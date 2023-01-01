Решение: вставка текущего времени в timestamp SQL Server

Быстрый ответ

В SQL Server тип данных TIMESTAMP предназначен для системных нужд, он не хранит дату и время. Если требуется отслеживание версий строк, используйте ROWVERSION , функционально он приближен к искомому решению. Для хранения даты и времени предусмотрены типы DATETIME или DATETIME2 . Можно использовать ограничение DEFAULT для автоматической установки времени:

SQL Скопировать код -- SQL Server великолепно справится с вставкой временного штампа, позвольте ему сделать свою работу! 🐉 CREATE TABLE YourTable ( ID int NOT NULL PRIMARY KEY, SomeData nvarchar(50), CreatedAt DATETIME2 DEFAULT SYSUTCDATETIME() );

Требуется автоинкрементация версий? Выход есть:

SQL Скопировать код -- Не делайте работу, которую возможно автоматизировать! 🕰️ CREATE TABLE YourTable ( ID int NOT NULL PRIMARY KEY, SomeData nvarchar(50), RowVersion ROWVERSION );

Пусть ROWVERSION обеспечивает автоматическое обновление при любом изменении данных, без участия пользователя.

Timestamp: Вращающаяся стрелка в SQL Server

TIMESTAMP в SQL Server отслеживает уникальность каждой строки, но его использование для хранения даты и времени невозможно. Вместо этого используйте DATETIME2 , который располагает большим диапазоном и точностью.

Предпочтительно использовать DATETIME2 для хранения времени. Осторожно преобразуйте данные из TIMESTAMP , чтобы не нарушить целостность данных.

Сценарии, когда данные критичны

При высоких требованиях к целостности данных или при работе со системно-сгенерированными значениями, рассмотрите использование binary(8) или varbinary(8) . Но будьте готовы к дополнительной сложности и необходимости оценки породившихся изменений.

Советы опытного разработчика

На время копирования или переноса данных исключайте TIMESTAMP и ROWVERSION из оператора SELECT . В обработке данных при миграции обрабатывайте системные столбцы как метаданные, чтобы не столкнуться с ошибками при вставке данных.

Предостережение

Преобразование TIMESTAMP в DATETIME бессмысленно и некорректно. Сократите подобные преобразования и относитесь к ним с особой осторожностью.

Готовы к миграции?

Если в вашей таблице используется устаревший TIMESTAMP и вы решили перейти на более подходящие типы данных, предстоит серьёзная работа по изменению схемы. Внесение любых изменений требует тщательности и строгого придерживания лучших практик по управлению данными, чтобы исключить потерю или искажение данных.

Визуализация

Столбец timestamp — это аналог внутреннего хронометра SQL Server:

Markdown Скопировать код Образное представление: [🕒 Внутренний таймер SQL Server]

Но вы не можете задать ему значение вручную:

Markdown Скопировать код Ваше значение [🕰️ 10:30] -> [🕒❌] # Часы устанавливают время самостоятельно!

Так что запомните:

Markdown Скопировать код Разрешено: [⏳ Автоматический Timestamp] Запрещено: [🕰️ Ручная установка Timestamp]

Представляйте timestamp в SQL Server как автономный автомобиль:

Markdown Скопировать код Автономный автомобиль: [🚗💨🚫👨‍🔧] // Просто наслаждайтесь путешествием, автомобиль сам знает курс!

Полезные материалы