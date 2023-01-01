Сингулярные или плюральные названия в базах данных: стандарты

Быстрый ответ

Для наименования таблиц рекомендуется использовать единственное число. Считайте их контейнерами для экземпляров сущности. Например, вы можете назвать таблицу, содержащую информацию о клиентах, как Customer , подразумевая, что каждая строка описывает отдельного клиента. Придерживайтесь всегда единого стиля наименования.

Пример:

SQL Скопировать код CREATE TABLE Customer ( ID int, -- Уникальный идентификатор клиента Name varchar(255) -- Имя клиента );

Аргументы за использование имен в единственном числе

Таблица как набор сущностей

Таблица представляет собой коллекцию отдельных объектов. Например, каждая строка в таблице Ticket или Movie представляет уникальную сущность.

Читаемость и прозрачность

Имена в единственном числе, такие как Employee или Product , упрощают восприятие структуры данных. Благодаря этому становится понятнее, что каждая запись представляет данные по одному сотруднику или продукту.

Соблюдение корпоративных стандартов

Придерживаясь единых стандартов наименования в пределах организации, вы способствуете упрощению взаимодействия между коллегами и предотвращаете возникновение путаницы.

Визуализация

Возьмём в качестве примера книжную полку:

Markdown Скопировать код Книжная полка (База данных) | |__ Книга "Собака" (Единственное число) 📙: [Страница 1 (Лабрадор), Страница 2 (Бигль), ...] | |__ Книга "Собаки" (Множественное число) 📘: [Страница 1 (Лабрадор), Страница 2 (Бигль), ...]

Единственное число 📙 сосредоточивает внимание на каждой отдельной породе собаки в качестве уникальной сущности, в то время как множественное число 📘 создаёт образ полного каталога.

Сравнение единственного и множественного числа

Консистентность

Соблюдение единообразия в именовании таблиц в единственном числе облегчает процесс написания запросов, поддержку и масштабирование системы, делая работу разработчиков более предсказуемой.

Объектно-реляционное отображение

В ORM обычно классы обозначают единственным числом, а таблицы — множественным. Однако если использовать единственное число и для таблиц, и для классов, то отображение становится более интуитивно понятным.

Подготовка к изменениям

Таблицы, именованные в единственном числе, обычно более непротиворечивы при расширении проекта, что упрощает адаптацию к будущим изменениям.

Как выбрать подходящее имя

Последовательность

Важно использовать имена таблиц последовательно — это помогает преодолевать путаницу и уменьшает возможность ошибок в будущем.

Отражение содержания

Название должно точно отражать содержимое хранимых данных. Более специфичные имена, такие как AuditTrail , предпочтительнее неоднозначных Audits или Auditing .

Готовность к изменениям

Независимо от выбранной формы числа для наименования, следуйте единому стандарту. Не забывайте адаптировать имена под используемые фреймворки и инструменты.

Учёт связей

Для связующих таблиц отношения "многие ко многим", например, между Course и Student , рекомендуется использовать имя в единственном числе CourseStudent , ясно указывающее на характер связи.

