Сбросить или изменить значение sequence в Oracle: методы
Быстрый ответ
Чтобы сбросить последовательность в Oracle, используйте команду
ALTER SEQUENCE, применимую с некоторым изобретательством через отрицательный инкремент:
ALTER SEQUENCE my_seq INCREMENT BY -currval MINVALUE 0; -- Будьте внимательны, чтобы не повредить данные.
SELECT my_seq.NEXTVAL FROM dual; -- Устанавливаем минимально возможное значение.
ALTER SEQUENCE my_seq INCREMENT BY 1 START WITH 100; -- Теперь начинаем заново на чистовом листе!
Переменную
currval замените на текущее максимальное значение последовательности, которое вы хотите сбросить. В результате, следующее значение
my_seq.NEXTVAL будет равно 100.
Удобные альтернативы
Приведенный выше подход хорош для единичных сбросов, но что делать, если требуется автоматическое и динамическое решение? В это случае рекомендуется элегантный метод, предложенный авторитетным Томом Кайтом:
DECLARE
val NUMBER;
BEGIN
SELECT max(column_name) INTO val FROM table_name; -- Выберите подходящую таблицу и столбец!
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SEQUENCE my_seq INCREMENT BY -' || val || ' MINVALUE 0'; -- Сначала мы идем вниз, словно со склона горы.
EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT my_seq.NEXTVAL FROM dual'; -- Доходим до самого "дна".
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SEQUENCE my_seq INCREMENT BY 1 START WITH ' || val+1; -- И снова идем вверх. Звучит забавно, не правда ли?
END;
А пользователям Oracle 18c и более новых версий даже повезло ещё больше:
ALTER SEQUENCE my_seq RESTART START WITH 1; -- Что может быть проще?
Целостность данных? Кто-нибудь?
Игра со сбросом последовательностей может продолжаться до тех пор, пока оно не повредит ваши данные. Крайне важно учесть последствия удаления и создания последовательностей в контексте существующих записей.
Визуализация
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". По аналогии представьте себе тысячу приращений:
Текущее значение последовательности: 🔢🕒 55
Желаемое значение для сброса: 🔢🕒 0
ALTER SEQUENCE my_sequence RESTART WITH 0; -- Сбрасываем и начинаем сначала.
Статус последовательности: | До: 🔢🕒 55 | После: 🔢🕒 0 |
Осуществляем новый старт последовательности с нуля, начиная новый цикл приращений.
Мастер-класс по сбросу последовательностей
Массовый сброс
Если ваши последовательности потеряли синхронизацию, вы можете восстановить их следующим образом:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Reset_All_Sequences IS -- Эта процедура вернет все ваши последовательности обратно в строй.
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SEQUENCE seq1 INCREMENT BY -currval1 MINVALUE 0'; -- Сначала мы идем назад.
EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT seq1.NEXTVAL FROM dual'; -- Затем мы движемся к началу.
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SEQUENCE seq1 INCREMENT BY 1'; -- И наконец, мы начинаем заново.
-- Проделайте те же действия для каждой требуемой последовательности.
END;
Сложные проблемы
Помните, что сброс последовательностей может привести к полной путанице в приложениях. Будьте особенно осторожны с кэшированными последовательностями и состояниями гонки: они могут вызвать проблемы в многопользовательских средах.
Увлечение единорогами
Избегайте использования недокументированных функций – это как преследование мифических существ: они ненадежны и могут навредить стабильности системы.
