Сингулярные или плюральные названия в базах данных: стандарты

Быстрый ответ
Для наименования таблиц рекомендуется использовать единственное число. Считайте их контейнерами для экземпляров сущности. Например, вы можете назвать таблицу, содержащую информацию о клиентах, как
Customer, подразумевая, что каждая строка описывает отдельного клиента. Придерживайтесь всегда единого стиля наименования.
Пример:
CREATE TABLE Customer (
ID int, -- Уникальный идентификатор клиента
Name varchar(255) -- Имя клиента
);
Аргументы за использование имен в единственном числе
Таблица как набор сущностей
Таблица представляет собой коллекцию отдельных объектов. Например, каждая строка в таблице
Ticket или
Movie представляет уникальную сущность.
Читаемость и прозрачность
Имена в единственном числе, такие как
Employee или
Product, упрощают восприятие структуры данных. Благодаря этому становится понятнее, что каждая запись представляет данные по одному сотруднику или продукту.
Соблюдение корпоративных стандартов
Придерживаясь единых стандартов наименования в пределах организации, вы способствуете упрощению взаимодействия между коллегами и предотвращаете возникновение путаницы.
Визуализация
Возьмём в качестве примера книжную полку:
Книжная полка (База данных)
|
|__ Книга "Собака" (Единственное число) 📙: [Страница 1 (Лабрадор), Страница 2 (Бигль), ...]
|
|__ Книга "Собаки" (Множественное число) 📘: [Страница 1 (Лабрадор), Страница 2 (Бигль), ...]
Единственное число 📙 сосредоточивает внимание на каждой отдельной породе собаки в качестве уникальной сущности, в то время как множественное число 📘 создаёт образ полного каталога.
Сравнение единственного и множественного числа
Консистентность
Соблюдение единообразия в именовании таблиц в единственном числе облегчает процесс написания запросов, поддержку и масштабирование системы, делая работу разработчиков более предсказуемой.
Объектно-реляционное отображение
В ORM обычно классы обозначают единственным числом, а таблицы — множественным. Однако если использовать единственное число и для таблиц, и для классов, то отображение становится более интуитивно понятным.
Подготовка к изменениям
Таблицы, именованные в единственном числе, обычно более непротиворечивы при расширении проекта, что упрощает адаптацию к будущим изменениям.
Как выбрать подходящее имя
Последовательность
Важно использовать имена таблиц последовательно — это помогает преодолевать путаницу и уменьшает возможность ошибок в будущем.
Отражение содержания
Название должно точно отражать содержимое хранимых данных. Более специфичные имена, такие как
AuditTrail, предпочтительнее неоднозначных
Audits или
Auditing.
Готовность к изменениям
Независимо от выбранной формы числа для наименования, следуйте единому стандарту. Не забывайте адаптировать имена под используемые фреймворки и инструменты.
Учёт связей
Для связующих таблиц отношения "многие ко многим", например, между
Course и
Student, рекомендуется использовать имя в единственном числе
CourseStudent, ясно указывающее на характер связи.
Павел Усов
администратор баз данных