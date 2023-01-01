RESTRICT и NO ACTION в PostgreSQL: разница и практическое применение

Быстрый ответ

В SQL операторы RESTRICT и NO ACTION применяются для обеспечения целостности данных с использованием внешних ключей при удалении или обновлении связанных записей. Отличие между ними заключается в моменте активации проверки ограничений:

NO ACTION : Ограничение проверяется в конце транзакции. Если выявляется нарушение связи, транзакция откатывается.

: Ограничение проверяется в конце транзакции. Если выявляется нарушение связи, транзакция откатывается. RESTRICT : В большинстве систем управления базами данных (СУБД) работает аналогично NO ACTION , моментально блокируя операцию, способную нарушить связь внешнего ключа.

Важно учесть, что несмотря на внешнее сходство, специфика работы этих директив в каждой конкретной СУБД может отличаться.

Подробное понимание отложенных (DEFERRABLE) ограничений

В PostgreSQL разница между NO ACTION и RESTRICT особенно значительна благодаря возможности использования отложенных ограничений DEFERRABLE . Такие ограничения позволяют временное нарушение связей внешних ключей в рамках транзакции, при условии, что к её завершению все нарушения будут устранены.

NO ACTION в сочетании с отложенными (DEFERRABLE) ограничениями

NO ACTION , сочетанный с DEFERRABLE , дает гибкость в управлении транзакциями. С его помощью, например, можно в рамках одной транзакции удалить родительскую запись и сразу вставить её обратно с измененными данными, минуя временные нарушения целостности.

SQL Скопировать код BEGIN; DELETE FROM parents WHERE id = 1; INSERT INTO parents(id, name) VALUES(1, 'NameChanged'); COMMIT;

RESTRICT и отложенные (DEFERRABLE) ограничения

Оператор RESTRICT , в отличие от NO ACTION , не совместим с отложенной проверкой. Он мгновенно прерывает любую попытку нарушить целостность данных.

SQL Скопировать код BEGIN; DELETE FROM children WHERE parent_id = 1; ROLLBACK;

Режимы отложенных (DEFERRABLE) ограничений: INITIALLY DEFERRED и INITIALLY IMMEDIATE

Для отложенных ограничений можно определить момент проверки: в конце транзакции ( INITIALLY DEFERRED ) или после каждой операции ( INITIALLY IMMEDIATE ).

Применение SET CONSTRAINTS

Команда SET CONSTRAINTS позволяет контролировать момент проверки отложенных ограничений, адаптируя их к потребностям транзакции. Рекомендации по использованию в зависимости от ситуации

Выбор между NO ACTION и RESTRICT следует делать, исходя из контекста и требований, предъявляемых к операциям в вашей базе данных:

При сложной структуре транзакций

Применяйте NO ACTION с отложенными ограничениями, если транзакция реализует сложную логику с возможностью временных нарушений целостности внешних ключей.

Для непрерывного обеспечения целостности данных

Оператор RESTRICT , обеспечивающий сохранение целостности данных на каждом этапе, блокирует любые операции, связанные с нарушением целостности внешних ключей.

Зависимость от логики приложения

Возможность отложенных проверок может быть использована в соответствии с логикой приложения. При их применении следует быть осторожным, так как они могут увеличить сложность системы и уровень рисков.

Критерии практического использования

В зависимости от требований к дизайну базы данных, "RESTRICT" обеспечит более жёсткий контроль над данными, в то время как комбинация NO ACTION и DEFERRABLE даст возможность гибкого управления транзакциями.

Визуализация

Сравнение двух полей, разделённых запирающимся забором:

Markdown Скопировать код RESTRICT: NO ACTION: Попытка перейти Попытка перейти в соседнее поле в соседнее поле 🌾 🔒 🚫 🌾 🔒 ⏳ (Сигнал тревоги) (Подождем немного)

RESTRICT отреагирует на попытку пересечения, в то время как NO ACTION будет ожидать фактической попытки пройти через.

Как сделать выбор?

Учитывая выбор между NO ACTION и RESTRICT , рекомендуется тщательно продумать архитектуру вашей базы данных и особенности реализации этих операторов:

Уровень изоляции транзакций: Read Committed и Serializable

Выбор уровня изоляции транзакций может оказаться ключевым при решении о применении NO ACTION в сочетании с отложенными ограничениями.

Почему стоит использовать отложенные (DEFERRABLE)

Используя DEFERRABLE , убедитесь, что вы чётко понимаете причины его использования, например, для переструктуризации строк с уникальными ключами или выполнения обновлений, которые могут временно нарушить целостность данных.

Оценка влияния на архитектуру

Оцените, как на системную архитектуру могут повлиять ограничения: на репликацию данных, отказоустойчивость, контроль транзакций.

