Решение: вставка текущего времени в timestamp SQL Server#Разное
Быстрый ответ
В SQL Server тип данных
TIMESTAMP предназначен для системных нужд, он не хранит дату и время. Если требуется отслеживание версий строк, используйте
ROWVERSION, функционально он приближен к искомому решению. Для хранения даты и времени предусмотрены типы
DATETIME или
DATETIME2. Можно использовать ограничение
DEFAULT для автоматической установки времени:
-- SQL Server великолепно справится с вставкой временного штампа, позвольте ему сделать свою работу! 🐉
CREATE TABLE YourTable (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
SomeData nvarchar(50),
CreatedAt DATETIME2 DEFAULT SYSUTCDATETIME()
);
Требуется автоинкрементация версий? Выход есть:
-- Не делайте работу, которую возможно автоматизировать! 🕰️
CREATE TABLE YourTable (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
SomeData nvarchar(50),
RowVersion ROWVERSION
);
Пусть
ROWVERSION обеспечивает автоматическое обновление при любом изменении данных, без участия пользователя.
Timestamp: Вращающаяся стрелка в SQL Server
TIMESTAMP в SQL Server отслеживает уникальность каждой строки, но его использование для хранения даты и времени невозможно. Вместо этого используйте
DATETIME2, который располагает большим диапазоном и точностью.
Работа с datetime
Предпочтительно использовать
DATETIME2 для хранения времени. Осторожно преобразуйте данные из
TIMESTAMP, чтобы не нарушить целостность данных.
Сценарии, когда данные критичны
При высоких требованиях к целостности данных или при работе со системно-сгенерированными значениями, рассмотрите использование
binary(8) или
varbinary(8). Но будьте готовы к дополнительной сложности и необходимости оценки породившихся изменений.
Советы опытного разработчика
На время копирования или переноса данных исключайте
TIMESTAMP и
ROWVERSION из оператора
SELECT. В обработке данных при миграции обрабатывайте системные столбцы как метаданные, чтобы не столкнуться с ошибками при вставке данных.
Предостережение
Преобразование
TIMESTAMP в
DATETIME бессмысленно и некорректно. Сократите подобные преобразования и относитесь к ним с особой осторожностью.
Готовы к миграции?
Если в вашей таблице используется устаревший
TIMESTAMP и вы решили перейти на более подходящие типы данных, предстоит серьёзная работа по изменению схемы. Внесение любых изменений требует тщательности и строгого придерживания лучших практик по управлению данными, чтобы исключить потерю или искажение данных.
Визуализация
Столбец timestamp — это аналог внутреннего хронометра SQL Server:
Образное представление: [🕒 Внутренний таймер SQL Server]
Но вы не можете задать ему значение вручную:
Ваше значение [🕰️ 10:30] -> [🕒❌]
# Часы устанавливают время самостоятельно!
Так что запомните:
Разрешено: [⏳ Автоматический Timestamp]
Запрещено: [🕰️ Ручная установка Timestamp]
Представляйте timestamp в SQL Server как автономный автомобиль:
Автономный автомобиль: [🚗💨🚫👨🔧]
// Просто наслаждайтесь путешествием, автомобиль сам знает курс!
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы