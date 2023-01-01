logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
SET autocommit=0 vs START TRANSACTION в MySQL: различия
Перейти

#MySQL / MariaDB  #Транзакции (ACID)  #Изоляция и блокировки  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SET autocommit=1 переводит базу данных в режим, где каждая отдельная SQL-команда выполнится и будет автоматически зафиксирована. В то время как START TRANSACTION запускает цепочку операций, которые будут сгруппированы и зафиксированы только после выполнения COMMIT.

  • Режим автозавершения транзакций:
SQL
Скопировать код
SET autocommit=1; -- Команды немедленно выполняются и фиксируются
INSERT INTO table_name ...; -- Запись мгновенно сохраняется в базе данных
  • Транзакционный режим:
SQL
Скопировать код
START TRANSACTION; -- Начинаем группировать операции
INSERT INTO table_name ...; -- Изменения не фиксируются до явного COMMIT
COMMIT; -- Все накопленные изменения записываем в базу данных
Выбор стратегии: SET

Использование SET autocommit=0 наподобие полёта Тарзана, когда выполнение множества SQL-операций не приводит к немедленному сохранению результатов, пока не будет выполнен COMMIT. В то время SET autocommit=1 напоминает прогулку Джейн — каждый шаг (каждая операция) завершается немедленно.

Таким образом, autocommit=0 предоставляет вам управление над транзакциями, позволяя тестировать и оценить операции обновления и удаления перед их окончательной реализацией.

Не забывайте, аналогично Тарзану, надёжно придерживаться за лианы и использовать LOCK TABLES для обеспечения целостности данных, а UNLOCK TABLES — после выполнения COMMIT.

Стратегии транзакций для InnoDB и MyISAM

InnoDB: эксперт в области транзакций

InnoDB, которая работает в соответствии с принципами ACID, предпочитает использование START TRANSACTION для группового выполнения SQL-операций. Всё или ничего!

SQL
Скопировать код
START TRANSACTION; -- Объединяем операции
-- Выполняем нужные SQL-команды…
COMMIT; -- Фиксируем, если убедились в их корректности

MyISAM: Autocommit и блокировка таблиц

MyISAM, не поддерживая транзакции на манер InnoDB, сосредотачивается на автоматическом сохранении изменений и инструментах контроля за блокировкой таблиц.

SQL
Скопировать код
SET autocommit=0; -- Отключаем автосохранение
LOCK TABLES table_name WRITE; -- Блокируем таблицу для внесения изменений
-- Выполняем операции с заблокированными данными
COMMIT; -- Проверено, теперь можно сохранить изменения
UNLOCK TABLES; -- Снимаем блокировку с таблиц

Обратите внимание: в MyISAM все незавершённые операции будут автоматически зафиксированы при блокировке таблиц.

Осознанно выбираем уровень изоляции транзакций

Уровни изоляции определяют поведение транзакций при работе с данными. При отключении autocommit именно уровень изоляции регулирует видимость данных между операциями.

  • READ UNCOMMITTED: Допускаются "грязные" чтения, изменения видимы до коммита.
  • READ COMMITTED: "Грязные" чтения исключены; изменения видны только после коммита.
  • REPEATABLE READ: Дублирование результатов чтения для одной транзакции. Уровень по умолчанию в InnoDB.
  • SERIALIZABLE: Максимальная изоляция, блокировка данных до завершения транзакции.

Выбор уровня изоляции — это всегда баланс между производительностью и точностью отображения данных.

Лучшие практики управления транзакциями

Несколько рекомендаций для эффективного управления транзакциями:

  1. Определение границ: Инициируйте и завершайте транзакции с помощью START TRANSACTION и COMMIT / ROLLBACK.
  2. Проверка перед внесением изменений: Применяйте SELECT для оценки последствий обновлений и удалений.
  3. Настройки по умолчанию: Изучите документацию MySQL для понимания стандартных настроек.
  4. Специфика движков данных: Осознайте разницу в подходах к транзакциям между InnoDB и MyISAM, подобно разнице в предпочтениях кофейных напитков.

Визуализация

Простое объяснение контроля над транзакциями в MySQL:

Markdown
Скопировать код
😎 **autocommit=1**: Операции быстры и мгновенны. (Автосохранение)

против

🛤️ **START TRANSACTION**: Группа SQL-операций следует путём поезда и ожидает станции `COMMIT`. (Группировка операций)

Краткое сводное описание:

Markdown
Скопировать код
autocommit=1     = 😎🚀
START TRANSACTION = 🛤️🚂💨=🏁

autocommit=1 делает каждую команду мимолётной, в то время START TRANSACTION предоставляет возможность сгруппировать их для завершающей фиксации на станции COMMIT.

Полезные материалы

  1. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 15.3.1 Инструкции START TRANSACTION, COMMIT и ROLLBACK — Подробное руководство по управлению транзакциями в MySQL.
  2. SQL Dialects Reference/Transactions in MySQL – Wikibooks — Полезные сведения о настройке SQL-транзакций для MySQL.
  3. MySQL Транзакции и уровни изоляции (Учебное видео на YouTube) — Видеоурок для осознания практического использования транзакций.
  4. Medium: Транзакции MySQL и почему они так важны — Интересная статья о значимости транзакций в работе с базами данных.
  5. Toptal: Руководство разработчика по управлению транзакциями в MySQL — Глубокий анализ транзакций в MySQL, раскрывающий их потенциал.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой режим позволяет выполнять каждую операцию и фиксировать результаты немедленно?
1 / 5

Павел Усов

администратор баз данных

Свежие материалы
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...