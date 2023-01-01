SET autocommit=0 vs START TRANSACTION в MySQL: различия#MySQL / MariaDB #Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
SET autocommit=1 переводит базу данных в режим, где каждая отдельная SQL-команда выполнится и будет автоматически зафиксирована. В то время как
START TRANSACTION запускает цепочку операций, которые будут сгруппированы и зафиксированы только после выполнения
COMMIT.
- Режим автозавершения транзакций:
SET autocommit=1; -- Команды немедленно выполняются и фиксируются
INSERT INTO table_name ...; -- Запись мгновенно сохраняется в базе данных
- Транзакционный режим:
START TRANSACTION; -- Начинаем группировать операции
INSERT INTO table_name ...; -- Изменения не фиксируются до явного COMMIT
COMMIT; -- Все накопленные изменения записываем в базу данных
Выбор стратегии: SET
Использование SET
autocommit=0 наподобие полёта Тарзана, когда выполнение множества SQL-операций не приводит к немедленному сохранению результатов, пока не будет выполнен
COMMIT. В то время SET
autocommit=1 напоминает прогулку Джейн — каждый шаг (каждая операция) завершается немедленно.
Таким образом,
autocommit=0 предоставляет вам управление над транзакциями, позволяя тестировать и оценить операции обновления и удаления перед их окончательной реализацией.
Не забывайте, аналогично Тарзану, надёжно придерживаться за лианы и использовать
LOCK TABLES для обеспечения целостности данных, а
UNLOCK TABLES — после выполнения
COMMIT.
Стратегии транзакций для InnoDB и MyISAM
InnoDB: эксперт в области транзакций
InnoDB, которая работает в соответствии с принципами ACID, предпочитает использование
START TRANSACTION для группового выполнения SQL-операций. Всё или ничего!
START TRANSACTION; -- Объединяем операции
-- Выполняем нужные SQL-команды…
COMMIT; -- Фиксируем, если убедились в их корректности
MyISAM: Autocommit и блокировка таблиц
MyISAM, не поддерживая транзакции на манер InnoDB, сосредотачивается на автоматическом сохранении изменений и инструментах контроля за блокировкой таблиц.
SET autocommit=0; -- Отключаем автосохранение
LOCK TABLES table_name WRITE; -- Блокируем таблицу для внесения изменений
-- Выполняем операции с заблокированными данными
COMMIT; -- Проверено, теперь можно сохранить изменения
UNLOCK TABLES; -- Снимаем блокировку с таблиц
Обратите внимание: в MyISAM все незавершённые операции будут автоматически зафиксированы при блокировке таблиц.
Осознанно выбираем уровень изоляции транзакций
Уровни изоляции определяют поведение транзакций при работе с данными. При отключении
autocommit именно уровень изоляции регулирует видимость данных между операциями.
READ UNCOMMITTED: Допускаются "грязные" чтения, изменения видимы до коммита.
READ COMMITTED: "Грязные" чтения исключены; изменения видны только после коммита.
REPEATABLE READ: Дублирование результатов чтения для одной транзакции. Уровень по умолчанию в InnoDB.
SERIALIZABLE: Максимальная изоляция, блокировка данных до завершения транзакции.
Выбор уровня изоляции — это всегда баланс между производительностью и точностью отображения данных.
Лучшие практики управления транзакциями
Несколько рекомендаций для эффективного управления транзакциями:
- Определение границ: Инициируйте и завершайте транзакции с помощью
START TRANSACTIONи
COMMIT/
ROLLBACK.
- Проверка перед внесением изменений: Применяйте
SELECTдля оценки последствий обновлений и удалений.
- Настройки по умолчанию: Изучите документацию MySQL для понимания стандартных настроек.
- Специфика движков данных: Осознайте разницу в подходах к транзакциям между InnoDB и MyISAM, подобно разнице в предпочтениях кофейных напитков.
Визуализация
Простое объяснение контроля над транзакциями в MySQL:
😎 **autocommit=1**: Операции быстры и мгновенны. (Автосохранение)
против
🛤️ **START TRANSACTION**: Группа SQL-операций следует путём поезда и ожидает станции `COMMIT`. (Группировка операций)
Краткое сводное описание:
autocommit=1 = 😎🚀
START TRANSACTION = 🛤️🚂💨=🏁
autocommit=1 делает каждую команду мимолётной, в то время START TRANSACTION предоставляет возможность сгруппировать их для завершающей фиксации на станции COMMIT.
Павел Усов
администратор баз данных