Решение: вставка текущего времени в timestamp SQL Server

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В SQL Server тип данных TIMESTAMP предназначен для системных нужд, он не хранит дату и время. Если требуется отслеживание версий строк, используйте ROWVERSION, функционально он приближен к искомому решению. Для хранения даты и времени предусмотрены типы DATETIME или DATETIME2. Можно использовать ограничение DEFAULT для автоматической установки времени:

-- SQL Server великолепно справится с вставкой временного штампа, позвольте ему сделать свою работу! 🐉
CREATE TABLE YourTable (
    ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
    SomeData nvarchar(50),
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT SYSUTCDATETIME()
);

Требуется автоинкрементация версий? Выход есть:

-- Не делайте работу, которую возможно автоматизировать! 🕰️
CREATE TABLE YourTable (
    ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
    SomeData nvarchar(50),
    RowVersion ROWVERSION
);

Пусть ROWVERSION обеспечивает автоматическое обновление при любом изменении данных, без участия пользователя.

Пошаговый план для смены профессии

Timestamp: Вращающаяся стрелка в SQL Server

TIMESTAMP в SQL Server отслеживает уникальность каждой строки, но его использование для хранения даты и времени невозможно. Вместо этого используйте DATETIME2, который располагает большим диапазоном и точностью.

Работа с datetime

Предпочтительно использовать DATETIME2 для хранения времени. Осторожно преобразуйте данные из TIMESTAMP, чтобы не нарушить целостность данных.

Сценарии, когда данные критичны

При высоких требованиях к целостности данных или при работе со системно-сгенерированными значениями, рассмотрите использование binary(8) или varbinary(8). Но будьте готовы к дополнительной сложности и необходимости оценки породившихся изменений.

Советы опытного разработчика

На время копирования или переноса данных исключайте TIMESTAMP и ROWVERSION из оператора SELECT. В обработке данных при миграции обрабатывайте системные столбцы как метаданные, чтобы не столкнуться с ошибками при вставке данных.

Предостережение

Преобразование TIMESTAMP в DATETIME бессмысленно и некорректно. Сократите подобные преобразования и относитесь к ним с особой осторожностью.

Готовы к миграции?

Если в вашей таблице используется устаревший TIMESTAMP и вы решили перейти на более подходящие типы данных, предстоит серьёзная работа по изменению схемы. Внесение любых изменений требует тщательности и строгого придерживания лучших практик по управлению данными, чтобы исключить потерю или искажение данных.

Визуализация

Столбец timestamp — это аналог внутреннего хронометра SQL Server:

Образное представление: [🕒 Внутренний таймер SQL Server]

Но вы не можете задать ему значение вручную:

Ваше значение [🕰️ 10:30] -> [🕒❌]
# Часы устанавливают время самостоятельно!

Так что запомните:

Разрешено: [⏳ Автоматический Timestamp]
Запрещено: [🕰️ Ручная установка Timestamp]

Представляйте timestamp в SQL Server как автономный автомобиль:

Автономный автомобиль: [🚗💨🚫👨‍🔧]
// Просто наслаждайтесь путешествием, автомобиль сам знает курс!

Полезные материалы

  1. Stack Overflow – Правильное использование столбца TIMESTAMP в SQL Server — здесь приводится история и особенности столбца TIMESTAMP.
  2. Stack Overflow – Почему использовать timestamp для версионирования – не лучшая идея? — интересная дискуссия о преимуществах и проблемах использования временных меток для отслеживания версий.
  3. SQL Authority – Что выбрать: DateTime или Timestamp? — детальное сравнение двух типов данных DateTime и Timestamp.
  4. YouTube – Все о типе данных SQL Server ROWVERSION — доступное объяснение типа данных ROWVERSION, его связи с TIMESTAMP.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой тип данных следует использовать для хранения даты и времени в SQL Server?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024

