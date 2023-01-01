Склеивание строк из разных строк в SQL Server#Разное
Быстрый ответ
Не любите ждать и хотите сразу действовать? Попробуйте воспользоваться
STRING_AGG для слияния более чем одной записи
Name в SQL Server 2017+.
SELECT STRING_AGG(Name, ', ') FROM YourTableName;
Благодаря
STRING_AGG строки гармонично объединяются, а
, является разделителем между ними.
Подробнее о STRING_AGG
Для группировки значений, связанных с определенным ключом, применяется оператор
GROUP BY:
-- Объединяем структурно похожие поля 🐦
SELECT SubjectID, STRING_AGG(Name, ', ')
FROM Students
GROUP BY SubjectID;
Хотите расставить имена в строгом порядке по алфавиту? Вполне возможно!
-- Размещаем имена аккуратно и последовательно, как в телефонном справочнике
SELECT SubjectID, STRING_AGG(Name, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY Name ASC)
FROM Students
GROUP BY SubjectID;
Использование FOR XML PATH для версий до 2017 года
Если ваша работа связана с версией SQL Server старше 2017 года, рекомендуется использовать
FOR XML PATH:
-- Для тех, кто остается верным старым версиям SQL Server 🙌
SELECT SubjectID,
STUFF((SELECT ', ' + Name
FROM Students
WHERE (SubjectID = Results.SubjectID)
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.','NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '')
FROM (SELECT DISTINCT SubjectID FROM Students) Results;
Функция
STUFF удаляет ненужную запятую на начале, а
.value обеспечивает точное преобразование из XML.
Секретный прием: использование COALESCE для объединения строк
COALESCE очень полезен при формировании динамической строки в запросе SELECT:
-- Заколдованный! 🪄 Пусть появится динамическая строка!
DECLARE @students NVARCHAR(MAX);
SELECT @students = COALESCE(@students + ', ', '') + Name
FROM Students;
Таким образом, формируется список объединенных строк со всеми студентами.
Работа с нулевыми значениями и пробелами
Чувствуете затруднения с NULL? У нас есть решение:
-- Дадим NULL значимость
SELECT STRING_AGG(ISNULL(Name, 'N/A'), ', ') FROM Students;
Раздражают лишние пробелы? Избавимся от них:
-- Итак, почистим по Мари Кондо 🧹
SELECT STRING_AGG(LTRIM(RTRIM(Name)), ', ') FROM Students;
Улучшения: Оптимизация производительности
Для тех, кто стремится работать на полном приводе, сталкивается с сложными наборами данных, актуальны оптимизированные решения:
- Индексы для фильтрации или временные таблицы для сокращения объема данных перед объединением.
- Выборка наборами, а не единым большим объединением для обработки больших наборов данных.
Полезные советы
- Разделители в значениях: Если ваши значения столбцов могут содержать разделитель, используйте
REPLACE:
-- Скроем разделители как в детской игре 🙈🙉
SELECT STRING_AGG(REPLACE(Name, ',', ';'), ', ') FROM Students;
- Функции JSON: SQL Server 2016 предлагает дополнительные средства — функции JSON:
-- Зачем нам клей, если есть JSON 🧩
SELECT SubjectID,
REPLACE((SELECT Name AS "item" FROM Students FOR JSON PATH), '{"item":"', '') AS Names
FROM Students
GROUP BY SubjectID;
Визуализация
Давайте объясним это на простом примере:
Часть 1: 🧩 "SQL "
Часть 2: 🧩 "Server "
Часть 3: 🧩 "объединение"
Объединим все части с помощью STRING_AGG. И наше превращение готово!
🧵🪡🧩 SQL + 🧩 Server + 🧩 объединение = "SQL Server объединение"
Почувствуйте гармонию этого процесса!
Использование .value для преобразования значений XML
Работа с данными XML требует четкого приведения типов. В SQL Server 2005 метод .value выполняет эту задачу:
-- Боремся с XML, используя .value для преобразования. Поверьте в эффективность этой стратегии! 🎮
SELECT (SELECT Name + ', '
FROM Students
FOR XML PATH(''), TYPE).value('.','NVARCHAR(MAX)');
Таким образом, данные правильно приводятся к типу nVarChar из XML.
Префиксы с уникальными идентификаторами
Для тех, кто дорожит уникальностью, предлагаем использовать уникальные идентификаторы в префиксах:
-- Ваш номер квитанции, пожалуйста! 🎫
SELECT STRING_AGG(CAST(ID AS NVARCHAR(10)) + ':' + Name, ', ') FROM Students;
Обход проблем с кодировкой символов
Специальные символы могут создавать проблемы. Вот решение:
-- Чистота – залог успеха вашего SQL-запроса 🧼
SELECT STRING_AGG(Name, ', ') FROM Students
WHERE Name NOT LIKE '%[^a-zA-Z0-9 ,]%'
В данном примере регулярные выражения используются для отсеивания неожиданных символов.
Полезные материалы
- STRING_AGG (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Знакомьтесь с функцией STRING_AGG.
- COALESCE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Изучите выражение COALESCE для обработки NULL.
- Script to create dynamic PIVOT queries in SQL Server — Познакомьтесь с динамическими запросами PIVOT для преобразования данных.
- Troubleshooting Excess Compilations in SQL Server Using the Plan Cache and PowerShell — Глубже изучите автоматизацию в SQL Server.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы