SET autocommit=0 vs START TRANSACTION в MySQL: различия

Быстрый ответ

SET autocommit=1 переводит базу данных в режим, где каждая отдельная SQL-команда выполнится и будет автоматически зафиксирована. В то время как START TRANSACTION запускает цепочку операций, которые будут сгруппированы и зафиксированы только после выполнения COMMIT .

Режим автозавершения транзакций:

SQL Скопировать код SET autocommit=1; -- Команды немедленно выполняются и фиксируются INSERT INTO table_name ...; -- Запись мгновенно сохраняется в базе данных

Транзакционный режим:

SQL Скопировать код START TRANSACTION; -- Начинаем группировать операции INSERT INTO table_name ...; -- Изменения не фиксируются до явного COMMIT COMMIT; -- Все накопленные изменения записываем в базу данных

Выбор стратегии: SET

Использование SET autocommit=0 наподобие полёта Тарзана, когда выполнение множества SQL-операций не приводит к немедленному сохранению результатов, пока не будет выполнен COMMIT . В то время SET autocommit=1 напоминает прогулку Джейн — каждый шаг (каждая операция) завершается немедленно.

Таким образом, autocommit=0 предоставляет вам управление над транзакциями, позволяя тестировать и оценить операции обновления и удаления перед их окончательной реализацией.

Не забывайте, аналогично Тарзану, надёжно придерживаться за лианы и использовать LOCK TABLES для обеспечения целостности данных, а UNLOCK TABLES — после выполнения COMMIT .

Стратегии транзакций для InnoDB и MyISAM

InnoDB: эксперт в области транзакций

InnoDB, которая работает в соответствии с принципами ACID, предпочитает использование START TRANSACTION для группового выполнения SQL-операций. Всё или ничего!

SQL Скопировать код START TRANSACTION; -- Объединяем операции -- Выполняем нужные SQL-команды… COMMIT; -- Фиксируем, если убедились в их корректности

MyISAM: Autocommit и блокировка таблиц

MyISAM, не поддерживая транзакции на манер InnoDB, сосредотачивается на автоматическом сохранении изменений и инструментах контроля за блокировкой таблиц.

SQL Скопировать код SET autocommit=0; -- Отключаем автосохранение LOCK TABLES table_name WRITE; -- Блокируем таблицу для внесения изменений -- Выполняем операции с заблокированными данными COMMIT; -- Проверено, теперь можно сохранить изменения UNLOCK TABLES; -- Снимаем блокировку с таблиц

Обратите внимание: в MyISAM все незавершённые операции будут автоматически зафиксированы при блокировке таблиц.

Осознанно выбираем уровень изоляции транзакций

Уровни изоляции определяют поведение транзакций при работе с данными. При отключении autocommit именно уровень изоляции регулирует видимость данных между операциями.

READ UNCOMMITTED : Допускаются "грязные" чтения, изменения видимы до коммита.

: Допускаются "грязные" чтения, изменения видимы до коммита. READ COMMITTED : "Грязные" чтения исключены; изменения видны только после коммита.

: "Грязные" чтения исключены; изменения видны только после коммита. REPEATABLE READ : Дублирование результатов чтения для одной транзакции. Уровень по умолчанию в InnoDB.

: Дублирование результатов чтения для одной транзакции. Уровень по умолчанию в InnoDB. SERIALIZABLE : Максимальная изоляция, блокировка данных до завершения транзакции.

Выбор уровня изоляции — это всегда баланс между производительностью и точностью отображения данных.

Лучшие практики управления транзакциями

Несколько рекомендаций для эффективного управления транзакциями:

Определение границ: Инициируйте и завершайте транзакции с помощью START TRANSACTION и COMMIT / ROLLBACK . Проверка перед внесением изменений: Применяйте SELECT для оценки последствий обновлений и удалений. Настройки по умолчанию: Изучите документацию MySQL для понимания стандартных настроек. Специфика движков данных: Осознайте разницу в подходах к транзакциям между InnoDB и MyISAM, подобно разнице в предпочтениях кофейных напитков.

Визуализация

Простое объяснение контроля над транзакциями в MySQL:

Markdown Скопировать код 😎 **autocommit=1**: Операции быстры и мгновенны. (Автосохранение) против 🛤️ **START TRANSACTION**: Группа SQL-операций следует путём поезда и ожидает станции `COMMIT`. (Группировка операций)

Краткое сводное описание:

Markdown Скопировать код autocommit=1 = 😎🚀 START TRANSACTION = 🛤️🚂💨=🏁

autocommit=1 делает каждую команду мимолётной, в то время START TRANSACTION предоставляет возможность сгруппировать их для завершающей фиксации на станции COMMIT.

