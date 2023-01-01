Склеивание строк в Postgres: конкатенация столбцов SELECT

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы объединить столбцы first_name и last_name в таблице users в PostgreSQL, используйте оператор || :

SQL Скопировать код SELECT first_name || ' ' || last_name AS full_name FROM users;

В результате вы получите столбец full_name , составленный из соединённых имён и фамилий. Если в данных присутствуют NULL , примените функцию COALESCE для их замены на пустую строку:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(first_name, '') || ' ' || COALESCE(last_name, '') AS full_name FROM users;

Так, NULL не помешает получить полные имена.

Надёжная конкатенация с помощью CONCAT

Для того, чтобы избежать проблем с NULL , воспользуйтесь функцией CONCAT :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS full_name FROM users;

Борьба кавычек: одинарные против двойных

Для строк используйте одинарные кавычки, для идентификаторов — двойные:

SQL Скопировать код SELECT 'PartNumber:' || "PartID" from parts;

Таким образом, PostgreSQL различает текстовые данные и названия столбцов.

Размер имеет значение: предотвращаем обрезку данных

Для предотвращения потери данных из-за ограничения по длине следует выбирать тип TEXT :

SQL Скопировать код ALTER TABLE users ALTER COLUMN full_name TYPE TEXT;

Контроль производительности

Чтобы ускорить повторяющиеся операции конкатенации, используйте индексацию вычисляемого столбца:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_full_name on users ((first_name || ' ' || last_name));

Тип, приведение, действие!

При конкатенации данных разных типов, например, числового и строкового, используйте приведение типов:

SQL Скопировать код SELECT name || ' – ' || CAST(price AS TEXT) FROM products;

Визуализация

Конкатенация столбцов в PostgreSQL — это склеивание нитей ДНК, создающих полное представление данных.

Особенности обработки NULL

Если NULL соединяется со строкой, результатом будет NULL :

SQL Скопировать код SELECT 'Hello, ' || NULL; -- Результат NULL

Функция COALESCE преобразует NULL в устойчивое значение:

SQL Скопировать код SELECT 'Hello, ' || COALESCE(NULL, 'Unknown'); -- Результат 'Hello, Unknown'

Практическое применение

Конкатенация полезна в различных задачах, таких как генерация SQL-запросов, изменение и миграция таблиц, а также для удобной визуализации данных пользователю.

Внимание, ошибки! Распространённые недостатки

Избегайте часто встречающихся ошибок: недооценка значимости NULL , путаница с кавычками и невнимание к влиянию на производительность.

