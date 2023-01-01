Решение Syntax Error в SQLite для сортировки без учёта регистра

Быстрый ответ

Для сортировки данных в SQLite без учета регистра символов используйте COLLATE NOCASE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM MyTable ORDER BY MyColumn COLLATE NOCASE;

Данный запрос упорядочивает записи в таблице MyTable по столбцу MyColumn , не делая различия между строчными и прописными буквами. По умолчанию сортировка проходит в порядке возрастания, поэтому явное уточнение ASC не требуется.



Ошибки с синтаксисом

Уделите пристальное внимание корректности синтаксиса, чтобы избежать ошибки "near COLLATE: syntax error". Такая проблема возникает при некорректном использовании COLLATE NOCASE . Разместите его непосредственно после имени столбца, перед уточнениями ASC или DESC .

Простая альтернатива: использование функции lower()

Если COLLATE NOCASE в каких-то ситуациях недоступно, можете воспользоваться функцией lower() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM MyTable ORDER BY lower(MyColumn);

Но стоит помнить, что использование lower() может отрицательно повлиять на производительность индексов, замедляя исполнение запросов.

Работа с SQLite на Android

Разработчикам на платформе Android придется использовать метод db.rawQuery для выполнения запросов к SQLite. Ниже приведен пример:

Java Скопировать код Cursor cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM table ORDER BY column COLLATE NOCASE", null);

Преимущества явного указания ASC

По умолчанию SQLite производит сортировку с использованием ASC , и это упрощает текст запроса. Однако, для большей ясности в коде, можно явно указывать ASC .

Визуализация

Рассмотрим на примере таблицы фруктов, которую отсортируем в SQLite без учета регистра:

Исходная корзина: [🍌Банан, 🍎яблоко, 🍍Ананас, 🍊апельсин]

Применяем COLLATE NOCASE :

SQL Скопировать код SELECT FruitName FROM Fruits ORDER BY FruitName COLLATE NOCASE;

Получаем упорядоченные данные:

Отсортированная корзина: [🍎яблоко, 🍌Банан, 🍊апельсин, 🍍Ананас]

С помощью COLLATE NOCASE мы успешно упорядочили все фрукты, не обращая внимания на регистр.

Полезные замечания и сценарии

Вопросы, связанные с Unicode

Учтите, что COLLATE NOCASE возможно не всегда будет корректно работать с не-ASCII символами Unicode. Особенности работы этой функции сконцентрированы с приоритетом на английском алфавите. Понимание особенностей Unicode поможет в избежании ошибок.

Повышение производительности запросов

При работе с большими объемами данных удостоверьтесь, что под COLLATE NOCASE подготовлен соответствующий индекс. Это гарантирует более высокую скорость выполнения запросов.

Настройки через PRAGMA

Для тонкой настройки системы используйте команды PRAGMA , наподобие PRAGMA case_sensitive_like=ON; , что позволит изменить поведение оператора LIKE на учет регистра.

