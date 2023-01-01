Склеивание строк из разных строк в SQL Server
Склеивание строк из разных строк в SQL Server

#Разное  
Быстрый ответ

Не любите ждать и хотите сразу действовать? Попробуйте воспользоваться STRING_AGG для слияния более чем одной записи Name в SQL Server 2017+.

SELECT STRING_AGG(Name, ', ') FROM YourTableName;

Благодаря STRING_AGG строки гармонично объединяются, а , является разделителем между ними.

Подробнее о STRING_AGG

Для группировки значений, связанных с определенным ключом, применяется оператор GROUP BY:

-- Объединяем структурно похожие поля 🐦
SELECT SubjectID, STRING_AGG(Name, ', ') 
FROM Students
GROUP BY SubjectID;

Хотите расставить имена в строгом порядке по алфавиту? Вполне возможно!

-- Размещаем имена аккуратно и последовательно, как в телефонном справочнике
SELECT SubjectID, STRING_AGG(Name, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY Name ASC) 
FROM Students
GROUP BY SubjectID;

Использование FOR XML PATH для версий до 2017 года

Если ваша работа связана с версией SQL Server старше 2017 года, рекомендуется использовать FOR XML PATH:

-- Для тех, кто остается верным старым версиям SQL Server 🙌 
SELECT SubjectID, 
       STUFF((SELECT ', ' + Name
        FROM Students
        WHERE (SubjectID = Results.SubjectID)
        FOR XML PATH(''), TYPE
        ).value('.','NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '')
FROM (SELECT DISTINCT SubjectID FROM Students) Results;

Функция STUFF удаляет ненужную запятую на начале, а .value обеспечивает точное преобразование из XML.

Секретный прием: использование COALESCE для объединения строк

COALESCE очень полезен при формировании динамической строки в запросе SELECT:

-- Заколдованный! 🪄 Пусть появится динамическая строка!
DECLARE @students NVARCHAR(MAX);
SELECT @students = COALESCE(@students + ', ', '') + Name
FROM Students;

Таким образом, формируется список объединенных строк со всеми студентами.

Работа с нулевыми значениями и пробелами

Чувствуете затруднения с NULL? У нас есть решение:

-- Дадим NULL значимость
SELECT STRING_AGG(ISNULL(Name, 'N/A'), ', ') FROM Students;

Раздражают лишние пробелы? Избавимся от них:

-- Итак, почистим по Мари Кондо 🧹
SELECT STRING_AGG(LTRIM(RTRIM(Name)), ', ') FROM Students;

Улучшения: Оптимизация производительности

Для тех, кто стремится работать на полном приводе, сталкивается с сложными наборами данных, актуальны оптимизированные решения:

  • Индексы для фильтрации или временные таблицы для сокращения объема данных перед объединением.
  • Выборка наборами, а не единым большим объединением для обработки больших наборов данных.

Полезные советы

  1. Разделители в значениях: Если ваши значения столбцов могут содержать разделитель, используйте REPLACE:
-- Скроем разделители как в детской игре 🙈🙉 
SELECT STRING_AGG(REPLACE(Name, ',', ';'), ', ') FROM Students;
  1. Функции JSON: SQL Server 2016 предлагает дополнительные средства — функции JSON:
-- Зачем нам клей, если есть JSON 🧩 
SELECT SubjectID, 
       REPLACE((SELECT Name AS "item" FROM Students FOR JSON PATH), '{"item":"', '') AS Names
FROM Students
GROUP BY SubjectID;

Визуализация

Давайте объясним это на простом примере:

Часть 1: 🧩 "SQL "
Часть 2: 🧩 "Server "
Часть 3: 🧩 "объединение"

Объединим все части с помощью STRING_AGG. И наше превращение готово!

 🧵🪡🧩 SQL + 🧩 Server + 🧩 объединение = "SQL Server объединение"

Почувствуйте гармонию этого процесса!

Использование .value для преобразования значений XML

Работа с данными XML требует четкого приведения типов. В SQL Server 2005 метод .value выполняет эту задачу:

-- Боремся с XML, используя .value для преобразования. Поверьте в эффективность этой стратегии! 🎮
SELECT (SELECT Name + ', ' 
        FROM Students
        FOR XML PATH(''), TYPE).value('.','NVARCHAR(MAX)');

Таким образом, данные правильно приводятся к типу nVarChar из XML.

Префиксы с уникальными идентификаторами

Для тех, кто дорожит уникальностью, предлагаем использовать уникальные идентификаторы в префиксах:

-- Ваш номер квитанции, пожалуйста! 🎫
SELECT STRING_AGG(CAST(ID AS NVARCHAR(10)) + ':' + Name, ', ') FROM Students;

Обход проблем с кодировкой символов

Специальные символы могут создавать проблемы. Вот решение:

-- Чистота – залог успеха вашего SQL-запроса 🧼
SELECT STRING_AGG(Name, ', ') FROM Students 
WHERE Name NOT LIKE '%[^a-zA-Z0-9 ,]%'

В данном примере регулярные выражения используются для отсеивания неожиданных символов.

Полезные материалы

  1. STRING_AGG (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Знакомьтесь с функцией STRING_AGG.
  2. COALESCE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Изучите выражение COALESCE для обработки NULL.
  3. Script to create dynamic PIVOT queries in SQL Server — Познакомьтесь с динамическими запросами PIVOT для преобразования данных.
  4. Troubleshooting Excess Compilations in SQL Server Using the Plan Cache and PowerShell — Глубже изучите автоматизацию в SQL Server.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

