания, чтобы ограничить доступ других пользователей перед началом работ.
Для снижения воздействия на работу
Воспользуйтесь динамическим SQL с командой
KILL, чтобы аккуратно прервать соединения, оставив важные сессии без изменений.
Решение распространенных проблем
Как следует поступать, если ваши планы сталкиваются с непредвиденными трудностями.
Проблемы с доступом
Если в режиме
SINGLE_USER доступ уже был получен другим пользователем, используйте команду
KILL с указанием конкретного SPID, чтобы вернуть контроль.
Непредвиденное повторное подключение
Для того чтобы ваши скрипты завершения работали без сбоев и поддерживали режим однопользовательского доступа, можно временно прервать или отключить процессы, инициирующие повторное подключение к базе.
Повторяющиеся действия
Автоматизируйте процесс отключения, чтобы уменьшить количество ошибок и экономить время в сценариях, которые выполняются регулярно.
Визуализация
Продемонстрируем базу данных как отель (🏨), а соединения как гостей (🧍):
🏨 До: [🧍♂️🧍♂️🧍♂️🧍♂️🧍♂️]
# Отель полностью занят гостями (соединениями)
Скрипт выполняет роль импровизированной группы по эвакуации (🚨):
EXEC sp_who2; -- Определить всех гостей
KILL <SPID>; -- Эвакуировать каждого!
🏨 После: []
# Отель пуст (все соединения прерваны)
Не забывайте о безопасности! Теперь перед вами полностью освобожденный отель-база данных для работы на обслуживании. 🚒🛌
Анна Мельникова
редактор про AI