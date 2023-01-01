Ручное выполнение SQL-команд в Ruby on Rails с NuoDB

Быстрый ответ

Если вам необходимо выполнить SQL-запрос в Rails через NuoDB, просто выполните следующую команду:

ActiveRecord::Base.connection.execute("ВАШ_SQL_ЗДЕСЬ")

Примеры его использования:

SELECT:

rows = ActiveRecord::Base.connection.execute("SELECT * FROM users")
rows.each { |row| puts row }

INSERT:

ActiveRecord::Base.connection.execute("INSERT INTO users (name, email) VALUES ('Наташа', 'natasha@example.com')")

Необходимо учесть, что такой способ не предусматривает использование встроенных механизмов защиты Rails.

Поддерживаем эффективность соединений с базами данных

Чтобы не исчерпать пул соединений и умело распределить ресурсы базы данных, используйте блок connection_pool.with_connection при выполнении SQL-команд вне ActiveRecord. Этот блок гарантирует правильное управление соединениями:

ActiveRecord::Base.connection_pool.with_connection do |conn|
  conn.execute("ВАШ_SQL_ЗАПРОС") // воспользуйтесь мощью чистого SQL здесь
end

Более гибкие возможности, чем просто 'execute'

Если вы хотите более детальный доступ к результатам SQL-запроса, воспользуйтесь методом exec_query. Он возвращает объект, принадлежащий классу ActiveRecord::Result, который легко преобразуется в хэш и с его помощью можно получить список колонок:

result = ActiveRecord::Base.connection.exec_query("SELECT * FROM users")
result.each do |row|
  puts row['username'] // ведь нет ничего лучше, чем использовать хэш-синтаксис, не так ли?
end

При вызове NuoDB stored procedures также используйте этот метод, учитывая синтаксис SQL для NuoDB:

ActiveRecord::Base.connection.execute("CALL my_procedure()") // Вот она, эффективность в действии!

Код с возможностью переиспользования — отличная вещь

Создайте удобный метод exec_query для его повторного использования, добавив его в файл application_controller.rb или в соответствующий модуль. Это поможет организовать ваш код:

class ApplicationController < ActionController::Base
  def execute_statement(sql)
    result = ActiveRecord::Base.connection.exec_query(sql)
    result&.to_a // основной профит от переиспользования кода
  end
end

Такой подход позволяет вызывать метод в любой части Rails-приложения, предоставляя единый и удобный для отладки механизм выполнения SQL-запросов.

Визуализация

Если представить Ruby on Rails как железнодорожную станцию 🚉, где поезда (🚆) неторопливо выполняют свою работу, то вручную выполненный SQL-запрос в NuoDB – это наш собственный, специально сконструированный поезд:

Рельсовый вокзал Rails🚉 
  | 
  🚞==🚆 (MVC-фреймворк, координирующий все процессы)
  |
 🚧⚒️💡 (Наш собственный поезд SQL в действии)

Вы создаете новые железнодорожные пути 🛤️, по которым может двигаться ваш уникальный поезд, минуя общие маршруты:

NuoDB🔗Rails: EXECUTE IMMEDIATE '<ваш_SQL_запрос>';

Это гарантирует быстрый, прямой и индивидуально настроенный доступ к данным.

Отладка и безопасность SQL 101

Прямое использование SQL-запросов обходит стандартные механизмы защиты Rails, такие как предотвращение SQL-инъекций и автоматическое приведение типов. Необходимо убедиться, что все SQL-запросы безопасны и корректно обрабатываются.

Для контроля за исполнением SQL-запросов внимательно следите за соблюдением синтаксиса и стабильностью соединения с базой данных. Простой запрос типа "SELECT 1" может быть полезным:

ActiveRecord::Base.connection.execute("SELECT 1")  // Ну и кто скажет, что SELECT 'Peace of Mind' — неплохая идея?

В случае ошибок Rails сгенерирует исключение с детальной информацией, которая поможет в отладке.

За пределами базовых возможностей

Сложные операции, такие как массовая вставка данных или составные запросы, требуют использования специализированных SQL-команд. Это может увеличивать производительность, но нужно быть внимательными. Изменения структуры базы данных могут сделать ваш код уязвимым:

inserts = users.map{ |u| "('#{u.name}', '#{u.email}')" }.join(',')
ActiveRecord::Base.connection.execute("INSERT INTO users (name, email) VALUES #{inserts}") // Вот он, успешно прибывший поезд массовой вставки данных

Старайтесь уравновешивать мощь чистого SQL и надежность, которую предлагает ActiveRecord.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

